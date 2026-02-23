Testspielergebnisse vom Wochenende

– Foto: Timo Babic

Eine Woche vor dem Wiederauftakt geht die Vorbereitung der Teams mit weiteren Testspielen in den Endspurt

SCW Göttingen bezwingt SG Rehbachtal mit 4:2, die Tore für den SCW erzielten Peters und Grothoff jeweils mit einem Doppelpack.

Auch beim Testspielsieg von Göttingen 05 II sorgen zwei Doppelpacker (Knost und Hoffmann) für den 4:2 Endstand.

Nörten-Hardenberg muss sich in einer torreichen Partie der SVG Einbeck geschlagen geben.

Auch Bergdörfer verliert ihr Testspiel.

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen verliert gegen TSV Holtensen mit 2:4. Die beiden Treffer schossen Apel und Günther.

Schlusslicht Dostluk Osterode bezwingt SC Harz Tor mit einem deutlichen 6:1 mit Toren von Bode, Rettstadt, Wand, Kassem 2x und Steffahn.

Gegen den Landesligisten Bovender SV erzielt der RSV Göttingen ein 2:2 Remis. Die Tore der Gastgeber kamen durch Stahlke und Pachon Campos.

TSV Landolfshausen/Seulingen musste gegen den Landesligisten Göttingen 05 eine herbe 1:8 Niederlage hinnehmen. Das Tor der Gäste erzielte Ravindran.

Nichts zu holen gab es für die SG Lenglern. Mit einem 0:11 im gepäck trat man die Heimreise an.

Denkershausen gewann im Testspiel mit 4:0 gegen Harriehausen durch Tore von Zachos 2x, Grenz und Brandt.

Dreimal ausgeglichen und am Ende doch mit 3:6 verloren, die Tore von Hetterscheidt 2x und Mühlhaus reichen Rotenberg nicht um die Testspielniederlage gegen Duderstadt zu verhindern.

Ein deutliches 8:0 stand am Ende für Petershütte gegen Ildehausen-Kirchberg zu Buche. Killig, ein Eigentor, Steinbrück 2x, Redecker, Kleeberg 2x und Dauben tragten sich als Torschützen ein.

Niedernjesa muss sich mit einer 0:4 Niederlage gegen den Vorjahresabsteiger Eisdorf zufrieden geben.