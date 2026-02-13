Testspielpleite und Sorgen um Johannes Patz und Eric Hammer

Maximilian Moslener (links) bereitete den Ausgleich zum 1:1 vor. – Foto: MTV Wolfenbüttel/Verein

Der MTV Wolfenbüttel hat das einzige Testspiel vor dem Pflichtspielstart verloren. Gegen den Landesligisten Freie Turner Braunschweig unterlagen die Meesche-Kicker am Mittwochabend auf dem heimischen B-Platz mit 2:3. Schwerer als das Ergebnis wiegen jedoch die verletzungsbedingten Ausfälle von Johannes Patz und Eric Hammer.

Nach rund einer Viertelstunde agierte der MTV zielstrebiger und direkter durch das Zentrum. Der Ausgleich fiel in der 38. Minute, als Hannes Joppich nach Vorarbeit von Maximilian Moslener traf. Kurz vor der Pause gingen die Turner erneut in Führung. Nach einer Hereingabe von der Grundlinie schob Maximilian Meinecke im Zentrum zum 1:2 ein.

Bei regnerischen Bedingungen kam der MTV nur schleppend in die Partie. Bereits in der 10. Minute nutzten die Gäste einen Konter über die rechte Seite zur Führung. Demis Siranidis schloss freistehend ins lange Eck ab. Trainer Deniz Dogan bemängelte in dieser Phase fehlendes Tempo und mangelnde Tiefe im Offensivspiel.

Zu diesem Zeitpunkt war Johannes Patz bereits verletzt ausgeschieden. Nach einem Zusammenprall mit Torhüter Direnc Güven zog er sich mutmaßlich eine Knieprellung zu. Blerian Halimi ersetzte ihn.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Dogan nahezu komplett durch und stellte vom 3-4-2-1 auf ein 4-2-3-1 um, das sich gegen den Ball in ein 4-4-2 formierte. Besonders Joey Bock überzeugte im Zentrum mit hoher Laufbereitschaft und gefährlichen Standards. Nach einem Ballgewinn erzielte er in der 67. Minute den Ausgleich.

Die Antwort der Gäste folgte jedoch umgehend. Keine Minute später traf Florian Reinke nach einem weiten Ball mit einem Heber ins lange Eck zur erneuten Führung, die zugleich den Endstand bedeutete. Rund zehn Minuten vor dem Abpfiff musste auch Eric Hammer mit einer Verletzung am hinteren Oberschenkel vom Feld.

Trainer Deniz Dogan ordnete die Niederlage ein: „Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, und hatten natürlich noch Abstimmungsfehler. Das ist aber ganz normal, da wir das letzte Spiel vor zwei Monaten hatten und mit dem Training am Dienstag erst eine richtige Einheit draußen. Das Ergebnis ist natürlich nicht so schön, aber es war ein Testspiel, von daher darf man das nicht überbewerten. Das Spiel war ok, ich bin nicht unzufrieden, weil wir viele gute Sachen gemacht haben und jeder 45 Minuten gespielt hat. Schade ist natürlich, dass wir mit Jojo und Eric wahrscheinlich zwei Verletzte haben.“

Tore: 0:1 Siranidis (10.), 1:1 Joppich (38.), 1:2 Meinecke (42.), 2:2 Bock (67.), 2:3 Reinke (68.).