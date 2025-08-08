Testspiele: SV Achberg siegt, Sport-Union Neckarsulm unterliegt

Die anstehende Saison 2025/2026 wirft ihre Schatten bereits voraus. In dieser Woche sind weitere Testspiele geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
SC Staig – SpVgg Wiesenbach 4:1
Zuschauer: 64
Tore: 1:0 Jens Geiselmann (2.), 2:0 Jens Geiselmann (6.), 3:0 Silvan Laib (23. Foulelfmeter), 4:0 Sinan Yildiz (65.), 4:1 Pierre Heckelmüller (87.)
---
SV Mietingen – SG Aepfingen / Baltringen 6:1
SKV Rutesheim – GU-Türk. SV Pforzheim 2:1
Schiedsrichter: David Modro
TSV Hardthausen – SGM Krumme Ebene am Neckar 0:3
TSV Neu-Ulm – SC Geislingen 6:2
Tore: 1:0 Christopher Renz (20.), 2:0 Luka Puskaric (21.), 2:1 Florijan Ahmeti (38.), 3:1 Volker Jannik Kaup (40.), 4:1 Christopher Renz (57.), 5:1 Christopher Renz (64.), 6:1 Kawa Sönmez (85.), 6:2 (86.)
SC Wyhl – Bahlinger SC 5:0
VfL Pfullingen – FV Spfr Neuhausen 5:1
---
SSV Stimpfach – TSV Crailsheim abg.
TSG Balingen – Al-Hilal SFC 1:6
Tore: 0:1 Sergej Milinkovic-Savic (27.), 0:2 Salem Al-Dawsari (32. Foulelfmeter), 0:3 Sergej Milinkovic-Savic (34.), 1:3 Amney Moutassime (51.), 1:4 (65.), 1:5 (75.), 1:6 (86.)
SC Urbach – TV Weiler in den Bergen abg.
SV 67 Weinberg II – SpVgg Satteldorf 6:0
TURA Untermünkheim – TSV Ilshofen 1:1
Tore: 1:1 Janik Pfeiffer (67.)
SGM Öpfingen/Altheim II/Ennahofen II – FV Asch-Sonderbuch 2:5
FV Sontheim/Brenz – FV 08 Unterkochen 0:4
Schiedsrichter: Chris Weiszhar (Schnaitheim)
Tore: 0:1 Niklas Späth (26.), 0:2 Serhiy Melinyshyn (47.), 0:3 Severin Blank (49.), 0:4 Luis Löffelad (90.)
TSG Öhringen – Sportfreunde Untergriesheim abg.
SV Kaisersbach – FC Durlangen 0:2
Schiedsrichter: David Braxmaier
TSV Denkendorf – 1. FC Eislingen 1:0
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – TSV Heimerdingen 1910 2:4
SSC Tübingen – TV Derendingen 1:1
SGM Wendlingen-Ötlingen II – TSV Deizisau abg.
SV Böblingen – VfL Herrenberg 3:1
FC Latinos Stuttgart – Lawine Raichberg Ost abg.
---
TSV Schlachters – SV Kressbronn abgesagt
SGM Königsbronn/Oberkochen – SV Waldhausen 1:5
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
---
FC-Astoria Walldorf II – Sport-Union Neckarsulm 3:0
SV Achberg – SV Immenried 3:1
Schiedsrichter: Faruk Osmani - Zuschauer: 32
Tore: 1:0 Kerstin Konzett (32.), 1:1 Leonie Rogg (39.), 2:1 Alyssa Redivo (44. Eigentor), 3:1 Anne Bosio (60.)
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________