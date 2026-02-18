 2026-02-17T13:18:05.561Z

Testspielgegner gesucht

von Gerhard Suhr · Heute, 10:02 Uhr

Niederpölln.

BW Niederpöllnitz (KOL Ostthüringen) sucht dringend für den 21.02.206 einen Testspielpartner. Ort und Anstoßzeit sind entsprechend den Wünschen des Testspielgegners anpassbar. Interessenten melden sich bitte bei Trainer Roy Beck unter 0176 78492091.