 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Testspielergebnisse vom Wochenende

Bezirksliga Braunschweig 4 Teams in Aktion

von NB · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 4
SSV Witz
Eichsfeld II
SVG Einbeck
SG Rehbachtal

Eine Woche vor dem Wiederauftakt geht die Vorbereitung der Teams mit weiteren Testspielen in den Endspurt

Alle 14 Spiele im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
SG Rehbachtal
SG RehbachtalSG Rehbachtal
4
2
Abpfiff

SCW Göttingen bezwingt SG Rehbachtal mit 4:2, die Tore für den SCW erzielten Peters und Grothoff jeweils mit einem Doppelpack.

Gestern, 14:00 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
TSV Sudheim 1911
TSV Sudheim 1911Sudheim
4
2
Abpfiff

Auch beim Testspielsieg von Göttingen 05 II sorgen zwei Doppelpacker (Knost und Hoffmann) für den 4:2 Endstand.

Gestern, 16:00 Uhr
SVG Einbeck 05
SVG Einbeck 05SVG Einbeck
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
5
4
Abpfiff

Nörten-Hardenberg muss sich in einer torreichen Partie der SVG Einbeck geschlagen geben.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC EichsfeldEichsfeld II
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
2
0
Abpfiff

Auch Bergdörfer verliert ihr Testspiel.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
TSV Holtensen
TSV HoltensenTSVHoltensen
2
4
Abpfiff

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen verliert gegen TSV Holtensen mit 2:4. Die beiden Treffer schossen Apel und Günther.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
SC Harz Tor 2016
SC Harz Tor 2016SC Harz Tor
6
1
Abpfiff

Schlusslicht Dostluk Osterode bezwingt SC Harz Tor mit einem deutlichen 6:1 mit Toren von Bode, Rettstadt, Wand, Kassem 2x und Steffahn.

Gestern, 13:00 Uhr
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
2
2
Abpfiff

Gegen den Landesligisten Bovender SV erzielt der RSV Göttingen ein 2:2 Remis. Die Tore der Gastgeber kamen durch Stahlke und Pachon Campos.

Gestern, 12:30 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
8
1
Abpfiff

TSV Landolfshausen/Seulingen musste gegen den Landesligisten Göttingen 05 eine herbe 1:8 Niederlage hinnehmen. Das Tor der Gäste erzielte Ravindran.

Sa., 21.02.2026, 12:00 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
11
0
Abpfiff

Nichts zu holen gab es für die SG Lenglern. Mit einem 0:11 im gepäck trat man die Heimreise an.

Sa., 21.02.2026, 16:00 Uhr
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
SV SW 1929 Harriehausen
SV SW 1929 HarriehausenHarriehausen
4
0
Abpfiff

Denkershausen gewann im Testspiel mit 4:0 gegen Harriehausen durch Tore von Zachos 2x, Grenz und Brandt.

Gestern, 14:00 Uhr
Vfl Olympia Duderstadt 08
Vfl Olympia Duderstadt 08Duderstadt
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
6
3
Abpfiff

Dreimal ausgeglichen und am Ende doch mit 3:6 verloren, die Tore von Hetterscheidt 2x und Mühlhaus reichen Rotenberg nicht um die Testspielniederlage gegen Duderstadt zu verhindern.

Gestern, 11:00 Uhr
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
SG Ildehausen/Kirchberg
SG Ildehausen/KirchbergSG Ildehausen/Kirchberg
8
0
Abpfiff

Ein deutliches 8:0 stand am Ende für Petershütte gegen Ildehausen-Kirchberg zu Buche. Killig, ein Eigentor, Steinbrück 2x, Redecker, Kleeberg 2x und Dauben tragten sich als Torschützen ein.

Gestern, 12:00 Uhr
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
FC Eisdorf
FC EisdorfFC Eisdorf
0
4
Abpfiff

Niedernjesa muss sich mit einer 0:4 Niederlage gegen den Vorjahresabsteiger Eisdorf zufrieden geben.

Gestern, 14:00 Uhr
SSV Witzenhausen
SSV WitzenhausenSSV Witz
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
0
6
Abpfiff

Durch Tore von Fromm 2x, J. Winter, F. Winter, Gutheil und Niebuhr siegte die SG Werratal deutlich gegen SSV Witz.