Testspiele: Vier Mal Bayernliga gegen Landesliga

Der anhaltenden Hitze zum Trotz, wird auch in den nächsten Tagen weiter fleißig getestet. Zwei Mal Bayernliga gegen Landesliga heißt es am heutigen Dienstagabend. Die SpVgg SV Weiden trifft nach ihrem dreitätigen Trainingslager im Bayerischen Wald nun zum ersten Vorbereitungsspiel an. Auf dem Sportgelände des FSV Waldthurn geht es gegen Bayernliga-Absteiger DJK Ammerthal. Weidens Chefcoach Michael Riester ist mit der bisherigen Vorbereitung „vom Gezeigten sehr zufrieden“, auch wenn man aus der ersten Woche den ein oder anderen alt oder neu angeschlagenen Spieler herausgenommen hat. „Aber das ist zu dem Zeitpunkt auch normal.“



Parallel geht der Test-Reigen gegen höherklassige Teams weiter für den ASV Burglengenfeld. Diesmal duelliert sich die Kara-Elf mit dem ASV Cham. Und natürlich möchte der Landesligist eine ähnliche gute Figur abgeben wie zuletzt beim 2:1-Coup gegen Regionalligist Hankofen, sich wieder Torchancen herausspielen und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Übrigens: Weiden, Cham und Burglengenfeld sind am Donnerstag bzw. Freitag gleich wieder im Einsatz.



Zunächst steigt am Mittwoch unter anderem das Regensburger Stadtduell zwischen dem FC Kosova und dem SV Fortuna. Es kommt zum Wiedersehen mit dem Ex-Fortunen Emir Terakaj, der neuerdings für Kosova stürmt. Die Bayernliga-Spieler des SVF ließen es am Sonntag so richtig krachen, schossen 18 Tore gegen den A-Klassisten Sanding. Nach dem kommenden Testlauf möchte Trainer Arber Morina einen Stammkader von rund 20 Spielern benennen. Spannend wird auch sein, wie sich die Drittliga-Profis des SSV Jahn im ersten „richtigen“ Testspiel schlagen werden. Am Donnerstag geht's in den Passauer Westen zum Bayernligisten SV Schalding-Heining. Die überregionalen Testspiele von Dienstag bis Freitag auf einen Blick.