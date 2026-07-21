Testspiele: Vorwärts/Wacker beeindruckt - Vicky, TuRa & Sasel siegen Testspiele am Dienstag: Der SC Vorwärts/Wacker gewinnt fast zweistellig gegen Landesliga-Aufsteiger Dersimspor. Auch der SC Victoria, TuRa Harksheide und der TSV Sasel gewinnen. von red · Heute, 22:29 Uhr · 0 Leser

Sieg für den SC Vorwärts/Wacker. – Foto: Oliver Utesch

Vor dem Start der Oberliga Hamburg haben sich mehrere Klubs noch einmal Selbstvertrauen geholt. Besonders deutlich fiel der Auftritt des SC Vorwärts/Wacker Billstedt aus: Die stark verstärkte Mannschaft gewann gegen den Dersimspor Hamburg mit 9:1 und schoss sich damit für den Ligastart gegen FK Nikola Tesla warm.

Heute, 19:30 Uhr TuRa Harksheide Harksheide SV Rugenbergen Rugenbergen 2 0 Abpfiff Victoria setzte sich gegen Condor mit 3:0 durch. Ohne veröffentlichte Torschützen bleibt vor allem das Ergebnis: Gegen einen starken Landesligisten blieb der Oberligist ohne Gegentor und gewann klar. Für Vicky ist das kurz vor dem Auftakt gegen FC Eintracht Norderstedt II ein ordentlicher Fingerzeig. Harksheide gewann gegen Rugenbergen mit 2:0. Auch hier fehlen weitere Detaildaten, doch das Resultat passt in die Phase, in der es weniger um endgültige Bewertungen als um Stabilität, Abläufe und Selbstvertrauen geht. Für Harksheide steht zum Start direkt das Auswärtsspiel beim Oberliga-Aufsteiger TBS Pinneberg an. Sasel gewinnt Oberliga-Test gegen Teutonia Heute, 19:30 Uhr TSV Sasel TSV Sasel FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 2 0 Abpfiff Auch Sasel sammelte vor dem Start wichtige positive Eindrücke. Im Duell mit Teutonia 05 gewann die Mannschaft von Jan Holger Ramelow mit 2:0. Nassar traf kurz vor der Pause zur Führung und legte nach 66 Minuten den zweiten Treffer nach. Für Sasel war es nach der deutlichen Niederlage gegen den FC Süderelbe eine passende Reaktion. Teutonia dagegen muss die Nullnummer in der Offensive und die zwei Gegentreffer kurz vor dem Ligastart einordnen. Vorwärts/Wacker zündet gegen Dersimspor durch