 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Testspiele und Turniere: Der Sommerfahrplan der Mittelrheinligisten

Übersicht der Test- und Vorbereitungsspiele der Teams der Mittelrheinliga

von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Steigen heute ins Team-Training ein: Pascal Köpp (li.) mit Merten-Coach Bünyamin Kilic.
Steigen heute ins Team-Training ein: Pascal Köpp (li.) mit Merten-Coach Bünyamin Kilic. – Foto: Rocco Bartsch

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Mittelrheinliga
Fortuna Köln II
Wegb.-Beeck
FC Hennef 05
SSV Merten

Einige Teams der Mittelrheinliga haben sich bereits die ersten Trainingseinheiten absolviert, der Großteil startet in dieser Woche mit dem Training und den Vorbereitungsspielen. Welche Gegner auf dem Programm stehen und an welchen Turnieren die Mittelrheinligisten teilnehmen, findet ihr in dieser Übersicht!

SC Fortuna Köln II

Trainingsauftakt: 08. Juli 2026
Testspiele:
19. Juli: Holzheimer SG (A)
26. Juli: SV Helpenstein (A)
01. August: SV Meerbusch (H)
05. August: BW Köln (H)
16. August: BW Königsdorf (A)

FC Wegberg-Beeck

Testspiele:
11. Juli, 18:00 Uhr: KAS Eupen (H)
26. Juli, 16:00 Uhr: Rurdorfer Sommercup
16. August, 15:00 Uhr: SV Eilendorf (A)

FC Hennef 05

Trainingsauftakt: 23. Juli 2026
Testspiele:
25. Juli, 14:00 Uhr: SV Schönenbach (H)
02. August, 14:00 Uhr: Siegburger SV 04 (H)
08. August, 14:00 Uhr: SV Grün-Weiss Brauweiler (A)
14. August, 20:00 Uhr: VfR Hangelar (A)
16. August: Testspiel (Gegner offen)
19. August: TuS Mondorf (H)

SSV Merten

Trainingsauftakt: 6. Juli 2026

Testspiele:
19. Juli: MerKur Arena Blitzturnier
25. Juli, 14:30 Uhr: FC Emmelshausen-Karbach (A)
26. Juli, 15:00 Uhr: Wuppertaler SV (A)
02. August, 15:30 Uhr: VfB Hilden (A)
09. August: MerKur Arena Blitzturnier
16. August: MerKur Arena Blitzturnier

Siegburger SV 04

Trainingsauftakt: 13. Juli 2026
Testspiele:
09. August, 14:00 Uhr: FC Germania Lich-Steinstraß (A)
16. August, 15:00 Uhr: FV Bonn-Endenich 1908 (H)

SSV Bornheim

Trainingsauftakt: 7. Juli 2026
Testspiele:
19. Juli, 15:30 Uhr: RW Merl (H)
25. Juli, 14:00 Uhr: FV Engers 07 (A)
02. August, 15:30 Uhr: SSV Homburg-Nümbrecht (H)
05. August, 20:00 Uhr: SV Schlebusch (H)
09. August, 15:30 Uhr: Deutz 05 (A)
12. August, 20:00 Uhr: FV Bad Honnef (A)
15. August, 14:00 Uhr: SV Schönenbach (A)

SV Eintracht Hohkeppel

Trainingsauftakt: 13. Juli 2026
Testspiele:
26. Juli, 16:00 Uhr: FV Bonn-Endenich (in Merl)
02. August, 14:00 Uhr: SSVg Velbert (A)
09. August, 15:30 Uhr: 1. FC Niederkassel (H)
16. August, 15:30 Uhr: FV Bad Honnef (H)

SpVg Frechen 20

Trainingsauftakt: 14. Juli 2026
Testspiele:
22. Juli: SV Rheidt
25. Juli: FC Büderich
01. August: FC Monheim
08. August: Fortuna Düsseldorf U23

