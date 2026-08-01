Testspiele: Union unterliegt Dresden, Hertha 03 verliert Generalprobe

von ser · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser

von ser · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser

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Landesliga Berlin - 1

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

FC Viktoria 1889 Berlin Frauen II – SFC Stern 1900 Frauen II 11:0



VfB Fortuna Biesdorf – FSV Bernau 1:2

Tore: 1:0 Sioh Lim (28.), 1:1 Ousmane Kone (70.), 1:2 Maximilian Tutzschke (74.)





Freitag, 31. Juli 2026

Adlershofer BC 08 – SV Teupitz/Groß Köris 4:2SG Stern Kaulsdorf – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 7:0TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 3:2BSV Dersim 1993 II – SC Berliner Amateure 2:4FC Internationale Berlin Frauen – SV BW Hohen Neuendorf Frauen 3:2Türkiyemspor Berlin – SFC Stern 1900 II 10:1Tore: 1:0 Atakan Gündogdu (7.), 1:1 (39.), 2:1 Batikan Yilmaz (41.), 3:1 Atakan Gündogdu (44.), 4:1 Prince Boakye (54.), 5:1 Batikan Yilmaz (55.), 6:1 Sefa Kahraman (62.), 7:1 Prince Boakye (63.), 8:1 Abdulkarim Mechlaoui (68.), 9:1 Sefa Kahraman (72.), 10:1 Serhii Honcharov (86.)BSC Eintracht Südring – SC Minerva 1893 Berlin 6:3Tore: 1:0 (11.), 2:0 (17.), 3:0 (39.), 3:1 Kubilay Köse (40.), 4:1 (52. Foulelfmeter), 4:2 (54.), 4:3 Mohammed Yaqoobi (68.), 5:3 (82.), 6:3 (88.)Besondere Vorkommnisse: Mohammed Yaqoobi (SC Minerva 1893 Berlin) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (31.).SV Askania Coepenick 1913 – BSV Victoria 90 Friedrichshain 0:5Tore: 0:1 Janusz Tobias Alexander Buchner (27.), 0:2 Finn Paschke (37.), 0:3 Dennis Krüger (40.), 0:4 (51.), 0:5 Maximilian Hake (65.)

1. FC Köln – Hertha BSC 2:2

Tore: 1:0 Ragnar Ache (7.), 1:1 Sebastian Grønning (65.), 2:1 Marius Bülter (90.+2), 2:2 Soufian Gouram (90.+15)



FV Erkner 1920 – BSV Eintracht Mahlsdorf II 1:1

Tore: 1:0 Eric Schulze (38.), 1:1 (85.)



SC Charlottenburg – SV Viktoria Potsdam 1:9



SSC Südwest 1947 – BFC Meteor 06 II 0:3



Spandauer BC 06 – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 0:3



Berlin Hilalspor – VfB Sperber Neukölln 1912 12:0



SG Blankenburg II – FSV Basdorf II 3:1



Sport-Union Berlin – NSF 1907 4:4

Tore: 1:0 Mansur Gireev (5.), 2:0 Dzevat Dzeladin (26.), 2:1 Louis Mailliet (39. Handelfmeter), 3:1 Mansur Gireev (45.+4 Foulelfmeter), 3:2 Umut Horoz (47. Eigentor), 4:2 (48.), 4:3 (53.), 4:4 (60.)



CONO SUR II – SFC Friedrichshain IV 1:3



Sport Klub Rapide Berlin III – Rosenthal FC abg.

Samstag, 01.08. 2026

SV BW Berolina Mitte 49 III – SF Kladow II 4:3



FC Nordost Berlin – FSV Germendorf 1972 abg.



FC Internationale Berlin – Polar Pinguin Berlin 2:0



FC Herrensee Strausberg – SV Sparta Lichtenberg III 1:5



Berlin Türkspor – Tennis Borussia Berlin 2:4



Wittenauer SC Concordia – SC Charlottenburg II abg.



FC Hertha 03 Zehlendorf IV – FC Viktoria 1889 Berlin IV 0:1



Borussia Pankow 1960 Frauen – Bischofswerdaer FV Frauen 08 2:5



FC 98 Hennigsdorf – SV BW Hohen Neuendorf 2:2

Tore: 1:0 Luca Müller (21.), 1:1 Tim Niederau (42.), 1:2 Mika Strobel (76.), 2:2 Ron Hass (83.)



