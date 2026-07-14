 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Testspiele: Wülfrath fordert WSV, Büderich & Baumberg im Einsatz

Testspiele am Niederrhein: Der Wuppertaler SV gastiert beim 1. FC Wülfrath, auch der FC Büderich und die Sportfreunde Baumberg sind am Dienstag im Einsatz. Auch Fortuna Düsseldorf spielt.

von André Nückel · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser
Testspiele am Niederrhein.
Testspiele am Niederrhein. – Foto: Jochen Classen

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Testspiele am Niederrhein - diesmal am Dienstag, 14. Juli: Der Wuppertaler SV muss zum Landesliga-Absteiger 1. FC Wülfrath. Die Oberliga-Klubs Sportfreunde Baumberg und FC Büderich haben Heimspiele, der BV Wevelinghoven und die SG Essen-Schönebeck sind ebenfalls vor eigenen Zuschauern gefragt. Fortuna Düsseldorf ist ebenfalls im Einsatz.

Die Testspiele am Dienstag, 14. Juli 2026

Heute, 18:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
MFK Ružomberok
MFK RužomberokRužomberok
18:00live
Spieltext F. Düsseld. - Ružomberok

Heute, 19:30 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
19:30live
Spieltext Haffen-Mehr - Veen

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
19:00live
Spieltext MH-Styrum - SuS 21 Oberh

Heute, 20:00 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
20:00live
Spieltext Wevelinghov. - Odenkirchen

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live
Spieltext FC Wülfrath - Wuppertaler SV

Heute, 20:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
20:00
Spieltext FC Büderich - Vikt. Goch

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
19:30
Spieltext SF Baumberg - Sparta Bilk

Heute, 19:30 Uhr
HSC Berg
HSC BergHSC Berg
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
19:30live
Spieltext HSC Berg - Hamminkeln

Heute, 18:45 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
18:45
Spieltext Schönebeck - Burgaltend.

Heute, 19:00 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
19:00
Spieltext DJK/SF Kate. - Vogelheim

Heute, 19:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
19:00live
Spieltext SC Oberhaus. - Türkiyemspor

Heute, 19:30 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
19:30
Spieltext Bedburdyck - TSV Bayer

Heute, 18:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
FC Sportfreunde Rüttenscheid
FC Sportfreunde RüttenscheidRüttenscheid
18:30
Spieltext BG Überruhr - Rüttenscheid

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