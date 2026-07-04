Testspiele: Union und Hertha zweistellig, TeBe schlägt Berliner SC

– Foto: Imago Images

Nach der Saison ist vor der nächsten. Und so finden schon wieder erste Testspiele statt.

FC Energie Cottbus – Hertha BSC II | 3:1Tore: 0:1 Anthony Traoré (41.), 1:1 Jannis Boziaris (54.), 2:1 Henry Rorig (82.), 3:1 Moritz Hannemann (87.)FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin | 2:12Tore: 0:1 Andrej Ilic (15.), 1:1 Maxime Langner (22.), 1:2 Derrick Köhn (23.), 1:3 Livan Burcu (33.), 1:4 Andrej Ilic (34.), 1:5 Oliver Burke (36.), 1:6 András Schäfer (39.), 1:7 Ilyas Ansah (42.), 2:7 Ousmane Sannoh (44.), 2:8 Tom Rothe (49.), 2:9 Linus Güther (56.), 2:10 Marin Ljubičić (72.), 2:11 Linus Güther (76.), 2:12 Marin Ljubičić (78.)BFC Preussen – Füchse Berlin | 3:2Frohnauer SC 1946 – Hertha BSC | 0:15Tore: 0:1 Jón Dagur Thorsteinsson (13.), 0:2 Sebastian Grønning (25.), 0:3 Sebastian Grønning (34.), 0:4 Pascal Klemens (54.), 0:5 Julian Eitschberger (56.), 0:6 Kian Todorovic (58.), 0:7 Janne Berner (66.), 0:8 Luca Schuler (68.), 0:9 Julian Eitschberger (69.), 0:10 Luca Schuler (73.), 0:11 Marten Winkler (80.), 0:12 Josip Brekalo (81.), 0:13 Marten Winkler (83.), 0:14 Kian Todorovic (84.), 0:15 Kian Todorovic (90.)

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