TuS Blau-Weiß Königsdorf

Trainingsauftakt: 10. Juli 2026
Testspiele:
12. Juli, 13:00 Uhr: SV Eilendorf (A)
18. Juli, 15:00 Uhr: TuRU Düsseldorf (A)
24.–26. Juli: BCO Sommercup
25. Juli, 15:00 Uhr: 1. FC Spich (H)
01. August, 15:00 Uhr: FC Büderich (A)
02. August, 15:00 Uhr: SV Helpenstein
06. August: SC Blau-Weiß Köln (A)
15. August, 17:00 Uhr: SC Fliesteden (A)
16. August: Fortuna Köln U23 (A)
23. August, 15:00 Uhr: Sportfreudne Düren (H)

SpVg Porz

Trainingsauftakt: 21. Juli 2026
Testspiele:
25. Juli, 13:00 Uhr: FV Bad Honnef (A)
29. Juli, 20:00 Uhr: SC Köln Weiler Volkhoven (A)
01. August, 13:00 Uhr: SV Schönebach (H)
05. August, 20:00 Uhr: TV Hoffnungsthal (A)
09. August, 13:00 Uhr: Blitzturnier in Merten
12. August, 20:00 Uhr: SV Rösrath (A)
15. August, 13:00 Uhr: Deutz 05 (H)
19 August, 20:00 Uhr: MSV Bonn (A)

1. FC Düren

Trainingsauftakt: 11. Juli 2026
Testspiele:
16. Juli, 19:30 Uhr: Viktoria Köln U19 (H)
18. Juli, 15:30 Uhr: Blitzturnier Lendersdorf
23./26. Juli: Stadtmeisterschaft Mariaweiler
25. Juli, 14:30 Uhr: Sportfreunde Baumberg (A)
28./31. Juli, 19:00 Uhr: Turnier Rurdorf
02. August, 15:00 Uhr: Finale Rurdorf (bei Qualifikation)
06. August, 19:30 Uhr: SC Fliesteden (A)
09. August, 14:00 Uhr: Horremer SV (H)
16. August, 15:00 Uhr: VfL Sindorf (A)
18. August, 19:30 Uhr: Germania Eicherscheid (H)

VfL Vichttal

Trainingsauftakt: 14. Juli 2026
Testspiele:
26. Juli: noch offen
31. Juli – 02. August: Trainingslager
02. August, 17:00 Uhr: Vorrunde in Breinig (Breinig II / FC Stolberg)
04. August: Türkischer SV / HSKP Sommercup
05. August: Halbfinale Breinig
08. August: Finale Breinig
09. August: KAS Eupen U23 / HSKP Sommercup
12./13. August: Halbfinale HSKP Sommercup
15. August: Endspiel HSKP Sommercup

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind

Trainingsauftakt: 20. Juli 2026
Testspiele:
26. Juli: SC Schwarz-Weiß Köln (H)
29. Juli: Horremer SV (A)
02. August: FC Hürth (H)
06. August: SC Elsdorf (A)
09. August: SV Bergfried Leverkusen (A)
14.–16. August: Trainingslager mit Test gegen Heiligenhauser SV
23. August: Pokal oder SSV Jan Wellem

FSV SW Neunkirchen-Seelscheid

Trainingsauftakt: 12. Juli 2026
Testspiele:
07. Juli: FV Bad Honnef
26. Juli: FV Wiehl
02. August: noch offen
09. August: Blitzturnier in Merten (gegen Merten)
14. August: Sportwoche Hangelar (gegen Buisdorf)
16. August: Sportwoche Hangelar (voraussichtlich gegen Hennef)

FC Hürth

Testspiele:
26. Juli, 15:00 Uhr: DJK Südwest Köln (H)
02. August, 15:30 Uhr: SC Bor. Lindenthal-Hohenlind (A)
13. August, 20:00 Uhr: GW Brauweiler (A)
15. August, 15:00 Uhr: SV Eilendorf (H)
16. August, 15:30 Uhr: FC Pesch I (H)
23. August, 15:00 Uhr: FV Bonn-Endenich 1908 (A)

TuS Chlodwig Zülpich

Testspiele:
15. Juli, 19:30 Uhr: SV Germania Eicherscheid (A)
18. Juli, 13:00 Uhr: TuRA Oberdrees A (A)
24. Juli: BCO Sommercup
02. August, 15:30 Uhr: FC BW Friesdorf (H)
06. August, 19:30 Uhr: VfVuJ02 Winden (A)