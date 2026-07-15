 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Testspiele: Stuttgarter Kickers und 1. FC Heidenheim siegen klar

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:08 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stuttgarter Kickers

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Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II
Kreisliga B III

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

SSV Ulm 1846 – FC Augsburg II 2:1
Schiedsrichter: Manuel Bergmann (Erbach)
Tore: 1:0 Achitpol Keereerom (55.), 1:1 Mahmut Kücüksahin (57.), 2:1 Mateo Mrden (90.)

FC Rottenburg – TSG Balingen II 2:0
Tore: 1:0 (37.), 2:0 (67.)

TSG Nattheim – SV Waldhausen 1:1
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 0:1 Luca Mack (45.), 1:1 Philipp Gnosa (77.)

FV Illertissen U19 – SSG Ulm 99 4:3

FV 08 Unterkochen – 1. FC Normannia Gmünd 1:5
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)

TSG Backnang – TSV Weilimdorf 6:3
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Fabijan Domic (11. Handelfmeter), 2:0 Tim Pöhler (15.), 3:0 Cayan Demirköprü (19.), 4:0 Fabijan Domic (20.), 5:0 Fabijan Domic (29. Foulelfmeter), 6:0 Max Stumm (37.), 6:1 Riccardo Scarcelli (40.), 6:2 Quazim Tolaj (90.), 6:3 Terry Offei (90.+2)

TSV 1889 Buch – SV Egg an der Günz 3:2
Tore: 0:1 Tim Bergmiller (30.), 0:2 Tim Bergmiller (32.), 1:2 Timo Leitner (47. Foulelfmeter), 2:2 Manuel Schrapp (63.), 3:2 Andrej Vukobratovic (84.)

SV Fellbach – SV Böblingen 3:0
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (88.), 3:0 (90.+2)

SV Deckenpfronn – TSV Ehningen 2:4

TSV Berg – TSV Neu-Ulm 4:1

SW Donau – FV Olympia Laupheim 1:4

TSV Nördlingen II – Sportfreunde Dorfmerkingen II 2:2

FC Brigachtal – SGM Deißlingen/Lauffen 2:3

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

TSV Nördlingen – 1. FC Heidenheim 0:9
Tore: 0:1 Jan Schöppner (12.), 0:2 Marcel Costly (23.), 0:3 Benedikt Gimber (25.), 0:4 Jan Schöppner (43.), 0:5 Marnon Busch (46.), 0:6 (68.), 0:7 (69.), 0:8 Paul Hennrich (70.), 0:9 Tim Siersleben (90.)

Stuttgarter Kickers – Bezirksauswahl Nordschwarzwald 7:1
Schiedsrichter: Lejs Djekic - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 (15.), 1:1 Melkamu Frauendorf (43.), 2:1 Sebastian Müller (45.), 3:1 Samuel Unsöld (48.), 4:1 Samuel Unsöld (50.), 5:1 Christian Mauersberger (69.), 6:1 Samuel Unsöld (70.), 7:1 Christian Mauersberger (81.)

DJK Schwabsberg-Buch – TSV Essingen 0:3
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 0:1 Niklas Groiß (22.), 0:2 Niklas Groiß (44.), 0:3 Jannik Pfänder (58.)

SG Empfingen – TSG Balingen 2:3
Schiedsrichter: Frank Kössig
Tore: 1:0 Robin Schüssler (19.), 1:1 Simon Klostermann (23.), 1:2 Noel Feher (67.), 2:2 Marius Tittjung (80.), 2:3 Simon Klostermann (88. Handelfmeter)

TSV Essingen – TSG Schnaitheim 0:0

TSV Oberensingen – TSV Köngen 4:3
Tore: 0:1 Yannik Kögler (11.), 1:1 Patrick Werner (22.), 2:1 Patrick Werner (57.), 3:1 Samuel Bosler (61.), 3:2 Kimi Hindennach (62.), 4:2 Patrick Werner (78.), 4:3 Pascal Schwickert (81.)
Besondere Vorkommnisse: Samuel Bosler (TSV Oberensingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marvin Hellmann (28.).

SC Steinbach-Comburg – TSV Crailsheim 0:5

SV Reinstetten – FC Hüttisheim 4:1
Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen)
Tore: 0:1 Marco Hahn (3.), 1:1 Tobias Geiger (23.), 2:1 Luca Dewald (35.), 3:1 Luca Ruedi (61.), 4:1 Philipp Kolb (70.)

SGM Lautern-Essingen – SC Geislingen 1:1
Schiedsrichter: Johannes Röhrig
Tore: 0:1 Damiano de Lucia (28.), 1:1 Carl Seeliger (42.)

Türkspor Neu-Ulm – SGM Aufheim Holzschwang 1:0
Schiedsrichter: Tobias Keck (Lehr)

Spvgg 06 Trossingen – FC 08 Villingen 1:3

SV 03 Tübingen – SV Croatia Reutlingen 4:1
Tore: 1:0 Moubinou Saliou (39.), 1:1 (67.), 2:1 Valentyn Pavlishchev (75.), 3:1 Mattis Römer (78.), 4:1 Youssef Loujab (90.+3)

FC Königsfeld – BSV 07 Schwenningen 3:3

Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm 6:2

Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)

FC Zuzenhausen – FC Union Heilbronn 3:0

VfL Nagold – VfL Sindelfingen 3:3

VfR Stockach – SV Zimmern 0:0

SC 04 Tuttlingen – FC 07 Albstadt 3:1

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

19.00 Uhr - SV Offenhausen - FC Blaubeuren

19.00 Uhr - SV Nehren - SSV Reutlingen

19.00 Uhr - FV Vorwärts Faurndau - TSV Bernhausen

19.00 Uhr - TSV Jahn Büsnau - SV Leonberg/Eltingen

19.00 Uhr - SG Öpfingen - SSV Ehingen-Süd

19.00 Uhr - Bahlinger SC - SC Freiburg

19.00 Uhr - SKV Rutesheim - SSV Reutlingen

19.30 Uhr - FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

19.30 Uhr - TSV Rudersberg - SV Fellbach

19.30 Uhr - FV Löchgau - GSV Maichingen

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

18.00 Uhr - SC Konstanz-Wollmatingen - Young Boys Reutlingen

18.00 Uhr - SGM Ummendorf/Fischbach - FV Molpertshaus

18.30 Uhr - TSV 1889 Buch - TSV Ottobeuren

18.30 Uhr - TSV Köngen - TSV Neu-Ulm

19.00 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen - VfR Aalen

19.00 Uhr - 1. FC Germania Bargau - 1. FC Heiningen

19.00 Uhr - FC Teningen - SC Hofstetten

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