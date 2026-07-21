Testspiele: Vorwärts/Wacker beeindruckt - Vicky, TuRa & Sasel siegen

Vor dem Start der Oberliga Hamburg haben sich mehrere Klubs noch einmal Selbstvertrauen geholt. Besonders deutlich fiel der Auftritt des SC Vorwärts/Wacker Billstedt aus: Die stark verstärkte Mannschaft gewann gegen den Dersimspor Hamburg mit 9:1 und schoss sich damit für den Ligastart gegen FK Nikola Tesla warm.
Auch der SC Victoria Hamburg und TuRa Harksheide lösten ihre Aufgaben gegen starke Landesligisten souverän. Victoria gewann gegen den SC Condor mit 3:0, Harksheide setzte sich gegen den SV Rugenbergen mit 2:0 durch. Torschützen wurden in beiden Partien nicht veröffentlicht, weshalb die Ergebnisse vor allem als grobe Standortbestimmung dienen.
Im Oberliga-internen Test setzte sich zudem der TSV Sasel mit 2:0 gegen den FC Teutonia 05 Ottensen durch. Matchwinner war Mohamed Nassar, der beide Treffer erzielte.
Victoria setzte sich gegen Condor mit 3:0 durch. Ohne veröffentlichte Torschützen bleibt vor allem das Ergebnis: Gegen einen starken Landesligisten blieb der Oberligist ohne Gegentor und gewann klar. Für Vicky ist das kurz vor dem Auftakt gegen FC Eintracht Norderstedt II ein ordentlicher Fingerzeig.
Harksheide gewann gegen Rugenbergen mit 2:0. Auch hier fehlen weitere Detaildaten, doch das Resultat passt in die Phase, in der es weniger um endgültige Bewertungen als um Stabilität, Abläufe und Selbstvertrauen geht. Für Harksheide steht zum Start direkt das Auswärtsspiel beim Oberliga-Aufsteiger TBS Pinneberg an.
Auch Sasel sammelte vor dem Start wichtige positive Eindrücke. Im Duell mit Teutonia 05 gewann die Mannschaft von Jan Holger Ramelow mit 2:0. Nassar traf kurz vor der Pause zur Führung und legte nach 66 Minuten den zweiten Treffer nach.
Für Sasel war es nach der deutlichen Niederlage gegen den FC Süderelbe eine passende Reaktion. Teutonia dagegen muss die Nullnummer in der Offensive und die zwei Gegentreffer kurz vor dem Ligastart einordnen.
Das deutlichste Ergebnis lieferte Vorwärts/Wacker. Gegen Landesliga-Aufsteiger Dersimspor Hamburg gewann die Mannschaft von Gökhan Acar und Ümit Taytanli fast zweistellig. Zwar glich Dersimspor nach der frühen Führung von Christian Degener durch Ulas Dogan noch zum 1:1 aus, danach übernahm Billstedt aber klar die Kontrolle.
Marvin Jeremy Wiedemann brachte Vorwärts/Wacker per Foulelfmeter erneut in Führung. Degener, Aytunc Isik und Alamsa Lama Cone sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel trafen Caspar Lovis Kremberg, Uchechukwu Joshua Dimgba John und erneut Wiedemann. In der Nachspielzeit setzte Dimgba John den Schlusspunkt.
Am Freitag, 24. Juli, eröffnet HT 16 gegen USC Paloma die Saison. Einen Tag später steigt mit TuS Dassendorf gegen ETSV Hamburg direkt ein besonderes Duell: Die TuS empfängt den amtierenden Oberliga-Meister. Ebenfalls am Samstag spielen Teutonia 05 gegen Concordia Hamburg, Victoria gegen Norderstedt II und FC Süderelbe gegen Altona 93.
Am Sonntag folgen HEBC Hamburg gegen Niendorfer TSV, Sasel gegen TSV Buchholz 08, TBS Pinneberg gegen TuRa Harksheide und Vorwärts/Wacker gegen Nikola Tesla. Gerade dieses letzte Duell bekommt durch den klaren Billstedter Testsieg zusätzliche Würze.
Für die Oberliga-Klubs sind die letzten Ergebnisse kein endgültiger Maßstab. Aber sie zeigen, wer kurz vor dem Start mit Rückenwind unterwegs ist. Vorwärts/Wacker hat davon nach dem 9:1 besonders viel.
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