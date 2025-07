Testspielniederlage gegen Hoffenheim

Am heutigen Mittwochabend traf unser FC 08 Homburg in einem Testspiel auf die TSG 1899 Hoffenheim. In Zuzenhausen mussten sich die Grün-Weißen dem Bundesligisten mit 0:4 geschlagen geben.

Personell mussten die Homburger neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig heute weiterhin auf Lukas Hoffmann und Justin Petermann verzichten.

Die Homburger starteten ordentlich in die Partie und kamen bereits nach drei Minuten durch Nico Jörg zur ersten guten Möglichkeit, die zu einer Ecke geklärt wurde. Nach 11 Minuten kam unser FCH durch Oliver Kovacic zur bis dato besten Chance der Partie. Sein Versuch wurde erneut zur Ecke geklärt. Nach 17 Minuten gingen dann jedoch die Gastgeber nach einem Freistoß, der zunächst in der Mauer landete, ehe er von Max Moerstedt im Nachsetzen noch ins Tor bugsiert wurde, in Führung. Infolgedessen kamen beide Mannschaften immer mal wieder vors gegnerische Tor, so etwa durch Miguel Gonçalves, der einen satten Schuss aus rund 20 Metern knapp neben den Kasten setzte. Auch die Hoffenheimer wurden offensiv immer wieder gefährlich. So bauten sie nach einer knappen halben Stunde ihre Führung durch Umut Tohumcu auf 2:0 aus. Kurz vor der Pause hatte Nico Jörg noch den Anschlusstreffer für die Grün-Weißen auf dem Fuß, setzte den Ball aus rund 16 Metern aber knapp neben das Gehäuse. So ging es mit der 2:0-Führung für die TSG in die Halbzeit.

Unser FCH startete ohne Wechsel in den zweiten Durchgang, während die Hoffenheimer bis auf den Torwart einmal durchwechselten. Wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit bauten die Gastgeber ihre Führung durch Muhammed Damar, der die Kugel nach Zuspiel über die linke Seite aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte, auf 3:0 aus. Unser FCH kam in der 59. Minute durch Minos Gouras, dessen Versuch aus der Distanz vom gegnerischen Keeper noch über das Tor gelenkt werden konnte, nochmal zu einer guten Möglichkeit. Insgesamt dominierte die TSG die zweite Halbzeit jedoch und konnte sich viele gute Chancen erspielen. Nach mehreren knappen Versuchen setzten die Hoffenheimer schließlich in der 73. Minute den Schlusspunkt durch einen Treffer von Fisnik Asllani. Somit muss sich unser FCH dem Bundesligisten aus Hoffenheim am Ende mit 0:4 geschlagen geben.

„Es war der erwartet schwere Test. Aber in der ersten Halbzeit haben wir das sehr gut gemacht. Wir hatten einige Chancen und das Ergebnis zur Pause so eigentlich nicht unbedingt verdient. In der zweiten Halbzeit waren die Hoffenheimer, die nach den Wechseln mehr Spieltempo und Ballsicherheit hatten, aber dann besser. Insgesamt war es aber ein guter Test für uns. Wir mussten viel laufen und haben gemerkt, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Von daher bin ich insgesamt zufrieden“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Am kommenden Sonntag, den 27. Juli wartet auf unseren FCH als Generalprobe vor dem Ligastart am 02. August gegen Kassel ein weiterer Härtetest. Im letzten Vorbereitungsspiel empfängt man um 14 Uhr den Zweitligisten SV 07 Elversberg im Waldstadion.