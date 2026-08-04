Archiv – Foto: Frank Arlinghaus
Testspiele: Weißensee schlägt Liria, Meteor besteht Härtetest
Testspiele im Überblick
von ser · Heute, 21:42 Uhr · 0 Leser
Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
Dienstag, 04. August 2026
SG Großziethen – VfB Concordia Britz 1916 0:2
Tore: 0:1 (22.), 0:2 (55.)
VfB Fortuna Biesdorf – BSV Eintracht Mahlsdorf II 2:3
Tore: 0:1 (31.), 0:2 Marc Michas (34.), 1:2 Justin Felgentreff (37.), 1:3 Marc Michas (42.), 2:3 Enis Hot (53. Foulelfmeter)
Birkenwerder BC 1908 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:2
Weißenseer FC – FC Liria 1985 Berlin 3:2
Tore: 1:0 Lukas Jung (16.), 2:0 Lukas Jung (19.), 2:1 Mario Kurti (23.), 3:1 Paul Luca Seelig (54.), 3:2 Mario Kurti (55.)
SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Spandauer Kickers 2:1Tore:
, 1:1 Finn Walter (35.), 2:1 (51.)Adlershofer BC 08 – VSG Altglienicke II 1:3TuS 1896 Sachsenhausen – BFC Meteor 06 3:3BSV Eintracht Mahlsdorf III – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 2:3SV Buchholz – SV Karow 96 0:21. FC Lübars 1962 II – BSC Rehberge 1945 II 1:1FCK Frohnau 1975 II – FSV Fortuna Pankow 46 II 0:4FV Wannsee II – SG Eintracht 90 Babelsberg 4:2SC Gatow – SSC Teutonia II 5:1Tore:
1:0 Karim Zagmouz (17.), 2:0 Thorbjörn Teschendorf (18.), 3:0 Karim Zagmouz (28.), 4:0 Serdar Alemdar (42.), 5:0 Thorbjörn Teschendorf (45.+1), 5:1 (88.)
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