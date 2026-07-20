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Testspielniederlage für den SV Wilhelmshaven
Oberligist unterliegt dem SV Eintracht Nordhorn mit 1:2 – Führung nach der Pause reicht nicht zum Erfolg
Der SV Wilhelmshaven hat im dritten Testspiel der Sommervorbereitung die erste Niederlage hinnehmen müssen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit unterlag die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran dem SV Eintracht Nordhorn mit 1:2.
Der SV Wilhelmshaven ist im Testspiel gegen den SV Eintracht Nordhorn trotz zwischenzeitlicher Führung ohne Erfolg geblieben. Nach zuvor überzeugenden Auftritten musste sich der Oberligist in Aurich-Middels mit 1:2 geschlagen geben.
SVW geht nach der Pause in Führung
In einer zunächst ausgeglichenen Partie blieben Torchancen vor der Halbzeit auf beiden Seiten Mangelware. Folgerichtig ging es ohne Treffer in die Kabinen.
Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gelang dem SVW dann der Führungstreffer. Marten Schmidt brachte die Wilhelmshavener in der 48. Minute in Front und schien seinem Team damit eine gute Ausgangsposition für die Schlussphase zu verschaffen.
Nordhorn dreht die Begegnung
Die Antwort des SV Eintracht Nordhorn ließ jedoch nicht lange auf sich warten. T. Frame stellte in der 63. Minute den Ausgleich her und sorgte dafür, dass die Partie wieder offen war. In der Schlussphase gelang den Gastgebern schließlich die Wende. J. Kone erzielte in der 78. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand und bescherte Nordhorn den Testspielerfolg.
Für den SV Wilhelmshaven endete damit die Serie erfolgreicher Vorbereitungsspiele. Die Begegnung lieferte dem Trainerteam dennoch weitere Erkenntnisse, bevor in den kommenden Wochen die nächsten Härtetests auf dem Weg zum Saisonstart anstehen.