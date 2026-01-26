 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Testspiele unter der Woche: Einige spannende Partien sind geplant

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Montag, 26. Januar

Es sind keine Spiele geplant.

---

Testspiele am Dienstag, 27. Januar

19:00 Uhr: VfR Heilbronn - Türkspor Neckarsulm
19:00 Uhr: SG Schorndorf - TSG Backnang
19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - TSGV Waldstetten
19:30 Uhr: SV Pattonville - SGV Freiberg II

---

Testspiele am Mittwoch, 28. Januar

18:30 Uhr: VfR Aalen - FV Illertissen
18:30 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - VfL Pfullingen
19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - ASV Botnang
19:00 Uhr: FC 08 Villingen - SG Sonnenhof Großaspach
19:00 Uhr: TSV Ehningen - SV Deckenpfronn
19:00 Uhr: SV Denkingen 1969 - FV Ravensburg
19:30 Uhr: SGM Deißlingen / Lauffen - SV Zimmern

---

Testspiele am Donnerstag, 29. Januar

14:00 Uhr: FC Bayern München II - SGV Freiberg
19:30 Uhr: FC 09 Überlingen - TSV Harthausen/Scher

---

Testspiele am Freitag, 30. Januar

18:30 Uhr: SGV Freiberg - SV Vaihingen
19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Dostluk Friedrichshafen
19:00 Uhr: TG Böckingen - SGM Krumme Ebene am Neckar
19:30 Uhr: TSV Nellmersbach II - Tornado Stuttgart

---

