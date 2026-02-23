Testspielergebnisse eine Woche vor dem Wiederauftakt

– Foto: Timo Babic

Nächste Woche soll es in der Bezirksliga Braunschweig 3 wieder zur Sache gehen, doch bevor die Pflichtspiele anfangen testen die meisten Teams noch weiter. Ein Überblick der Testspiele von den Bezirksliga Braunschweig 3 Teams:

Machtdemonstration vom GSC, gegen Blankenburg aus der Landesklasse 3 in Sachsen-Anhalt konnten sie sich mit 8:1 behaupten. Die Tore für die Gastgeber erzielten Sprengelmeyer, Weiske 3x, Trommer 2x und Lora-Moreno 2x.

Viktoria Thiede unterlag dem Landesligisten Vahdet Braunschweig im Test mit 2:5, für Thiede trafen Berkefeld und Liehr.

Der SV Wendessen testete gegen den Vorjahresmeister Germania Wolfenbüttel. Bei der 2:4 Niederlage traf Grabowksi, das zweite Tor war ein Eigentor.

Mit 0:4 musste sich der MTV Salzdahlum gegen die Zweitvertretung von BSC Acosta geschlagen geben.

Vienenburg konnte im Testspiel den Sportfreunden Rautheim kurz vor Schluss noch den 1:1 Ausgleichstreffer erzielen. Das Tor für die Gäste war von Rimbach.

Im Duell der beiden Bezirksligisten konnte Union Salzgitter sich nach einem 1:3 Rückstand mit 4:3 gegen den VfL Leiferde durchsetzen. Jaczak, Fröhlich, Schuster und Weykamp konnten den Ball für die Gastgeber ins Netz befördern.

Gegen den Verbandsligisten Westerhausen musste der SC Gitter eine 0:4 Niederlage hinnehmen.

Gegen den Kreisligisten Fortuna Oberg gab es für Fotuna Lebenstedt ein 1:1 Remis. Den Treffer erzielte Özdogan.

Mit einem 3:1 Sieg für Salder endete der Test gegen Drispenstedt. Die drei Tore erzielten Roth 2x und Toprak.

KSV Vahdet Salzgitter bezwang den FC Groß Döhren mit 5:3.

Ein Hattrick von Duygun sorgte für ein enges Testspiel, bei dem sich Oker allerdings durch ein Gegentor in der 90. Minute mit 3:4 geschlagen geben muss.

Bad Harzburg musste sich gegen das Landesklasse 3 Team Osterwieck mit 4:9 geschlagen geben. Die Tore für Bad Harzburg schossen Uzunov 2x, Makus und Bartels.

Koppitz und Seifried erzielten im Test gegen den Kreisligisten Sonnenberg die Tore für den FC Ilsetal. Am Ende verliert man allerdings 2:4.