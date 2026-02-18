Testspielgegner gesucht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
BW Niederpöllnitz (KOL Ostthüringen) sucht dringend für den 21.02.206 einen Testspielpartner. Ort und Anstoßzeit sind entsprechend den Wünschen des Testspielgegners anpassbar. Interessenten melden sich bitte bei Trainer Roy Beck unter 0176 78492091.