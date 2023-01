Testspielprogramme der Nachbarn Beggen und Walferdingen Résidence und Avenir mit jeweils fünf Vorbereitungsspielen

Beggens direkter nördlicher Nachbar, der im Gegensatz zum FC Avenir aber im Südbezirk der 1.Division spielt, bestreitet wie im Untertitel erwähnt ebenfalls fünf Testbegegnungen. Mit Schifflingen wartet am kommenden Sonntag um 15 Uhr ein erster harter Brocken, mit Mersch (27.1.) und Bissen (31.1.) misst man sich ebenfalls gegen zwei weitere Clubs aus der Ehrenpromotion. Zum Abschluss kommt mit Petingen gar ein BGL-Ligist zum FC Résidence (5.2.).

Dieser Tage erreichen uns mehr und mehr Testspielprogramme der Wintervorbereitungen zahlreicher Clubs. So auch von sechsmaligen luxemburgischen Meister FC Avenir Beggen, dessen 1.Mannschaft an diesem Samstag, den 14.Januar um 16 Uhr gegen Nachbar Steinsel zum ersten Freundschaftsspiel antritt. Mit Berburg (18.1.) und Mersch (4.2.) trifft man auf zwei weitere starke Teams aus der Ehrenpromotion.

>> Der Walferdinger Winterfahrplan

