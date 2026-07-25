Testspiele: Velbert gegen Fortuna Köln und Regionalliga-Generalproben

Kann Tristan Duschke mit der SSVg Velbert dem Neu-Drittligisten Paroli bieten? – Foto: Jochen Classen

In der vergangenen Saison trafen sich Fortuna Köln und die SSVg Velbert noch in der Liga. Mittlerweile trennen die beiden Kontrahenten zwei Spielklassen. Ob sich diese Kluft auch im direkten Aufeinandertreffen bemerkbar macht, wird sich zeigen. Für die Regionalliga-Klubs geht es bereits in der kommenden Woche mit dem Ligabetrieb los. Ein gern gesehener Kontrahent für die Generalprobe ist dabei häufig aus der Oberliga. So misst sich unter anderem der Bonner SC mit dem KFC Uerdingen, Aufsteiger SG Wattenscheid bekommt es mit Ratingen 04/19 zu tun. Ebenfalls hochinteressant könnte der Test von Frauen-Bundesliga-Absteiger SGS Essen werden, der gegen den niederländischen Klub Twente Enschede testet. Klickt euch für alle weiteren Spiele gerne durch unsere Übersicht.