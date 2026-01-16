Testspiele von heute bis Sonntag: Welche Teams sind im Einsatz?

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
11:00 Uhr: FC Energie Cottbus U19 – VfB 1921 Krieschow
11:00 Uhr: Hertha BSC II – SV Lichtenberg 47
11:00 Uhr: SC Oberhavel Velten – SV Eintracht Bötzow
12:00 Uhr: SV Babelsberg 03 – VfL Halle 1896
Abgesagt: Frohnauer SC 1946 – TSG Einheit Bernau
13:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – RSV Eintracht 1949
13:00 Uhr: Hallescher FC – BSG Stahl Brandenburg
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – FC Hertha 03 Zehlendorf
13:00 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – Delay Sports Berlin II
13:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – Frohnauer SC 1946
Abgesagt: SC Charlottenburg – TuS Makkabi Berlin
Abgesagt: Füchse Berlin – Tennis Borussia Berlin
Abgesagt: VSG Altglienicke II – SG Union 1919 Klosterfelde
13:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – SC Staaken
13:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – BFC Dynamo
13:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – Berlin Türkspor
14:00 Uhr: BSV Eintracht Mahlsdorf – Ludwigsfelder FC
Abgesagt: Berliner AK – FC Hertha 03 Zehlendorf
Abgesagt: Berliner SC II – BSV Rot-Weiß Schönow
15:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – SV Victoria Seelow
15:30 Uhr: SC 1903 Weimar – TSG Neustrelitz
---
Abgesagt: BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Germania 90 Schöneiche
Abgesagt: FC Neuenhagen 1913 – MTV 1860 Altlandsberg
11:00 Uhr: SV BW Hohen Neuendorf – SV Grün-Weiß Brieselang
Abgesagt: S.D. Croatia Berlin – SV Empor Berlin II
Abgesagt: Berliner SV 92 II – BSC Fortuna Glienicke
13:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – MKS Polonia Slubice
13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren
13:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – FSV Schöningen
14:00 Uhr: RW Oberhausen – FSV 63 Luckenwalde
14:00 Uhr: SV Sparta Lichtenberg – VSG Altglienicke
14:00 Uhr: Teltower FV 1913 – VfB Trebbin
14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – SV Grün-Weiß Großbeeren
15:00 Uhr: SG Bornim – FC Mecklenburg Schwerin II
15:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Weißenseer FC
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
