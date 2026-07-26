Testspiele: Stuttgarter Kickers siegen 13:0 und weitere viele Tore

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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VfL Sindelfingen – SGV Heilbronn-Freiberg II abg.
TSV Schwaben Augsburg – SSV Ulm 1846 Fußball 2:3
SG TSV Buch / Obenhausen II – FV Olympia Laupheim 2:2
1. FC Heidenheim – FC Ingolstadt 04 4:2
Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Maximilian Kos (10.), 2:0 Julian Eble (12.), 2:1 Yusif Kabbia (30.), 3:1 Nderim Zogaj (36.), 3:2 Leopold Jung (45.+3), 4:2 Maximilian Kos (53.)
SV Darmstadt 98 – SG Sonnenhof Großaspach 7:2
Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang)
Tore: 1:0 Noah Weißhaupt (5.), 2:0 Fynn Lakenmacher (7.), 3:0 Lance Duijvestijn (36.), 3:1 Tim Rossmann (38.), 4:1 Fynn Lakenmacher (45.), 5:1 Nicolas Verkooijen (54.), 5:2 Marlon Faß (75.), 6:2 Lars Kehl (80.), 7:2 Fynn Lakenmacher (85.)
SG Schorndorf – 1. FC Normannia Gmünd 0:3
Schiedsrichter: Antonio Agazio
Tore: 0:1 (21.), 0:2 Luigi Mignano (51.), 0:3 Veljko Milojkovic (81.)
VfR Gommersdorf – VfR Aalen II 1:5
Zuschauer: 60
SV Germania Bietigheim – Sport-Union Neckarsulm 12:0
Tore: 1:0 Luca Bartel (6.), 2:0 Aras Setil (20.), 3:0 Mika Essig (36.), 4:0 Mika Essig (37.), 5:0 Mika Essig (44.), 6:0 Mika Essig (45.), 7:0 Mika Essig (51.), 8:0 Aras Setil (53.), 9:0 Ivan Bongiovanni (76. Foulelfmeter), 10:0 Aras Setil (78.), 11:0 Joey Seethaler (81.), 12:0 Can Aysel (89.)
FV Illertissen II – FC Wangen 0:1
TSV Essingen – SV Stuttgarter Kickers 6:0
Schiedsrichter: Timo Paukner
Tore: 1:0 Janik Wiedmann (30.), 2:0 Gökalp Kilic (34.), 3:0 Janik Wiedmann (43.), 4:0 Erman Kilic (44.), 5:0 Daniel Bux (45.)
1. FC Heidenheim – Hamburger SV 1:3
Tore: 0:1 Albert Gronbaek (38. Foulelfmeter), 0:2 Rayan Philippe (50.), 1:2 Oualid Mhamdi (55.), 1:3 Patson Daka (59.)
Stuttgarter Kickers – SSV Jahn Regensburg 1:2
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 David Philipp (6.), 1:1 Melkamu Frauendorf (41.), 1:2 John Xaver Posselt (84.)
SV Stuttgarter Kickers – Karlsruher SC II 3:4
Tore: 0:1 Luise Huber (35.), 1:1 Jennifer Marquart (38.), 1:2 Karen Goß (62.), 2:2 Jennifer Marquart (65.), 2:3 Milica Kuburovic (82.), 3:3 Jennifer Marquart (87. Foulelfmeter), 3:4 Milica Kuburovic (90.+3)
SGV Heilbronn-Freiberg – GSV Pleidelsheim 6:0
FSV Hollenbach – VfB Stuttgart 0:5
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner - Zuschauer: 2500
Tore: 0:1 Tiago Tomás (21.), 0:2 Chris Führich (42.), 0:3 Maximilian Mittelstädt (51.), 0:4 Jovan Milosevic (60.), 0:5 Nikolas Nartey (64.)
SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Stuttgart II 0:4
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Mattheos Tsigkas (32.), 0:2 Antonijo Janjic (35.), 0:3 Nicolas Sessa (42. Foulelfmeter), 0:4 Jordan Majchrzak (58.)
