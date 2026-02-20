Testspiele: Viele Generalproben, aber wo kann gespielt werden?

An Fußballspielen ist bislang vielerorts nicht zu denken. – Foto: Wolfgang Zink

Der Winter zeigt weiter Krallen in Bayern und der Oberpfalz. Als Konsequenz mussten die wenigen Testspiele am Donnerstagabend – unter anderem wäre Landesligist SV Etzenricht im Einsatz gewesen – allesamt abgesagt werden. Ähnlich sieht es bei den für dieses Wochenende angesetzten Nachholpartien im Verbandsbereich aus. Ab Samstag soll es deutlich wärmer werden. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, welche Kunstrasenplätze bespielbar sein werden. Es stünden wieder einige interessante Testvergleiche auf dem Programm. Viele Bayern- und Landesligisten absolvieren ihre Generalprobe vor dem Punktestart. Alle (geplanten) überregionalen Testspiele im großen Überblick.





Am Freitag spielen:



18.30 Uhr: TB/ASV Regenstauf – SV Hahnbach (in Weiden)