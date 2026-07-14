Testspiele am Niederrhein. – Foto: Jochen Classen
Testspiele: Wülfrath fordert WSV, Büderich & Baumberg im Einsatz
Testspiele am Niederrhein: Der Wuppertaler SV gastiert beim 1. FC Wülfrath, auch der FC Büderich und die Sportfreunde Baumberg sind am Dienstag im Einsatz. Auch Fortuna Düsseldorf spielt.
von André Nückel · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser
Testspiele am Niederrhein - diesmal am Dienstag, 14. Juli: Der Wuppertaler SV muss zum Landesliga-Absteiger 1. FC Wülfrath. Die Oberliga-Klubs Sportfreunde Baumberg und FC Büderich haben Heimspiele, der BV Wevelinghoven und die SG Essen-Schönebeck sind ebenfalls vor eigenen Zuschauern gefragt. Fortuna Düsseldorf ist ebenfalls im Einsatz.
Die Testspiele am Dienstag, 14. Juli 2026
Spieltext F. Düsseld. - Ružomberok
Spieltext Haffen-Mehr - Veen
Spieltext MH-Styrum - SuS 21 Oberh
Spieltext Wevelinghov. - Odenkirchen
Spieltext FC Wülfrath - Wuppertaler SV
Spieltext FC Büderich - Vikt. Goch
Spieltext SF Baumberg - Sparta Bilk
Spieltext HSC Berg - Hamminkeln
Spieltext Schönebeck - Burgaltend.
Spieltext DJK/SF Kate. - Vogelheim
Spieltext SC Oberhaus. - Türkiyemspor
Spieltext Bedburdyck - TSV Bayer
Spieltext BG Überruhr - Rüttenscheid
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