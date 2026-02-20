 2026-02-20T07:39:22.130Z

Testspiel

Testspiele: Viele Generalproben, aber wo kann gespielt werden?

Freundschafts- statt Pflichtspiel für den ASV Cham +++ Bayernliga-Duell am Regensburger Kaulbachweg +++ Hier soll am Wochenende der Ball rollen

von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
An Fußballspielen ist bislang vielerorts nicht zu denken.
An Fußballspielen ist bislang vielerorts nicht zu denken. – Foto: Wolfgang Zink

Der Winter zeigt weiter Krallen in Bayern und der Oberpfalz. Als Konsequenz mussten die wenigen Testspiele am Donnerstagabend – unter anderem wäre Landesligist SV Etzenricht im Einsatz gewesen – allesamt abgesagt werden. Ähnlich sieht es bei den für dieses Wochenende angesetzten Nachholpartien im Verbandsbereich aus. Ab Samstag soll es deutlich wärmer werden. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, welche Kunstrasenplätze bespielbar sein werden. Es stünden wieder einige interessante Testvergleiche auf dem Programm. Viele Bayern- und Landesligisten absolvieren ihre Generalprobe vor dem Punktestart. Alle (geplanten) überregionalen Testspiele im großen Überblick.


Am Freitag spielen:

18.30 Uhr: TB/ASV Regenstauf – SV Hahnbach (in Weiden)

Am Samstag spielen:

13.30 Uhr: FC Thalmassing – ASV Undorf (in Bad Abbach), SV Raigering – 1.FC Schlicht

14 Uhr: ASV Cham – DJK Ammerthal, SpVgg Ruhmannsfelden – SpVgg Lam, FSV Pfaffenhofen – TSV Bad Abbach

15 Uhr: FSV VfB Straubing – SpVgg Hainsacker, BSC Regensburg – SV Wiesent, FSV Prüfening – TSV Langquaid (in Oberhinkofen)

15.30 Uhr: ASV Burglengenfeld – FC Weiden-Ost

16 Uhr: SV 08 Auerbach – FC Amberg (in Pilsen), SSV Jahn Regensburg II – SV Schalding-Heining, FC Furth im Wald – SV Haibach (in Tschechien), 1. FC Bad Kötzting – SpVgg SV Weiden II

16.30 Uhr: ATSV Kelheim – SV Breitenbrunn (in Bad Abbach)

17 Uhr: SF Ursulapoppenricht – FC Wernberg (in Weiden)

17.15 Uhr: SpVgg Pfreimd – 1. FC Schwarzenfeld (in Weiden)

19 Uhr: FC Untertraubenbach – SV Schwarzhofen (in Burgweinting)



Am Sonntag spielen:

13 Uhr: SV Burgweinting – FC Pielenhofen-Adlersberg

14 Uhr: FC Sturm Hauzenberg – SV Fortuna Regensburg, SV Türk Genclik Regensburg – FC Kosova Regensburg (am Brandlberg), SV Wenzenbach – SpVgg Ramspau

14.30 Uhr: SpVgg Osterhofen – TB 03 Roding

16.30 Uhr: TSV Abensberg – TB/ASV Regenstauf (in Bad Abbach)

17 Uhr: SpVgg Schirmitz – SV Diendorf (in Weiden)

19.30 Uhr: SV Lengfeld – FC Viehhausen (in Bad Abbach)

Abgesagt: SV Töging – FC Mintraching, TSV Tännesberg – SG Waldmünchen/Geigant