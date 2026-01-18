Testspiele: SV Babelsberg 03 spielt 2:2, Ahrensfelde siegt klar

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
FC Energie Cottbus U19 – VfB 1921 Krieschow 1:2
Schiedsrichter: Jonas Kühn - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Jannis Zaydan (37.), 1:1 Colin Raak (70.), 1:2 Vincent Grobstich (81.)
SC Oberhavel Velten – SV Eintracht Bötzow 4:0
Schiedsrichter: Dirk Hannemann
Tore: 1:0 Salim Abderrahmane (10.), 2:0 Emile Borchert (29.), 3:0 Tom Siegert (42.), 4:0 Philipp Golembus (68.)
RW Oberhausen – FSV 63 Luckenwalde 1:1
Tore: 1:0 (50.), 1:1 Phillip König (82.)
Werderaner FC Viktoria 1920 II – ESV Lok Seddin 7:0
---
FC Neuenhagen 1913 – MTV 1860 Altlandsberg abgesagt
BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Germania 90 Schöneiche abgesagt
SV BW Hohen Neuendorf – SV Grün-Weiß Brieselang abgesagt
Berliner SV 92 II – BSC Fortuna Glienicke abgesagt
SV Babelsberg 03 – FSV Schöningen 2:2
Schiedsrichter: Henry Müller (Cottbus) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Jordi Njoya (31.), 0:2 Willi Evseev (81.), 1:2 Maurice Covic (87.), 2:2 Luca Butcovic (89.)
Teltower FV 1913 – VfB Trebbin 1:5
SV Babelsberg 03 II – SV Grün-Weiß Großbeeren 4:3
SG Bornim – FC Mecklenburg Schwerin II abgesagt
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Weißenseer FC 5:1
Tore: 1:0 Robin Mannsfeld (25.), 2:0 Blenard Colaki (45.+1), 3:0 Pascal Eifler (78.), 4:0 Blenard Colaki (84.), 4:1 Justin Baier (86.), 5:1 Omidoullah Sarwari (90.+1)
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________