Allgemeines

Testspielergebnisse eine Woche vor dem Wiederauftakt

14 Testspiele am Wochenende

Nächste Woche soll es in der Bezirksliga Braunschweig 3 wieder zur Sache gehen, doch bevor die Pflichtspiele anfangen testen die meisten Teams noch weiter. Ein Überblick der Testspiele von den Bezirksliga Braunschweig 3 Teams:

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
8
1
Abpfiff

Machtdemonstration vom GSC, gegen Blankenburg aus der Landesklasse 3 in Sachsen-Anhalt konnten sie sich mit 8:1 behaupten. Die Tore für die Gastgeber erzielten Sprengelmeyer, Weiske 3x, Trommer 2x und Lora-Moreno 2x.

Sa., 21.02.2026, 16:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
5
2
Abpfiff

Viktoria Thiede unterlag dem Landesligisten Vahdet Braunschweig im Test mit 2:5, für Thiede trafen Berkefeld und Liehr.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
4
2
Abpfiff

Der SV Wendessen testete gegen den Vorjahresmeister Germania Wolfenbüttel. Bei der 2:4 Niederlage traf Grabowksi, das zweite Tor war ein Eigentor.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta II
0
4
Abpfiff

Mit 0:4 musste sich der MTV Salzdahlum gegen die Zweitvertretung von BSC Acosta geschlagen geben.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
FC SF Rautheim
FC SF RautheimRautheim
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
1
1
Abpfiff

Vienenburg konnte im Testspiel den Sportfreunden Rautheim kurz vor Schluss noch den 1:1 Ausgleichstreffer erzielen. Das Tor für die Gäste war von Rimbach.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
VfL Leiferde
VfL LeiferdeVfL Leiferde
4
3
Abpfiff

Im Duell der beiden Bezirksligisten konnte Union Salzgitter sich nach einem 1:3 Rückstand mit 4:3 gegen den VfL Leiferde durchsetzen. Jaczak, Fröhlich, Schuster und Weykamp konnten den Ball für die Gastgeber ins Netz befördern.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
0
4
Abpfiff

Gegen den Verbandsligisten Westerhausen musste der SC Gitter eine 0:4 Niederlage hinnehmen.

Fr., 20.02.2026, 19:00 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
TuS Fortuna Oberg
TuS Fortuna ObergFort. Oberg
1
1
Abpfiff

Gegen den Kreisligisten Fortuna Oberg gab es für Fotuna Lebenstedt ein 1:1 Remis. Den Treffer erzielte Özdogan.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
SC Drispenstedt 1911
SC Drispenstedt 1911Drispenstedt
3
1
Abpfiff

Mit einem 3:1 Sieg für Salder endete der Test gegen Drispenstedt. Die drei Tore erzielten Roth 2x und Toprak.

Sa., 21.02.2026, 14:30 Uhr
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
FC Groß Döhren
FC Groß DöhrenGroß Döhren
5
3
Abpfiff

KSV Vahdet Salzgitter bezwang den FC Groß Döhren mit 5:3.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
TSV Wolfsburg 1950
TSV Wolfsburg 1950TSV Wolfsb
3
4
Abpfiff

Ein Hattrick von Duygun sorgte für ein enges Testspiel, bei dem sich Oker allerdings durch ein Gegentor in der 90. Minute mit 3:4 geschlagen geben muss.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
4
9
Abpfiff

Bad Harzburg musste sich gegen das Landesklasse 3 Team Osterwieck mit 4:9 geschlagen geben. Die Tore für Bad Harzburg schossen Uzunov 2x, Makus und Bartels.

So., 22.02.2026, 11:00 Uhr
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
TSV Sonnenberg
TSV SonnenbergSonnenberg
2
4
Abpfiff

Koppitz und Seifried erzielten im Test gegen den Kreisligisten Sonnenberg die Tore für den FC Ilsetal. Am Ende verliert man allerdings 2:4.

Sa., 21.02.2026, 12:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg II
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
5
3
Abpfiff

Auch Kissenbrück verliert ihr Testspiel, gegen die Zweitvertretung von Bad Harzburg reicht ein Hattrick von Bomba nicht aus.