FC 08 Villingen – Delay Sports Berlin 9:1
Schiedsrichter: Martin Wilke
Tore: 1:0 Dominik Emminger (26.), 1:1 (33.), 2:1 (34.), 3:1 Nico Tadic (36.), 4:1 Dominik Emminger (44.), 5:1 Dominik Emminger (55.), 6:1 Kevin Müller (62.), 7:1 Gian-Luca Feißt (66.), 8:1 Dean Savic (70.), 9:1 Gian-Luca Feißt (84.)
1. FC Normannia Gmünd – FV Illertissen 2:3
SpVgg Satteldorf – SGM Oppenweiler/Sulzbach II abg.
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SV Germania Bietigheim – VfB Eppingen 5:1
Tore: 1:0 Alija Zolj (9.), 2:0 Mika Essig (30.), 3:1 Giulian Behrami (60.), 2:1 (60.), 4:1 Can Aysel (70. Foulelfmeter), 5:1 Giulian Behrami (76. Foulelfmeter)
TSG Öhringen – Sport-Union Neckarsulm 4:0
SpVgg Neckarelz – Sportfreunde Schwäbisch Hall 2:15
Schiedsrichter: Parygin, Joel Gianni - Zuschauer: 40
SV Germania Bietigheim – TV Flein abg.
TSVgg Plattenhardt – TSV Denkendorf 2:2
SG Altheim – SV Alberweiler 3:1
Schiedsrichter: Martin Traub
Tore: 1:0 Jessica Ganz (11.), 2:0 Jessica Ganz (65.), 2:1 Nisa Sakallioglu (67.), 3:1 Chantal Fath (90.)
TSV Mühlhausen/Stuttgart – TSV Crailsheim 0:4
Tore: 0:1 (15.), 0:2 (41.), 0:3 (44.), 0:4 (84.)
FC Gundelfingen – Spvgg 1897 Cannstatt 6:1
TSV Neuenstein – SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang 9:0
VfR Aalen – 1. FC Saarbrücken 1:1
Schiedsrichter: Tobias Endriß (Gosbach) - Zuschauer: 3000
Tore: 1:0 Dean Melo (83.), 1:1 Abdenego Nankishi (88.)
SV Böblingen – 1. FC Altburg 5:1
FSV Waiblingen – SV Breuningsweiler 8:1
SV Fellbach II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 2:2
SGM SV Gruol / SV Erlaheim – SG Empfingen 0:2
Tore: 0:1 Nico Gulde (13.), 0:2 Nico Gulde (63.)
FC Nöttingen – SGV Heilbronn-Freiberg 2:4
SG Nagold-Platte – Sportfreunde Gechingen 3:2
Schiedsrichter: Miká Mürle
FSV Schwaigern – FC Zuzenhausen II 4:0
Schiedsrichter: Niklas Straßer (Bad Rappenau)
Tore: 1:0 (3.), 2:0 (18.), 3:0 (38.), 4:0 (64.)
TSV Schwieberdingen – Stuttgarter Kickers 0:13
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 750
Tore: 0:1 Lukas Kiefer (12.), 0:2 Lukas Kiefer (18.), 0:3 David Stojak (23.), 0:4 Samuel Unsöld (25. Foulelfmeter), 0:5 Samuel Unsöld (30.), 0:6 Samuel Unsöld (33.), 0:7 Nico Blank (35.), 0:8 Dejan Bozic (60.), 0:9 Lukas Kiefer (64.), 0:10 Yannick Glessing (83.), 0:11 Yannick Glessing (85.), 0:12 Lukas Kiefer (86.), 0:13 Dejan Bozic (88.)
SV Heilbronn am Leinbach – SGV Heilbronn-Freiberg 1:12
Tore: 0:1 Justin Steinkötter (12.), 0:2 Paul Polauke (20.), 0:3 Meghôn Valpoort (21.), 1:3 (25.), 1:4 Minos Gouras (30.), 1:5 Julian Kudala (33.), 1:6 Justin Steinkötter (37.), 1:7 Michael Martin (38.), 1:8 Michael Martin (40.), 1:9 Meghôn Valpoort (42.), 1:10 Meghôn Valpoort (45.), 1:11 Matt-Brahan Zié (70.), 1:12 Abou Ballo (81.)
Aramäer Heilbronn – FV Löchgau 1:4
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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