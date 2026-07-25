 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Testspiele: Velbert gegen Fortuna Köln und Regionalliga-Generalproben

Der Sonntag (26. Juli) hat wieder einige hochklassige und sportlich interssante Duelle zu bieten. Die Übersicht von FuPa gibt es hier.

von Markus Becker · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Kann Tristan Duschke mit der SSVg Velbert dem Neu-Drittligisten Paroli bieten?
Kann Tristan Duschke mit der SSVg Velbert dem Neu-Drittligisten Paroli bieten? – Foto: Jochen Classen

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In der vergangenen Saison trafen sich Fortuna Köln und die SSVg Velbert noch in der Liga. Mittlerweile trennen die beiden Kontrahenten zwei Spielklassen. Ob sich diese Kluft auch im direkten Aufeinandertreffen bemerkbar macht, wird sich zeigen. Für die Regionalliga-Klubs geht es bereits in der kommenden Woche mit dem Ligabetrieb los. Ein gern gesehener Kontrahent für die Generalprobe ist dabei häufig aus der Oberliga. So misst sich unter anderem der Bonner SC mit dem KFC Uerdingen, Aufsteiger SG Wattenscheid bekommt es mit Ratingen 04/19 zu tun. Ebenfalls hochinteressant könnte der Test von Frauen-Bundesliga-Absteiger SGS Essen werden, der gegen den niederländischen Klub Twente Enschede testet. Klickt euch für alle weiteren Spiele gerne durch unsere Übersicht.

Mit Regionalliga- oder Drittliga-Beteiligung

Morgen, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00

Mit Oberliga-Beteiligung

Morgen, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SSV Merten
SSV MertenSSV Merten
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
13:00live

Auswahl weiterer Spiele

Morgen, 13:00 Uhr
SGS Essen
SGS EssenSGS Essen
Twente Enschede
Twente EnschedeEnschede
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
14:30

Morgen, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
16:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV SW Lembeck
SV SW LembeckSV SW Lembeck
15:30

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