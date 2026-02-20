Testspiele: Viele Generalproben, aber wo kann gespielt werden?

Der Winter zeigt weiter Krallen in Bayern und der Oberpfalz. Als Konsequenz mussten die wenigen Testspiele am Donnerstagabend – unter anderem wäre Landesligist SV Etzenricht im Einsatz gewesen – allesamt abgesagt werden. Ähnlich sieht es bei den für dieses Wochenende angesetzten Nachholpartien im Verbandsbereich aus. Ab Samstag soll es deutlich wärmer werden. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, welche Kunstrasenplätze bespielbar sein werden. Es stünden wieder einige interessante Testvergleiche auf dem Programm. Viele Bayern- und Landesligisten absolvieren ihre Generalprobe vor dem Punktestart. Alle (geplanten) überregionalen Testspiele im großen Überblick.
Am Freitag spielen:
18.30 Uhr: TB/ASV Regenstauf – SV Hahnbach (in Weiden)
Am Samstag spielen:
13.30 Uhr: FC Thalmassing – ASV Undorf (in Bad Abbach), SV Raigering – 1.FC Schlicht
15.30 Uhr: ASV Burglengenfeld – FC Weiden-Ost
16 Uhr: SV 08 Auerbach – FC Amberg (in Pilsen), SSV Jahn Regensburg II – SV Schalding-Heining, FC Furth im Wald – SV Haibach (in Tschechien), 1. FC Bad Kötzting – SpVgg SV Weiden II
16.30 Uhr: ATSV Kelheim – SV Breitenbrunn (in Bad Abbach)
17 Uhr: SF Ursulapoppenricht – FC Wernberg (in Weiden)
17.15 Uhr: SpVgg Pfreimd – 1. FC Schwarzenfeld (in Weiden)
19 Uhr: FC Untertraubenbach – SV Schwarzhofen (in Burgweinting)
Am Sonntag spielen:
13 Uhr: SV Burgweinting – FC Pielenhofen-Adlersberg
14 Uhr: FC Sturm Hauzenberg – SV Fortuna Regensburg, SV Türk Genclik Regensburg – FC Kosova Regensburg (am Brandlberg), SV Wenzenbach – SpVgg Ramspau
14.30 Uhr: SpVgg Osterhofen – TB 03 Roding
16.30 Uhr: TSV Abensberg – TB/ASV Regenstauf (in Bad Abbach)
17 Uhr: SpVgg Schirmitz – SV Diendorf (in Weiden)
19.30 Uhr: SV Lengfeld – FC Viehhausen (in Bad Abbach)
Abgesagt: SV Töging – FC Mintraching, TSV Tännesberg – SG Waldmünchen/Geigant