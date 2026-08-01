Testspiele: Union unterliegt Dresden, Hertha 03 verliert Generalprobe

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
SV Sparta Lichtenberg – TSG Einheit Bernau 6:2
Tore: 1:0 Nikolas Meyer (4.), 2:0 Nikolas Meyer (8.), 3:0 Robin Thomala (12.), 3:1 Ksawier Mlynski (39.), 4:1 Nikolas Meyer (41.), 5:1 Nikolas Meyer (43.), 5:2 Ksawier Mlynski (73.), 6:2 Berkay Uysal (85.)
TuS 1896 Sachsenhausen – Frohnauer SC 1946 0:3
Tore: 0:1 Arthur Rackwitz (58.), 0:2 Louis Benedikt Denner (64.), 0:3 (90.+1)
1. FC Köln – Hertha BSC 2:2
Tore: 1:0 Ragnar Ache (7.), 1:1 Sebastian Grønning (65.), 2:1 Marius Bülter (90.+2), 2:2 Soufian Gouram (90.+15)
FV Erkner 1920 – BSV Eintracht Mahlsdorf II 1:1
Tore: 1:0 Eric Schulze (38.), 1:1 (85.)
SC Charlottenburg – SV Viktoria Potsdam 1:9
SSC Südwest 1947 – BFC Meteor 06 II 0:3
Spandauer BC 06 – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 0:3
Berlin Hilalspor – VfB Sperber Neukölln 1912 12:0
SG Blankenburg II – FSV Basdorf II 3:1
Sport-Union Berlin – NSF 1907 4:4
Tore: 1:0 Mansur Gireev (5.), 2:0 Dzevat Dzeladin (26.), 2:1 Louis Mailliet (39. Handelfmeter), 3:1 Mansur Gireev (45.+4 Foulelfmeter), 3:2 Umut Horoz (47. Eigentor), 4:2 (48.), 4:3 (53.), 4:4 (60.)
CONO SUR II – SFC Friedrichshain IV 1:3
Sport Klub Rapide Berlin III – Rosenthal FC abg.
SV BW Berolina Mitte 49 III – SF Kladow II 4:3
FC Nordost Berlin – FSV Germendorf 1972 abg.
FC Internationale Berlin – Polar Pinguin Berlin 2:0
FC Herrensee Strausberg – SV Sparta Lichtenberg III 1:5
Berlin Türkspor – Tennis Borussia Berlin 2:4
Wittenauer SC Concordia – SC Charlottenburg II abg.
FC Hertha 03 Zehlendorf IV – FC Viktoria 1889 Berlin IV 0:1
Borussia Pankow 1960 Frauen – Bischofswerdaer FV Frauen 08 2:5
FC 98 Hennigsdorf – SV BW Hohen Neuendorf 2:2
Tore: 1:0 Luca Müller (21.), 1:1 Tim Niederau (42.), 1:2 Mika Strobel (76.), 2:2 Ron Hass (83.)
SV Schmöckwitz-Eichwalde – SSV Köpenick-Oberspree 1:4
SV Lichtenberg 47 – Berliner SC abg.
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 8:1
SG Union 1919 Klosterfelde – TSV Rudow Berlin 5:1
Tore: 0:1 Mushakir Razeek (25.), 1:1 Gia Huy Phong (37.), 2:1 Hannes Graf (53.), 3:1 Hannes Graf (61.), 4:1 Irfan Brando (77.), 5:1 Marcus James Sims (85.)
SG 47 Bruchmühle – Wartenberger SV 1974 0:0
SV Falkensee-Finkenkrug – SC Borsigwalde 1910 Berlin 0:1
JFC Berlin – Berliner TSC 9:0
SV BW Berolina Mitte 49 – SV Empor Berlin U19 2:2
BSV Victoria 90 Friedrichshain – FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf 2:2
Hertha BSC III – BSV Dersim 1993 0:6
SV Karow 96 – SV Osdorfer Born 4:2
SSV Köpenick-Oberspree II – TSV Eiche Köpenick 2:3
FC Hertha 03 Zehlendorf – VfB Germania Halberstadt 2:3
Tore: 1:0 Furkan Yildirim (8.), 1:1 Pascal Hackethal (17.), 1:2 Philipp Heller (31.), 2:2 Till Plumpe (49.), 2:3 Edhem Hujdurovic (89.)
Rot: Matthias Steinborn (70./FC Hertha 03 Zehlendorf)
SV Germania 90 Schöneiche – Frohnauer SC 1946 2:2
Tore: 0:1 (44.), 0:2 Bachar Said (55.), 1:2 Deniz Citlak (69. Foulelfmeter), 2:2 Deniz Citlak (81.)
Brandenburger SC Süd 05 – VfB Fortuna Biesdorf 1:1
Tore: 1:0 Can Cinar (74.), 1:1 Miguel Hartwig (82.)
BSV Eintracht Mahlsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen 6:0
SG Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin 2:1
Tore: 0:1 Tom Rothe (19.), 1:1 Niklas Hauptmann (22.), 2:1 Vincent Vermeij (52.)
FSV Hansa 07 – FC Internationale Berlin II abg.
KFC Uerdingen – Delay Sports Berlin 1:1
Tore: 0:1 Sky Vincent Tloczynski (18. Foulelfmeter), 1:1 Jesse-Garon Sierck (83.)
Rot: Reda Ouakil (32./Delay Sports Berlin/Notbremse)
1. FV Eintracht Wandlitz – FC Concordia Wilhelmsruh 1895 2:3
Tore: 0:1 David Ulm (36.), 1:1 Paul Roller (52.), 1:2 Tobias Tim Wickner (76.), 2:2 Roman Schmidt (88.), 2:3 David Ulm (90.)
SG Großziethen – Delay Sports Berlin II 2:9
Tore: 1:0 Miron Aloydov (3.), 2:0 Miron Aloydov (7.), 2:1 Jonas Rohana (22.), 2:2 Jonas Rohana (24.), 2:3 Jonas Rohana (33.), 2:4 Jonas Rohana (40.), 2:5 Jonas Rohana (47.), 2:6 Jonas Rohana (51.), 2:7 Jonas Rohana (67.), 0:9 Jonas Rohana (69.), 2:8 Jonas Rohana (77.), 2:9 Jonas Rohana (90.)
FSV Bernau – TSV Mariendorf 1897 2:2
SpG Tauche/Ahrensdorf – VfB Fortuna Biesdorf III abg.
Birkenwerder BC 1908 – VfB Hermsdorf Berlin 2:4
Tore: 1:0 Kjell Scharfe (18.), 1:1 Luis Ploschenz (21.), 1:2 Luis Ploschenz (28.), 2:2 Moritz Reimann (46.), 2:3 Charles Duncan (78. Foulelfmeter), 2:4 Charles Duncan (90.)
BSV Victoria 90 Friedrichshain II – SG Rotation Prenzlauer Berg II 2:3
FSV Hansa 07 – SV Adler Berlin 1950 3:0
1. FC Finowfurt II – FC Treptow 2:4
Tore: 0:1 (7.), 0:2 Richard Samuel Umoffia (32.), 0:3 Wando Saraiva Nikodemos (37.)
BSV Victoria 90 Friedrichshain III – FC Nordost Berlin II :
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