Allgemeines
Testspielgegner gesucht
Unsere 1. Männermannschaft sucht einen Testgegner aus Kreisliga oder Kreisoberliga.
von Danny Prager · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Termin: 7.3.2026 - Heim oder Auswärts möglich. Bei Interesse bitte an Dirk Junge wenden, Tel. 0176-23908911