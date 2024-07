Testspielniederlage gegen Erzgebirge Aue

Der VFC Plauen verlor seinen Test vor 600 Zuschauern gegen den Drittligisten aus Aue klar. Weg von der Arbeit und rein ins Spiel hieß es für die Kicker des VFC Plauen. So richtig gut bekommen ist das den Spielern nicht. Überlegen spulten die Gäste ihr Spiel ab, gewannen verdient, jedoch ohne zu glänzen. Aus dem Trainingslagerins Vogtland gekommen, demonstrierten die Auer Spieler dennoch den Klassenunterschied. Während der VFC Plauen in harter Trainingsarbeit steckt und nach der Mannschaft sucht, die mit Regionalligaqualität in die neue Saison starten soll, haben die Auer andere Ansprüche: Schnell den Klassenerhalt in Liga drei sichern und wenn möglich, ganz oben anzuklopfen.