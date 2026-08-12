Testspiele: Weißensee und Delay Sports gewinnen Generalproben

Kurz vor Saisonstart wird nochmal getestet.
VfB Hermsdorf Berlin – Delay Sports Berlin 0:5
Tore: 0:1 Enes Küc (25.), 0:2 Orhan Yildirim (52.), 0:3 Can Kilian Cakin (58.), 0:4 Enes Küc (75.), 0:5 Zulu Ernst (81.)
VSG Rahnsdorf 1949 – Köpenicker FC II 2:3
Tore: 0:1 Max Haupt (7.), 1:1 Sebastian Lentzsch (8.), 1:2 Marten Wiedig (22.), 2:2 Davin Stößel (27.), 2:3 Ruben Butzer (76.)
FC 98 Hennigsdorf II – VfB Hermsdorf Berlin :
FSV Spandauer Kickers – SSC Teutonia :
SV Schmöckwitz-Eichwalde – TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf :
Sportfreunde Johannisthal – FC Treptow / River Plate II :
Berlin Hilalspor II – NFC Rot-Weiß 1932 II :
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