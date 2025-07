Testspiele: Stuttgarter Kickers siegen, TSG Balingen unterliegt

Die anstehende Saison 2025/2026 wirft ihre Schatten bereits voraus. In dieser Woche sind weitere Testspiele geplant. geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.

__________________________________________________________________________________________________

Die Testspiele der Region am Samstag

TuS Ergenzingen – 1. CfR Pforzheim 2:3

Schiedsrichter: Halil Ibrahim Dagistanli

Tore: 0:1 (23.), 0:2 Giuseppe Di Paola (59.), 1:2 Linus Hellstern (68.), 1:3 Eduard Kryeziu (76.), 2:3 Bennet Greule (86.)



SC Lahr – FC Denzlingen 2:2

Tore: 1:0 Nico Schumacher (8.), 2:0 Nico Schumacher (45.), 2:1 Nikita Ebel (58. Foulelfmeter), 2:2 Dino Redzic (82.)

Besondere Vorkommnisse: Mick Keita (SC Lahr) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dustin Jund (78.).



Freiburger FC – SG Schorndorf 2:2

Schiedsrichter: Robin Waibel (Laichingen )

Tore: 0:1 Matthias Morys (9.), 1:1 Joshua Osagie (12.), 2:1 Matti Scheuer (22.), 2:2 Matthias Morys (45.)



Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Essingen 2:2

Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen)

Tore: 0:1 Jannik Pfänder (36.), 1:1 Fabian Ehrmann (71.), 2:1 Fabian Ehrmann (82.), 2:2 Daniel Schelhorn (90.)



SV Ochsenhausen – TSG Ailingen 0:4

Schiedsrichter: Silas Brunotte (Schwendi)

Tore: 0:1 David Eberhardt (30.), 0:2 Dean Fiegle (42.), 0:3 Jannik Walch (67.), 0:4 Janis Sagawe (86.)



SKV Rutesheim – GSV Maichingen 4:3

Schiedsrichter: Hannah Rapp (Ditzingen)

Tore: 0:1 Endrit Syla (25. Foulelfmeter), 1:1 Tobias Gebbert (43.), 1:2 Filippo Intemperante (45.), 2:2 Laurin Stütz (47. Foulelfmeter), 3:2 Alexander Grau (53.), 4:2 Pascal Maier (62.), 4:3 Valdrin Demolli (78.)



FV Löchgau II – 1. CfR Pforzheim II 5:4

Schiedsrichter: Harun Yerli



TSVgg Plattenhardt – TV Echterdingen II 1:2

Tore: 0:1 Flon Ajvazi (30. Foulelfmeter), 1:1 (65.), 1:2 Johannes Kienzle (85.)



SV Stuttgarter Kickers U19 – VfL Nagold 2:3



VfR Stockach – SV Zimmern 1:3



Sportfreunde Schwäbisch Hall – SpVgg Ansbach II 1:1

Schiedsrichter: Schlipf, Alfred - Zuschauer: 50



Spvgg Freudenstadt – TSV Nellmersbach 0:1



VfR Aalen – TSV Oberensingen 4:1

Schiedsrichter: Manuel Krieger

Tore: 1:0 Dean Melo (23.), 1:1 Lennart Zaglauer (29.), 2:1 Sasa Maksimovic (62.), 3:1 Malte Winkler (73.), 4:1 Ben Cahani (85.)

Besondere Vorkommnisse: Sasa Maksimovic (VfR Aalen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (52.).



FV Illertissen – VfB Stuttgart II abgesagt



FV Ravensburg – TSG Balingen 4:2

Tore: 1:0 (3.), 2:0 (10.), 3:0 (21.), 3:1 (67.), 3:2 (78.), 4:2 (81.)



FSV Waiblingen – FV Spfr Neuhausen 4:1



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TV Neuler 1:1

Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd)



FV Sontheim/Brenz – TSV Merching 0:1

Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Johannes Röhrer



TSG Backnang – SV Waldhof Mannheim II 5:2

Schiedsrichter: Tobias Lauber

Tore: 1:0 Giuliano Greco (8.), 2:0 Sebastian Gleißner (11.), 3:0 Vincent Sadler (22.), 3:1 Silas Hechler (33.), 4:1 Giuliano Greco (43.), 4:2 Lenny Mikona (65.), 5:2 Flavio Santoro (77.)



MTV Stuttgart – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:9

Schiedsrichter: Benjamin Maier

Tore: 0:1 Duc Thanh Ngo (2.), 0:2 Emre Yalcin (7.), 0:3 Bleart Dautaj (9.), 0:4 Max Stumm (14.), 0:5 Bleart Dautaj (23.), 0:6 Max Stumm (27.), 1:6 Mertcan Özocak (47.), 2:6 Raphael Hahn (62. Foulelfmeter), 2:7 Nabil Mouhssine (74.), 2:8 Angelo Di Stefano (87.), 2:9 Angelo Di Stefano (89.)



GSV Pleidelsheim – TSV Schornbach abg.



TSV 1889 Buch – TSV Mutlangen 4:2

Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Egzon Zejnulahi (4. Foulelfmeter), 0:2 David Schwarz (11.), 1:2 Manuel Schrapp (48.), 2:2 Tristzan Nyari (48.), 3:2 Luca Deufel (69.), 4:2 Manuel Schrapp (72.)



