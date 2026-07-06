Testspiele und Turniere: Der Sommerfahrplan der Mittelrheinligisten

Einige Teams der Mittelrheinliga haben sich bereits die ersten Trainingseinheiten absolviert, der Großteil startet in dieser Woche mit dem Training und den Vorbereitungsspielen. Welche Gegner auf dem Programm stehen und an welchen Turnieren die Mittelrheinligisten teilnehmen, findet ihr in dieser Übersicht!
Trainingsauftakt: 08. Juli 2026
Testspiele:
19. Juli: Holzheimer SG (A)
26. Juli: SV Helpenstein (A)
01. August: SV Meerbusch (H)
05. August: BW Köln (H)
16. August: BW Königsdorf (A)
Testspiele:
11. Juli, 18:00 Uhr: KAS Eupen (H)
26. Juli, 16:00 Uhr: Rurdorfer Sommercup
16. August, 15:00 Uhr: SV Eilendorf (A)
Trainingsauftakt: 23. Juli 2026
Testspiele:
25. Juli, 14:00 Uhr: SV Schönenbach (H)
02. August, 14:00 Uhr: Siegburger SV 04 (H)
08. August, 14:00 Uhr: SV Grün-Weiss Brauweiler (A)
14. August, 20:00 Uhr: VfR Hangelar (A)
16. August: Testspiel (Gegner offen)
19. August: TuS Mondorf (H)
Trainingsauftakt: 6. Juli 2026
Testspiele:
19. Juli: MerKur Arena Blitzturnier
25. Juli, 14:30 Uhr: FC Emmelshausen-Karbach (A)
26. Juli, 15:00 Uhr: Wuppertaler SV (A)
02. August, 15:30 Uhr: VfB Hilden (A)
09. August: MerKur Arena Blitzturnier
16. August: MerKur Arena Blitzturnier
Trainingsauftakt: 13. Juli 2026
Testspiele:
09. August, 14:00 Uhr: FC Germania Lich-Steinstraß (A)
16. August, 15:00 Uhr: FV Bonn-Endenich 1908 (H)
Trainingsauftakt: 7. Juli 2026
Testspiele:
19. Juli, 15:30 Uhr: RW Merl (H)
25. Juli, 14:00 Uhr: FV Engers 07 (A)
02. August, 15:30 Uhr: SSV Homburg-Nümbrecht (H)
05. August, 20:00 Uhr: SV Schlebusch (H)
09. August, 15:30 Uhr: Deutz 05 (A)
12. August, 20:00 Uhr: FV Bad Honnef (A)
15. August, 14:00 Uhr: SV Schönenbach (A)
Trainingsauftakt: 13. Juli 2026
Testspiele:
26. Juli, 16:00 Uhr: FV Bonn-Endenich (in Merl)
02. August, 14:00 Uhr: SSVg Velbert (A)
09. August, 15:30 Uhr: 1. FC Niederkassel (H)
16. August, 15:30 Uhr: FV Bad Honnef (H)
Trainingsauftakt: 14. Juli 2026
Testspiele:
22. Juli: SV Rheidt
25. Juli: FC Büderich
01. August: FC Monheim
08. August: Fortuna Düsseldorf U23
Trainingsauftakt: 10. Juli 2026
Testspiele:
12. Juli, 13:00 Uhr: SV Eilendorf (A)
18. Juli, 15:00 Uhr: TuRU Düsseldorf (A)
24.–26. Juli: BCO Sommercup
25. Juli, 15:00 Uhr: 1. FC Spich (H)
01. August, 15:00 Uhr: FC Büderich (A)
02. August, 15:00 Uhr: SV Helpenstein
06. August: SC Blau-Weiß Köln (A)
15. August, 17:00 Uhr: SC Fliesteden (A)
16. August: Fortuna Köln U23 (A)
23. August, 15:00 Uhr: Sportfreudne Düren (H)
Trainingsauftakt: 21. Juli 2026
Testspiele:
25. Juli, 13:00 Uhr: FV Bad Honnef (A)
29. Juli, 20:00 Uhr: SC Köln Weiler Volkhoven (A)
01. August, 13:00 Uhr: SV Schönebach (H)
05. August, 20:00 Uhr: TV Hoffnungsthal (A)
09. August, 13:00 Uhr: Blitzturnier in Merten
12. August, 20:00 Uhr: SV Rösrath (A)
15. August, 13:00 Uhr: Deutz 05 (H)
19 August, 20:00 Uhr: MSV Bonn (A)
Trainingsauftakt: 11. Juli 2026
Testspiele:
16. Juli, 19:30 Uhr: Viktoria Köln U19 (H)
18. Juli, 15:30 Uhr: Blitzturnier Lendersdorf
23./26. Juli: Stadtmeisterschaft Mariaweiler
25. Juli, 14:30 Uhr: Sportfreunde Baumberg (A)
28./31. Juli, 19:00 Uhr: Turnier Rurdorf
02. August, 15:00 Uhr: Finale Rurdorf (bei Qualifikation)
06. August, 19:30 Uhr: SC Fliesteden (A)
09. August, 14:00 Uhr: Horremer SV (H)
16. August, 15:00 Uhr: VfL Sindorf (A)
18. August, 19:30 Uhr: Germania Eicherscheid (H)
Trainingsauftakt: 14. Juli 2026
Testspiele:
26. Juli: noch offen
31. Juli – 02. August: Trainingslager
02. August, 17:00 Uhr: Vorrunde in Breinig (Breinig II / FC Stolberg)
04. August: Türkischer SV / HSKP Sommercup
05. August: Halbfinale Breinig
08. August: Finale Breinig
09. August: KAS Eupen U23 / HSKP Sommercup
12./13. August: Halbfinale HSKP Sommercup
15. August: Endspiel HSKP Sommercup
Trainingsauftakt: 20. Juli 2026
Testspiele:
26. Juli: SC Schwarz-Weiß Köln (H)
29. Juli: Horremer SV (A)
02. August: FC Hürth (H)
06. August: SC Elsdorf (A)
09. August: SV Bergfried Leverkusen (A)
14.–16. August: Trainingslager mit Test gegen Heiligenhauser SV
23. August: Pokal oder SSV Jan Wellem
Trainingsauftakt: 12. Juli 2026
Testspiele:
07. Juli: FV Bad Honnef
26. Juli: FV Wiehl
02. August: noch offen
09. August: Blitzturnier in Merten (gegen Merten)
14. August: Sportwoche Hangelar (gegen Buisdorf)
16. August: Sportwoche Hangelar (voraussichtlich gegen Hennef)
Testspiele:
26. Juli, 15:00 Uhr: DJK Südwest Köln (H)
02. August, 15:30 Uhr: SC Bor. Lindenthal-Hohenlind (A)
13. August, 20:00 Uhr: GW Brauweiler (A)
15. August, 15:00 Uhr: SV Eilendorf (H)
16. August, 15:30 Uhr: FC Pesch I (H)
23. August, 15:00 Uhr: FV Bonn-Endenich 1908 (A)
Testspiele:
15. Juli, 19:30 Uhr: SV Germania Eicherscheid (A)
18. Juli, 13:00 Uhr: TuRA Oberdrees A (A)
24. Juli: BCO Sommercup
02. August, 15:30 Uhr: FC BW Friesdorf (H)
06. August, 19:30 Uhr: VfVuJ02 Winden (A)