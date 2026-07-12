Testspiele: Union verliert gegen Regionalligisten, Delay siegt in NRW

– Foto: Niklas Schwark

Berlin Hilalspor – Berliner SC | 2:3

Tore: 1:0 Nizar Mestetef (8.), 1:1 (23.), 1:2 (61.), 2:2 (63.), 2:3 (85.)



FC Stern Marienfelde 1912 II – BSV Hürtürkel | 1:2

Tore: 0:1 (10.), 1:1 Leonhard Starke (13.), 1:2 Mehmet Uzuner (27.)





FC Brandenburg 03 II – 1. Eintracht Spandau | 2:2Tore: 1:0 Elmir Dupljak (37.), 2:0 Selcuk Catal (44.), 2:1 (63.), 2:2 (84.)FC Nordost Berlin II – FC Arminia Tegel | 1:12SFC Stern 1900 – SFC Stern 1900 II | 7:2FC Internationale Berlin II – BFC Meteor 06 II | 1:3Tore: 1:0 Selim Häußermann (27.), 1:1 Soner Demiryürek (36.), 1:2 Soner Demiryürek (49.), 1:3 (59.)BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV BW Berolina Mitte 49 | 4:0Tore: 1:0 (10.), 2:0 Reto Reichenberger (24.), 3:0 (31.), 4:0 (83.)Hertha BSC III – Karlsruher SC III | 0:3Tore: 0:1 Yaroslav Kuzmenko (68.), 0:2 Mohamed Ben M'Bark (79. Foulelfmeter), 0:3 Laurin Keller (87.)BFC Meteor 06 – FC Viktoria 1889 Berlin II | 6:1Tore: 1:0 Eriseld Tafilaj (16.), 2:0 Alican Ali (49.), 3:0 (66.), 3:1 (71.), 4:1 Alican Ali (72.), 5:1 Ahmed Omairat (78.), 6:1 Ahmed Omairat (83.)SG Eichkamp-Rupenhorn 1973 – 1. FC Wilmersdorf II | 2:6Tore: 1:0 (6.), 1:1 Martin Mostafavi (8.), 1:2 (11.), 2:2 (23.), 2:3 John Bavor Kawoi (37.), 2:4 Samer El-Safadi (58.), 2:5 Omar Samra (70.), 2:6 Sam Jacksic Meyerowitz (80.)S.D. Croatia Berlin – Berliner SC U19 | 3:0Tore: 1:0 Antonio Markov (11.), 2:0 Dayvin Rehberg (13.), 3:0 Antonio Markov (62.)1. Traber FC Mariendorf – FSV Spandauer Kickers II | 2:4Tore: 0:1 Lennox Wende (3.), 1:1 Anmar Al-Taie (24.), 1:2 Yunus Acar (40.), 1:3 Lennox Wende (45.), 1:4 Domenic Henke (54.), 2:4 Hans Karaj (55.)SC Minerva 1893 Berlin III – FC Brandenburg 03 III | 3:3Tore: 1:3 Shadi Naaman, 2:3 Shadi Naaman, 3:3 Farouk Yagouta, 0:1 Efe Demirtas, 0:2 Iyas Korakli, 0:3 Iyas Korakli1. FC Schöneberg 1913 II – SV Stern Britz 1889 | 5:0Tore: 1:0 Rasmus Remy (35.), 2:0 Motaz Al Ghazali (39.), 3:0 Rasmus Remy (52.), 4:0 Saadeddine Saadaoui (56.), 5:0 Julian Horwarth (90.)FC Carl Zeiss Jena – FC Viktoria 1889 Berlin Frauen | 2:2Tore: 1:0 (10. Eigentor), 2:0 Anna Olmala (36. Foulelfmeter), 2:1 Maja Wasiak (72.), 2:2 Alisa Grincenco (86.)Steglitz Gencler Birligi 1982 – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin | 8:0TuS Makkabi Berlin – SC 1903 Weimar | 0:1Tore: 0:1 Jonah Dietrich (80.)RSV Eintracht 1949 – SV Lichtenberg 47 | 3:1Tore: 1:0 (11.), 2:0 (22.), 2:1 Kemal Günay (79.), 3:1 (85.)VfB Schloß Holte – Delay Sports Berlin | 2:3Tore: 1:0 Julian Goldbeck (5.), 1:1 (42. Eigentor), 2:1 Ilija Andreev (49.), 2:2 Zulu Ernst (55. Foulelfmeter), 2:3 Sidney Friede (90.+3)SG Einheit Zepernick 1925 II – SV Karow 96 | 5:5Tore: 1:0 Maurice Platow (1.), 2:0 Dean Mayer (8.), 2:1 Paul Ebert (18.), 3:1 Theo Heinke (45.), 4:1 Cornel Platow (60.), 4:2 Justin Mucha (73.), 4:3 (74.), 4:4 Steve Fester (83.), 4:5 Marek Mensig (89.), 5:5 Maurice Platow (90.)FC Stern Marienfelde 1912 – NSF 1907 | 9:1SSC Teutonia – SFC Veritas | 2:2Tore: 0:1 Sebastian Ghasemi-Nobakht (7.), 1:1 (24.), 2:1 (37.), 2:2 Mehmet Aydin (45.)VSG Altglienicke – BSV Eintracht Mahlsdorf | 3:0Tore: 1:0 (34.), 2:0 (40.), 3:0 (65.)Sport-Union Berlin – Spandauer SV | 5:1Berlin Türkspor – Delay Sports Berlin II | 2:7Tore: 0:1 Mehmet-Can Senocak (7. Foulelfmeter), 0:2 Yazid Tambo (15.), 1:2 Amir Abduev (50.), 1:3 Yazid Tambo (64.), 1:4 Onur Taha Parnitzki (68. Foulelfmeter), 1:5 (74.), 2:5 (75.), 2:6 Onur Taha Parnitzki (90.), 2:7 Onur Taha Parnitzki (90.)NFC Rot-Weiß 1932 II – DJK Roland Borsigwalde | 2:0SV Sparta Lichtenberg – FSV Hansa 07 | 2:1Tore: 1:0 (37.), 1:1 (82.), 2:1 (84.)SC Borsigwalde 1910 Berlin – FC Concordia Wilhelmsruh 1895 | 3:3Weißenseer FC – FV BW Spandau 03 | 6:2Tore: 1:0 Lucas Goers (1.), 2:0 Lucas Goers (2.), 3:0 Tim Hofmann (45.+2), 4:0 Lucas Goers (48.), 4:1 Jannis Spiekermann (66.), 5:1 Lucas Goers (67.), 5:2 Fabian Knelke (69. Eigentor), 6:2 Tim Hofmann (72.)VfB Hermsdorf Berlin – 1.FC PV Nord | 9:1Tore: 1:0 (5.), 2:0 (7.), 2:1 Mathias Koll Hibbert (14.), 3:1 (18.), 4:1 (26.), 5:1 (33.), 6:1 (61.), 7:1 (75.), 8:1 (77.), 9:1 (80.)Friedenauer TSC – Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 0:3Tore: 0:1 (7.), 0:2 Fabian Engel (70.), 0:3 Florian Kohls (75.)SG Blankenburg – SV Tasmania Berlin II | 0:4Steglitz Gencler Birligi 1982 II – FC Liria 1985 Berlin II | 2:7FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Union Berlin | 2:0Tore: 1:0 Elias Löder (12.), 2:0 Kevin Lankford (83.)

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________