BSV 07 Schwenningen – SV Bubsheim 2:1



FC Radolfzell – SV Seedorf 1:1



VfL Sindelfingen – TSG Balingen II 2:4



FV Löchgau – SpVgg Neckarelz 1:4



TSV Scharnhausen – VfL Kirchheim/Teck 2:8



VfB Stuttgart Frauen – 1. FC Nürnberg 3:1



SV 03 Tübingen – TuS Ergenzingen 1:8



Schwarzwald Auswahl – FC 08 Villingen 0:10



SSV Ulm 1846 Fußball – FC Zürich 3:0

Zuschauer: 5000

Tore: 1:0 Niklas Castelle (45.+1), 2:0 Aleksandar Kahvic (59.), 3:0 Julian Etse (90.)



SSV Reutlingen – SV Croatia Reutlingen 3:3

Tore: 0:1 (5.), 0:2 (14.), 1:2 (37.), 2:2 (54.), 3:2 (57.), 3:3 (62.)



SV Reinstetten – SV Steinhausen an der Rottum 4:0



TSV Harthausen/Scher – SV Hohentengen 1:2



SGV Freiberg U19 – TSV Weilimdorf 4:2

Tore: 1:0 (34.), 1:1 Rinis Krasniqi (36.), 2:1 (45.), 3:1 Atiqullah Fetrati (57.), 4:1 (88.), 4:2 Andrew Addo (90.+3)



SSG Ulm 99 – SV Sulmetingen 3:0



TSV Köngen – TSV Neu-Ulm 4:4

Tore: 1:0 Simon Prinz (47.), 1:1 Tommy Kögel (68.), 1:2 Oliver Schlotter (70.), 1:3 Salem Fazlji (71.), 2:3 Dennis Vrljicak (72.), 3:3 Simon Prinz (76.), 3:4 Magnus Radlmayr (84.), 4:4 Simon Prinz (89.)



TSV Münchingen – TV Oeffingen 2:4



FC 07 Albstadt – SV Sigmaringen 2:4



SV Allmersbach – 1. FC Eislingen 0:4

Tore: 0:1 Robin Pauen (30.), 0:2 Robin Pauen (33.), 0:3 Salih Egrlic (56.), 0:4 Robin Reichert (61.)



Türkspor Neckarsulm – FC-Astoria Walldorf 0:2



VfR Heilbronn – 1. FC Normannia Gmünd 0:1

Schiedsrichter: Tobias Rollnik (Gerlingen)

Tore: 0:1 Miladin Filipovic (38.)



SV Dürmentingen – TSG Ehingen 5:2

Tore: 2:1 Fabian Heitele (45.), 2:2 Dominik Pikneev (67.)



SGM Aufheim Holzschwang – FV Olympia Laupheim 4:1



SV Stuttgarter Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 4:1

Schiedsrichter: Marc Heiker

Tore: 0:1 Deniz Zeitler (21.), 1:1 Mario Borac (24.), 2:1 David Braig (49.), 3:1 Oskar Hencke (60.), 4:1 Marlon Faß (78.)



TSV Eningen/u.A. – SV Croatia Reutlingen 2:2



TSV Langenau – SC Geislingen 1:1



FC Holzhausen – TSG Tübingen 3:1

Tore: 1:0 Flavio Vogt (44.), 2:1 Leon Louis Hayer (70.), 3:1 Vladan Djermanovic (81.)



Young Boys Reutlingen – SV 08 Kuppenheim 4:4

---

Die Testspiele der Region am Sonntag

10:30 Uhr: SGM Dettingen/Glems – SSC Tübingen

10:30 Uhr: SG Empfingen – SSV Reutlingen

11:00 Uhr: Calcio Leinfelden-Echterdingen – TSV Bernhausen

11:00 Uhr: TSV Crailsheim – SV Waldhausen

11:00 Uhr: SSG Ulm 99 – TSV Eschenbach

11:30 Uhr: SSV Schwäbisch Hall – Aramäer Heilbronn

12:00 Uhr: SV Salamander Kornwestheim – MTV Stuttgart

12:00 Uhr: VfR Großbottwar – TSG Öhringen

12:30 Uhr: TSVgg Plattenhardt – FV Löchgau

13:00 Uhr: SKV Rutesheim – TSV Münchingen II

13:00 Uhr: VfL Herrenberg – SGV Freiberg

13:30 Uhr: 1. CfR Pforzheim – SV Fellbach

14:00 Uhr: TuS Ergenzingen – TSV Hirschau

14:00 Uhr: VfL Kirchheim/Teck II – FV Germania Degerloch

14:00 Uhr: FV Spfr Neuhausen – TSV Weilimdorf

14:00 Uhr: SV Oberachern – GU-Türk. SV Pforzheim

14:00 Uhr: VfB Stuttgart – 1. FC Heidenheim

14:00 Uhr: SGV Freiberg – FC Augsburg II

14:00 Uhr: Wacker Innsbruck – SSV Reutlingen

14:30 Uhr: TSV Heimerdingen 1910 – SV Germania Bietigheim

15:00 Uhr: AC Milan Heidenheim – TSG Schnaitheim

15:00 Uhr: SC Staig – SSV Ehingen-Süd

15:00 Uhr: VfL Pfullingen – SV Ebersbach/Fils

15:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm – Türkspor Heidenheim

15:00 Uhr: SG Aulendorf – SV Stuttgarter Kickers

15:30 Uhr: SG Schorndorf – SG Bettringen

16:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck – SC Geislingen

16:00 Uhr: 1. Göppinger SV – Sportfreunde Lorch

16:00 Uhr: SV Mietingen – FV Illertissen

16:00 Uhr: FC Nöttingen – VfR Heilbronn

16:30 Uhr: TGV Eintracht Beilstein – Sport-Union Neckarsulm

17:00 Uhr: TV Aldingen – TV Oeffingen

17:00 Uhr: SV Kaisersbach – TSV Gaildorf

18:00 Uhr: SV Böblingen – TSV Dagersheim

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________