 2026-08-12T04:46:12.593Z

Testspiel

Testspiele: Weißensee und Delay Sports gewinnen Generalproben

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 08:43 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Kapell

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Landesliga Berlin - 1
Landesliga Berlin - 2
BZL Berlin-Staffel 2
Hermsdorf
Rotation PB

Kurz vor Saisonstart wird nochmal getestet.

Dienstag, 11. August 2026

VfB Hermsdorf Berlin – Delay Sports Berlin 0:5
Tore: 0:1 Enes Küc (25.), 0:2 Orhan Yildirim (52.), 0:3 Can Kilian Cakin (58.), 0:4 Enes Küc (75.), 0:5 Zulu Ernst (81.)

VSG Rahnsdorf 1949 – Köpenicker FC II 2:3
Tore: 0:1 Max Haupt (7.), 1:1 Sebastian Lentzsch (8.), 1:2 Marten Wiedig (22.), 2:2 Davin Stößel (27.), 2:3 Ruben Butzer (76.)

SG Einheit Zepernick 1925 – BSV Eintracht Mahlsdorf II 4:2
Tore: 1:0 Yulian Andres Cordoba Moreno (5.), 1:1 Maurice Langer (32.), 2:1 Dominik Tuchtenhagen (50.), 3:1 Yulian Andres Cordoba Moreno (58.), 4:1 Theo Heinke (78.), 4:2 Christian Preiß (82.)

Weißenseer FC – SG Rotation Prenzlauer Berg 3:2
Tore: 1:0 Ebrima Manneh (19.), 1:1 Sebastian Dengel (26.), 2:1 Jens Gagzow (51. Eigentor), 2:2 Wim Wisotzky (68.), 3:2 Domenic Danaricu (89.)

BSV Dersim 1993 – BSV Dersim 1993 II 6:1

SG Blankenburg II – Berliner TSC II 1:4

Mittwoch, 12. August 2026

FC 98 Hennigsdorf II – VfB Hermsdorf Berlin :

FSV Spandauer Kickers – SSC Teutonia :

SV Schmöckwitz-Eichwalde – TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf :

Sportfreunde Johannisthal – FC Treptow / River Plate II :

Donnerstag, 13. August 2026

Berlin Hilalspor II – NFC Rot-Weiß 1932 II :

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Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

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