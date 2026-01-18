 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
– Foto: Schneider Torsten

Testspiele: SV Babelsberg 03 spielt 2:2, Ahrensfelde siegt klar

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Freitag

Es sind keine Spiele geplant.

---

Samstag

FC Energie Cottbus U19 – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Jonas Kühn - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Jannis Zaydan (37.), 1:1 Colin Raak (70.), 1:2 Vincent Grobstich (81.)

SC Oberhavel Velten – SV Eintracht Bötzow 4:0
Schiedsrichter: Dirk Hannemann
Tore: 1:0 Salim Abderrahmane (10.), 2:0 Emile Borchert (29.), 3:0 Tom Siegert (42.), 4:0 Philipp Golembus (68.)

Hertha BSC II – SV Lichtenberg 47 5:1
Tore: 0:1 Luis Millgramm (14.), 1:1 Selim Telib (26.), 2:1 Luis Trus (67.), 3:1 Oliver Rölke (79.), 4:1 Oliver Rölke (82.), 5:1 Soufian Gouram (90.)

SV Babelsberg 03 – VfL Halle 1896 6:0
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Maurice Covic (6.), 2:0 Maurice Covic (29.), 3:0 George Didoss (34.), 4:0 (59.), 5:0 Ardahan Yilmaz (84.), 6:0 Tino Schmidt (90.+9 Handelfmeter)

Frohnauer SC 1946 – TSG Einheit Bernau abgesagt

Fortuna Babelsberg – RSV Eintracht 1949 U19 2:4

Hallescher FC – BSG Stahl Brandenburg 8:1
Schiedsrichter: Johannes Schipke (Landsberg-Queis) - Zuschauer: 127

SG Union 1919 Klosterfelde – FC Hertha 03 Zehlendorf 4:2
Tore: 0:1 Patrick-Emmanuel Abe (39.), 0:2 (42.), 1:2 Leon Walter (52.), 2:2 Ethan James Mullen Elmore (80.), 3:2 Leon Walter (83.), 4:2 Richard Dannat (85.)

SV Grün-Weiß Brieselang – Delay Sports Berlin II 3:2
Schiedsrichter: Matthias Schmidt (Potsdam)
Tore: 1:0 (30.), 2:0 (42.), 3:0 (71.), 3:1 (90.), 3:2 (90.+5)

SC Charlottenburg – TuS Makkabi Berlin abgesagt

VSG Altglienicke II – SG Union 1919 Klosterfelde abgesagt

RSV Eintracht 1949 – SC Staaken 5:2
Schiedsrichter: Sebastian Rother - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Till Plumpe (7.), 2:0 Muratcan Mert Yatkiner (14.), 3:0 Till Plumpe (18.), 4:0 Tim Göth (33.), 5:0 Lukas Dirk-Andre Sommer (50.), 5:1 Benjamin Stein (66.), 5:2 Benjamin Stein (81.)

SV Tasmania Berlin – BFC Dynamo 1:0
Schiedsrichter: Johann Schwarz
Tor: 1:0 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (3. Foulelfmeter)

FSV Optik Rathenow – Berlin Türkspor abgesagt

Tennis Borussia Berlin – Füchse Berlin 3:0

BSV Eintracht Mahlsdorf – Ludwigsfelder FC 3:0
Schiedsrichter: Rene Wolfger
Tore: 1:0 Willi Noack (5.), 2:0 Nils Wilko Stettin (7.), 3:0 Devis Meißner (81.)

Berliner AK – FC Hertha 03 Zehlendorf abgesagt

Berliner SC II – BSV Rot-Weiß Schönow abgesagt

RW Oberhausen – FSV 63 Luckenwalde 1:1
Tore: 1:0 (50.), 1:1 Phillip König (82.)

Werderaner FC Viktoria 1920 II – ESV Lok Seddin 7:0

---

Sonntag

FC Neuenhagen 1913 – MTV 1860 Altlandsberg abgesagt

BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Germania 90 Schöneiche abgesagt

SV BW Hohen Neuendorf – SV Grün-Weiß Brieselang abgesagt

Berliner SV 92 II – BSC Fortuna Glienicke abgesagt

SV Babelsberg 03 – FSV Schöningen 2:2
Schiedsrichter: Henry Müller (Cottbus) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Jordi Njoya (31.), 0:2 Willi Evseev (81.), 1:2 Maurice Covic (87.), 2:2 Luca Butcovic (89.)

Teltower FV 1913 – VfB Trebbin 1:5

SV Babelsberg 03 II – SV Grün-Weiß Großbeeren 4:3

SG Bornim – FC Mecklenburg Schwerin II abgesagt

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Weißenseer FC 5:1
Tore: 1:0 Robin Mannsfeld (25.), 2:0 Blenard Colaki (45.+1), 3:0 Pascal Eifler (78.), 4:0 Blenard Colaki (84.), 4:1 Justin Baier (86.), 5:1 Omidoullah Sarwari (90.+1)



