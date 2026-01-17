Testspiele: Tas schlägt BFC, Altglienicke hält mit Zweitligist mit

Nachdem am vergangenen Wochenende geplante Testspiele witterungsbedingt ausgefallen sind, wagen wir in dieser Woche einen neuen Anlauf. Zumindest teilweise. Die meisten Partien in Berlin fallen aufgrund der verlängerten Generalabsage des BFV aus, doch einige Spiele sollen stattfinden. Der aktuelle Überblick:
Hertha BSC II - Lichtenberg 47 | 5:1
Tore: 0:1 Luis Millgramm (14.), 1:1 Selim Telib (26.), 2:1 Luis Trus (67.), 3:1 Oliver Rölke (79.), 4:1 Oliver Rölke (82.), 5:1 Soufian Gouram (90.)
Tasmania Berlin - BFC Dynamo | 1:0
Tore: 1:0 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (3. Foulelfmeter)
RSV Eintracht - SC Staaken | 5:2
Tore: 1:0 Till Plumpe (7.), 2:0 Muratcan Mert Yatkiner (14.), 3:0 Till Plumpe (18.), 4:0 Tim Göth (33.), 5:0 Lukas Dirk-Andre Sommer (50.), 5:1 Benjamin Stein (66.), 5:2 Benjamin Stein (81.)
Union Klosterfelde - Hertha 03 Zehlendorf | 4:2
Tore: 0:1 Patrick-Emmanuel Abe (39.), 0:2 (42.), 1:2 Leon Walter (52.), 2:2 Ethan James Mullen Elmore (80.), 3:2 Leon Walter (83.), 4:2 Richard Dannat (85.)
Grün-Weiss Brieselang - Delay Sports II | 3:2
Birkenwerder BC - Frohnauer SC
Anstoß: 13:00 Uhr
Eintracht Braunschweig - VSG Altglienicke | 2:1
Tore: 1:0 Anas Bakhat (42.), 1:1 Patrick Wolfgang Kapp (56.), 2:1 Biyan Kizildemir (74. Eigentor)
Tennis Borussia Berlin - Füchse Berlin | 3:0
Eintracht Mahlsdorf - Ludwigsfelder FC
Anstoß: 14:00 Uhr
Sparta Lichtenberg - SC Charlottenburg
Anstoß: 14:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf II - Sport-Union Berlin
Anstoß: 10:30 Uhr
Polar Pinguin - Hansa 07
Anstoß: 11:00 Uhr
Eintracht Mahlsdorf II - Germania Schöneiche
Anstoß: 11:00 Uhr
1. FC Schöneberg II - NFC Rot-Weiß II
Anstoß: 11:00 Uhr
Stern 1900 - Stern Marienfelde
Anstoß: 11:30 Uhr
GW Neukölln II - TSV Mariendorf II
Anstoß: 12:30 Uhr
Eintracht Südring - Berlin Hilalspor II
Anstoß: 12:30 Uhr
BFC Preussen - TUS Makkabi
Anstoß: 13:00 Uhr
Tasmania Berlin - MKS Polonia Slubice
Anstoß: 13:00 Uhr
Blau Weiß 90 - BFC Preussen U19
Anstoß: 13:00 Uhr
Fortuna Babelsberg II - GW Neukölln
Anstoß: 13:00 Uhr
Stern 1900 II - Delay Sports
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Nordost - Fortuna Biesdorf III
Anstoß: 14:00 Uhr
Grün-Weiss Ahrensfelde - Weißenseer FC
Anstoß: 15:00 Uhr
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!