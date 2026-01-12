 2026-01-09T09:36:09.492Z

Testspiele: Welche Mannschaften sind aktiv?

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Die ersten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es sind keine Spiele geplant.

Dienstag

Es sind keine Spiele geplant.

Mittwoch

18:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – VfB Germania Halberstadt

Abgesagt: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II
Abgesagt: FC Hertha 03 Zehlendorf – SG Union 1919 Klosterfelde
Abgesagt: Berliner AK – TuS Makkabi Berlin
Abgesagt: Berlin Türkspor – SV Sparta Lichtenberg

Donnerstag

18:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – VSG Altglienicke I
19:00 Uhr: S.D. Croatia Berlin – VSG Altglienicke II

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

