Testspiele und Turniere: Der Sommerfahrplan der Mittelrheinligisten

Steigen heute ins Team-Training ein: Pascal Köpp (li.) mit Merten-Coach Bünyamin Kilic. – Foto: Rocco Bartsch

Einige Teams der Mittelrheinliga haben sich bereits die ersten Trainingseinheiten absolviert, der Großteil startet in dieser Woche mit dem Training und den Vorbereitungsspielen. Welche Gegner auf dem Programm stehen und an welchen Turnieren die Mittelrheinligisten teilnehmen, findet ihr in dieser Übersicht!