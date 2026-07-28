 2026-07-28T09:36:08.541Z

Testspiel

Testspiele: Torfestivals in Lichtenberg und bei Makkabi

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
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Archiv – Foto: Mathias Ginelli

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KL A Staffel 4 Berlin

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Montag, 27. Juli 2026

Birkenwerder BC 1908 II – Delay Sports Berlin III 0:6
Tore: 0:1 Tim-Christopher Pohle (5.), 0:2 Nico Wendenburg (14.), 0:3 Florian Kozik (17.), 0:4 Serhat Özcelik (40.), 0:5 Tim-Christopher Pohle (65.), 0:6 Florian Kozik (81.)

Dienstag, 28. Juli 2026

FV Erkner 1920 – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 6:0
Tore: 1:0 (12.), 2:0 Fionn Haserück (27.), 3:0 Fionn Haserück (37.), 4:0 Eric Schulze (76.), 5:0 Shawn David Kynast (78.), 6:0 Aaron Marcel Weber (81.)

SV Grün-Weiß Brieselang – Berliner SC 2:0
Tore: 1:0 Jonas Buchholz (1.), 2:0 Timm-Maximilian Hytrek (15.)

Grünauer BC 1917 – SG Phönix Wildau 95 2:0
Tore: 1:0 Shams Al-Deen Obst (56. Eigentor), 2:0 Sebastian Steinbrink (73.)

TuS Makkabi Berlin – TSV Mariendorf 1897 6:3

Berliner SV 92 – BFC Meteor 06 0:2
Tore: 0:1 Serkan Karasu (62. Foulelfmeter), 0:2 Mohammed Hamiss (80.)

SG Schwanebeck 98 – Weißenseer FC III 1:2
Tore: 0:1 Hasan Hmoudi (2.), 1:1 Phillip Blasek (27.), 1:2 Marco Miguel Frost Abreu (89.)

TSV Lichtenberg – SV Lichtenberg 47 II 5:9
Tore: 0:1 Piet Funk (2.), 0:2 Oskar Voges (11.), 0:3 Oskar Voges (20.), 1:3 Thomi Tuan Pham (23.), 2:3 Justin Wende (30.), 2:4 Kelton Roberts Macuacua (39.), 2:5 Oskar Voges (45.+1), 2:6 Rene Frick (53.), 2:7 Till Wulke (65.), 3:7 Nahedul Islam (77.), 3:8 Piet Funk (79.), 4:8 Alexander Garuba (81.), 4:9 Aboubakar Iyaye (83.), 5:9 Gerald Bobga Akosong Junior Fonkenmun (89.)

Sporting Club Horus II – Frohnauer SC 1946 II 3:2

FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf II – VfB Fortuna Biesdorf III 0:5
Tore: 0:1 (21.), 0:2 (37.), 0:3 (51.), 0:4 (56.), 0:5 (62.)


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