TESTSPIELGEGNER (KL A/B) für So. 17.08. gesucht!

CLUB ITALIA sucht spontanen Testspielgegner für den kommenden SONNTAG (17.08. Anpfiff 12:30 Uhr) in Spandau im Freddy Sportpark, gern aber auch auswärts (Berlin und nahes Umland) Freuen uns auf spontane Interessenten