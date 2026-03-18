Testspielerfolg für Junglöwinnen

Die auf mehreren Positionen veränderten Junglöwinnen benötigten einige Zeit ins Spiel zu finden, übernahmen aber im Spielverlauf der ersten Hälfte zusehends die Kontrolle. Während die Junglöwinnen defensiv gut standen und nichts anbrennen ließen, belohnten sich die Gastgeberinnen nach einer knappen halben Stunde zum ersten Mal. Löwen-Kapitänin Lara Rodewald fand die in die Schnittstelle startende Marlene Remus, die auf ihrem Weg zum Tor nicht mehr aufzuhalten war und souverän zur 1:0-Führung einschob (27. Min.).

Nur wenige Minuten später führte die gleiche Kombination zum 2:0 für die Junglöwinnen Wieder steckte Rodewald auf die einlaufende Remus durch, die diesmal die Gästetorhüterin umkurvte und die Führung ausbaute (33. Min.). Wiederum nur zwei Minute später traf Remus zum dritten Mal. Von der linken Außenbahn in die Mitte gezogen, fasste sich die Mittefeldspielerin ein Herz, zog ab und ihr platzierter Abschluss schlug im linken Eck des Gästetores zum 3:0 ein (35. Min.).

In Hälfte Zwei setzten die Junglöwinnen ihre Gegnerinnen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt gleich wieder unter Druck und konnten prompt durch Lara Rodewald auf 4:0 erhöhen. Die aufmerksame Mittelfeldspielerin fing einen verunglückten langen Ball der Gästetorhüterin ab und versenkte die Kugel aus ca. 35 Metern im verwaisten 96-Tor (42. Min.). Den fünften Treffer des KSV-Nachwuchses ließ dann knapp 20 Minuten auf sich warten. Diesmal revanchierte sich Remus für die Vorlagen Ihrer Mannschaftsführerin Rodewald, die das Zuspiel ihrer Mannschaftkameradin mit trockenem Abschluss verwertete (66. Min.). Nur zwei Minuten später zeigte der Unparteiische nach Foul an Remus auf den Punkt und Abwehrchefin Laura Horn versenkte den fälligen Strafstoß zum Endstand von 6:0.