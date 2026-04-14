Testspielkracher im Sommer: TSG Balingen erwartet Bundesligisten

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Mitten im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest setzt die TSG Balingen ein Ausrufezeichen für den Sommer: Der VfB Stuttgart kommt am 22. Juli in die BIZERBA ARENA. Das Testspiel ist weit mehr als ein Vorbereitungstermin – es ist ein Ereignis für den Verein, die Region und ein Signal gewachsener Strahlkraft.

Die Tinte ist trocken, das Spiel fixiert: Am Mittwoch, 22. Juli, um 18.30 Uhr empfängt die TSG Balingen den fünfmaligen deutschen Meister VfB Stuttgart zu einem Freundschaftsspiel in der BIZERBA ARENA. Schon die bloße Ankündigung trägt das Gepräge eines besonderen Sommertages, doch in Balingen versteht man dieses Duell offenkundig als mehr als nur einen namhaften Test. Es ist ein Prestigeereignis, ein Publikumsmagnet und ein Beleg dafür, dass der Verein längst in der Lage ist, große Fußballabende in die Region zu holen.

Erneut wird die Partie gemeinsam mit der MAFU Group als Hauptpartner umgesetzt. Schon das internationale Highlight gegen Al-Hilal im vergangenen Sommer hatte gezeigt, dass Balingen organisatorisch und atmosphärisch in der Lage ist, Spiele dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen. Nun folgt mit dem VfB Stuttgart ein Gegner, der sportlich wie emotional noch einmal eine eigene Nähe auslöst. Geschäftsführer Jonathan Annel spricht daher folgerichtig von einem absoluten Highlight für Verein und Region.

Dass ein solches Spiel zustande kommt, ist kein Zufall, sondern Ausdruck gewachsener Netzwerke. In enger Zusammenarbeit mit der Onside Sports Agentur rund um Alexander Hartwig wurde das Duell erneut nach Balingen geholt. Zugleich verweist die TSG auf das Vertrauen, das in der Partnerschaft mit der MAFU Group entstanden ist. Deren geschäftsführender Gesellschafter Ralph Lehleuter betont den Stolz, im Jubiläumsjahr ein solches Ereignis für Sport und Heimat möglich zu machen.

Auch darin liegt die Bedeutung dieses Spiels: Es verbindet Fußball mit regionaler Identität. Der VfB Stuttgart ist ein Traditionsverein und in weiten Teilen Württembergs ein sportlicher Bezugspunkt. Wenn Vorstand Eugen Straubinger davon spricht, solche Spiele seien für die Fans ein einmaliges Erlebnis, dann ist das keineswegs bloße Vereinsrhetorik. Gerade für viele Zuschauer aus Balingen und Umgebung wird dieser Sommerabend die seltene Gelegenheit bieten, Spitzenfußball in unmittelbarer Nähe zu erleben.

So läuft der Vorverkauf

Die TSG Balingen versucht, den erwartbaren Andrang mit einem gestuften Verkaufssystem zu ordnen. Die erste Phase beginnt bereits beim Regionalliga-Heimspiel gegen Mainz 05 II am Samstag, 18. April. Im Stadion wird ein eigener Verkaufsstand eingerichtet. Zunächst werden ausschließlich Stehplatzkarten angeboten. Diese Beschränkung gilt nicht nur dort, sondern auch für den Online-Verkauf und die Geschäftsstelle, sobald der Verkauf ab Montag, 20. April, erweitert wird.

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00 PUSH

In der zweiten Phase, die beim Heimspiel am 2. Mai gegen den Bahlinger SC startet, erhalten ausgewählte Gruppen wie Dauerkarteninhaber, Partner und Sponsoren Zugang zu Sitzplatz- und VIP-Tickets. Außerdem wird das Kontingent an Stehplatzkarten nochmals erweitert. Die dritte Phase beginnt beim Heimspiel am 16. Mai gegen Astoria Walldorf. Dann gehen alle noch verfügbaren Karten in den freien Verkauf. Die Botschaft des Vereins ist klar: kein Wildwuchs, keine Sonderwege, keine telefonischen oder schriftlichen Reservierungen.

Organisation, Geschichte und Erwartung

Parallel dazu arbeitet die TSG gemeinsam mit Stadt und Behörden an einem umfassenden Veranstaltungs- und Sicherheitskonzept. Auch eine Erweiterung der Stadionkapazität wird geprüft. Geplant ist zudem ein Sektorenmodell mit farblich gekennzeichneten Bereichen, separaten Eingängen und zugeordneten Parkflächen. Ziel ist es, Anreise und Zutritt so geordnet wie möglich zu gestalten.

Der Reiz der Partie speist sich zudem aus der Geschichte. 2023 trafen beide Klubs in der ersten Runde des DFB-Pokals aufeinander, damals gewann der VfB mit 4:0. Frühere Gastspiele der Stuttgarter reichen bis 1981 und 1997 zurück. Das neue Duell fügt dieser Reihe nun ein weiteres Kapitel hinzu. Für die TSG Balingen ist es die Gelegenheit, mitten in einer schwierigen Regionalliga-Saison ein Fußballfest für den Sommer vorzubereiten – und damit schon jetzt Vorfreude auf einen Abend zu wecken, der weit über das übliche Maß eines Testspiels hinausreicht.