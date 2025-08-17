Testspielerfolg für 1860 III gegen kämpferischen SV Günding

1860 III gewann ein Testspiel knapp mit 2:1 gegen den SV Günding. Günding ging überraschend in Führung, 1860 drehte die Partie durch Tore von Ludwig und Lettenbauer.

In einem intensiven Testspiel setzte sich der TSV 1860 München III trotz Klassenunterschied nur knapp mit 2:1 gegen den SV Günding durch. Beide Teams präsentierten sich engagiert, wobei Günding dem klassenhöheren Gegner das Leben schwer machte.

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Keanu Pitthan (54.) die Gäste überraschend in Führung. Der TSV 1860 III reagierte mit erhöhtem Druck und belohnte sich in der 63. Minute durch den Ausgleichstreffer von Timo Ludwig. Die Partie blieb spannend, ehe Peter Lettenbauer (80.) den Siegtreffer für die Löwen erzielte.

Der TSV 1860 München III zeigte Moral nach dem Rückstand und drehte das Spiel gegen einen starken SV Günding. Trotz des knappen Ergebnisses konnte das Team wichtige Erkenntnisse für die kommende Saison in der Kreisliga sammeln. Günding hingegen bewies, dass man auch gegen höherklassige Gegner bestehen kann, was Selbstvertrauen für die Kreisklasse geben dürfte.