Testspiele: Torreiches Unentschieden bei Leipziger Gastspiel in Berlin

– Foto: Frank Arlinghaus

Polar Pinguin Berlin – Türkiyemspor Berlin | 0:0

Tore: keine Tore

SC Westend 1901 – 1. Eintracht Spandau | abgesagt

Mittwoch, 25. Februar

TSV Mariendorf 1897 – TuS Makkabi Berlin | 6:0

Tore: 1:0 Jannis Krieger (3.), 2:0 Tugay Ulusoy (14.), 3:0 Benjamin Tutic (19.), 4:0 (36.), 5:0 Vincent Bühler (45.), 6:0 Pascal Jan Wedemann (79.)



SG Blankenburg – SG Union 1919 Klosterfelde II | 0:4

Tore: 0:1 Ilian Weber (12.), 0:2 Willi Berg (51.), 0:3 Jo-Cornel Schmieglitz (83.), 0:4 Lucas Karhan (86.)



SC Union-Südost 1924 – SV Tasmania Berlin II | 5:4

Tore: 1:0 Mohamad Hammoud (6.), 2:0 Heidar Berjaoui (13.), 2:1 Hussein Berjaoui (35.), 3:1 Mohammed Zaher (41. Foulelfmeter), 3:2 Abubacarr Barrow (45.), 4:2 Mohamad Hammoud (46.), 4:3 Theeraphong Bangnoi (65.), 4:4 Hussein Berjaoui (84.), 5:4 Ernesto Nsue (90.+1 Eigentor)

Donnerstag, 26. Februar

BSV Dersim 1993 II – Sport-Union Berlin | 2:0

Tore: 1:0 Achmed El-Noumeiri (3.), 2:0 Kaya Gencer (4.)



SG Blankenburg II – SV Buchholz II | 4:3

Tore: 1:0 Tyler Sieber (28.), 2:0 Benedikt Matzken (39.), 2:1 Felix Helaß (45.), 3:1 Tyler Sieber (68.), 3:2 Lennox Voigt (73.), 3:3 Emil Rosemann (78.), 4:3 Benjamin Hemp (85.)

Samstag, 28. Februar

BSC Comet – Hamburger GSV | abgesagt



FSV Hansa 07 III – Roter Stern Leipzig IV | 3:3

Tore: 0:1 David Labisch (11.), 1:1 Konstantin Niclas Scholz (21.), 2:1 Fidel Türhan (23.), 3:1 Manuel Nawrot (36.), 3:2 Cem Kaan Gürbüz (49.), 3:3 Jonathan Paul Kreinhöfer (72.)

Sonntag, 01. März

FC Hellas - BSV Dersim

Anstoß: 12:00 Uhr

Steglitz GB - SFC Friedrichshain

Anstoß: 15:00 Uhr

