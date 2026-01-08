Testspiele: viele Absagen in dieser Woche

Ende Januar beginnt die zweite Halbserie im Amateurfußball, deshalb müssen die Vereine zwangsweise mit ihrer Vorbereitung starten - und testen! Der Wintereinbruch wird kurzfristig für Absagen sorgen, doch geplant sind für die 2. Kalenderwoche einige Spiele. Unter anderem spielen der 1. FC Bocholt oder die SSVg Velbert.
Alle verschoben.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: