Testspiele: Tas schlägt BFC, Altglienicke hält mit Zweitligist mit Testspiel-Übersicht KW 3

Nachdem am vergangenen Wochenende geplante Testspiele witterungsbedingt ausgefallen sind, wagen wir in dieser Woche einen neuen Anlauf. Zumindest teilweise. Die meisten Partien in Berlin fallen aufgrund der verlängerten Generalabsage des BFV aus, doch einige Spiele sollen stattfinden. Der aktuelle Überblick:

Grün-Weiss Brieselang - Delay Sports II | 3:2

Birkenwerder BC - Frohnauer SC

Anstoß: 13:00 Uhr

Eintracht Braunschweig - VSG Altglienicke | 2:1

Tore: 1:0 Anas Bakhat (42.), 1:1 Patrick Wolfgang Kapp (56.), 2:1 Biyan Kizildemir (74. Eigentor)

Tennis Borussia Berlin - Füchse Berlin | 3:0

Eintracht Mahlsdorf - Ludwigsfelder FC

Anstoß: 14:00 Uhr

Sparta Lichtenberg - SC Charlottenburg

Anstoß: 14:00 Uhr

Sonntag, 18.01.

SF Charlottenburg-Wilmersdorf II - Sport-Union Berlin

Anstoß: 10:30 Uhr

Polar Pinguin - Hansa 07

Anstoß: 11:00 Uhr

Eintracht Mahlsdorf II - Germania Schöneiche

Anstoß: 11:00 Uhr

1. FC Schöneberg II - NFC Rot-Weiß II

Anstoß: 11:00 Uhr

Stern 1900 - Stern Marienfelde

Anstoß: 11:30 Uhr

GW Neukölln II - TSV Mariendorf II

Anstoß: 12:30 Uhr

Eintracht Südring - Berlin Hilalspor II

Anstoß: 12:30 Uhr

BFC Preussen - TUS Makkabi

Anstoß: 13:00 Uhr

Tasmania Berlin - MKS Polonia Slubice

Anstoß: 13:00 Uhr

Blau Weiß 90 - BFC Preussen U19

Anstoß: 13:00 Uhr

Fortuna Babelsberg II - GW Neukölln

Anstoß: 13:00 Uhr

Stern 1900 II - Delay Sports

Anstoß: 14:00 Uhr

FC Nordost - Fortuna Biesdorf III

Anstoß: 14:00 Uhr

Grün-Weiss Ahrensfelde - Weißenseer FC

Anstoß: 15:00 Uhr