SV Schmöckwitz-Eichwalde – SSV Köpenick-Oberspree 1:4



SV Lichtenberg 47 – Berliner SC abg.



Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 8:1



SG Union 1919 Klosterfelde – TSV Rudow Berlin 5:1

Tore: 0:1 Mushakir Razeek (25.), 1:1 Gia Huy Phong (37.), 2:1 Hannes Graf (53.), 3:1 Hannes Graf (61.), 4:1 Irfan Brando (77.), 5:1 Marcus James Sims (85.)



SG 47 Bruchmühle – Wartenberger SV 1974 0:0



SV Falkensee-Finkenkrug – SC Borsigwalde 1910 Berlin 0:1



JFC Berlin – Berliner TSC 9:0



SV BW Berolina Mitte 49 – SV Empor Berlin U19 2:2



BSV Victoria 90 Friedrichshain – FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf 2:2



Hertha BSC III – BSV Dersim 1993 0:6



SV Karow 96 – SV Osdorfer Born 4:2



SSV Köpenick-Oberspree II – TSV Eiche Köpenick 2:3



FC Hertha 03 Zehlendorf – VfB Germania Halberstadt 2:3

Tore: 1:0 Furkan Yildirim (8.), 1:1 Pascal Hackethal (17.), 1:2 Philipp Heller (31.), 2:2 Till Plumpe (49.), 2:3 Edhem Hujdurovic (89.)

Rot: Matthias Steinborn (70./FC Hertha 03 Zehlendorf)



SV Germania 90 Schöneiche – Frohnauer SC 1946 2:2

Tore: 0:1 (44.), 0:2 Bachar Said (55.), 1:2 Deniz Citlak (69. Foulelfmeter), 2:2 Deniz Citlak (81.)



Brandenburger SC Süd 05 – VfB Fortuna Biesdorf 1:1

Tore: 1:0 Can Cinar (74.), 1:1 Miguel Hartwig (82.)



BSV Eintracht Mahlsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen 6:0



SG Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin 2:1

Tore: 0:1 Tom Rothe (19.), 1:1 Niklas Hauptmann (22.), 2:1 Vincent Vermeij (52.)



FSV Hansa 07 – FC Internationale Berlin II abg.



KFC Uerdingen – Delay Sports Berlin 1:1

Tore: 0:1 Sky Vincent Tloczynski (18. Foulelfmeter), 1:1 Jesse-Garon Sierck (83.)

Rot: Reda Ouakil (32./Delay Sports Berlin/Notbremse)



1. FV Eintracht Wandlitz – FC Concordia Wilhelmsruh 1895 2:3

Tore: 0:1 David Ulm (36.), 1:1 Paul Roller (52.), 1:2 Tobias Tim Wickner (76.), 2:2 Roman Schmidt (88.), 2:3 David Ulm (90.)



SG Großziethen – Delay Sports Berlin II 2:9

Tore: 1:0 Miron Aloydov (3.), 2:0 Miron Aloydov (7.), 2:1 Jonas Rohana (22.), 2:2 Jonas Rohana (24.), 2:3 Jonas Rohana (33.), 2:4 Jonas Rohana (40.), 2:5 Jonas Rohana (47.), 2:6 Jonas Rohana (51.), 2:7 Jonas Rohana (67.), 0:9 Jonas Rohana (69.), 2:8 Jonas Rohana (77.), 2:9 Jonas Rohana (90.)



FSV Bernau – TSV Mariendorf 1897 2:2



SpG Tauche/Ahrensdorf – VfB Fortuna Biesdorf III abg.



Birkenwerder BC 1908 – VfB Hermsdorf Berlin 2:4

Tore: 1:0 Kjell Scharfe (18.), 1:1 Luis Ploschenz (21.), 1:2 Luis Ploschenz (28.), 2:2 Moritz Reimann (46.), 2:3 Charles Duncan (78. Foulelfmeter), 2:4 Charles Duncan (90.)



BSV Victoria 90 Friedrichshain II – SG Rotation Prenzlauer Berg II 2:3



FSV Hansa 07 – SV Adler Berlin 1950 3:0



1. FC Finowfurt II – FC Treptow 2:4

Tore: 0:1 (7.), 0:2 Richard Samuel Umoffia (32.), 0:3 Wando Saraiva Nikodemos (37.)



BSV Victoria 90 Friedrichshain III – FC Nordost Berlin II :





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Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

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