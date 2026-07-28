Testspiele: Torfestivals in Lichtenberg und bei Makkabi

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
Birkenwerder BC 1908 II – Delay Sports Berlin III 0:6
Tore: 0:1 Tim-Christopher Pohle (5.), 0:2 Nico Wendenburg (14.), 0:3 Florian Kozik (17.), 0:4 Serhat Özcelik (40.), 0:5 Tim-Christopher Pohle (65.), 0:6 Florian Kozik (81.)
FV Erkner 1920 – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 6:0
Tore: 1:0 (12.), 2:0 Fionn Haserück (27.), 3:0 Fionn Haserück (37.), 4:0 Eric Schulze (76.), 5:0 Shawn David Kynast (78.), 6:0 Aaron Marcel Weber (81.)
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