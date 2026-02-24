 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Testspielgegner gesucht

Unsere 1. Männermannschaft sucht einen Testgegner aus Kreisliga oder Kreisoberliga.

von Danny Prager · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Termin: 7.3.2026 - Heim oder Auswärts möglich. Bei Interesse bitte an Dirk Junge wenden, Tel. 0176-23908911