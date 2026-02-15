Testspiele: Stern 1900 unterliegt Hansa 07

Endlich kann wieder gespielt werden. Zahlreiche Teams nutzen die Gelegenheit, um zu testen. Alle Partien vom Sonntag im Überblick:
SC Minerva 1893 Berlin III – BFC Meteor 06 III | 2:3
SFC Stern 1900 – FSV Hansa 07 | 1:4
NFC Rot-Weiß II - Motherland Berlin SC | 4:3
Berliner SV 92 III – FC Viktoria 1889 Berlin V
Anstoß: 10:15 Uhr
1. FC Schöneberg II - SC Charlottenburg II
Anstoß: 10:30 Uhr
SSC Südwest 1947 – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 11:00 Uhr
1. FC Novi Pazar 1895 – SV Bosna Berlin 94
Anstoß: 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912 – SV Prötzel
Anstoß: 11:00 Uhr
SC Gatow II – SF Kladow II
Anstoß: 11:00 Uhr
BSC Marzahn – VfB Fortuna Biesdorf III
Anstoß: 11:00 Uhr
SpVgg Tiergarten 58 – SC Westend 1901 | abgesagt
SC Borsigwalde 1910 Berlin II – FC Polonia Berlin
Anstoß: 11:15 Uhr
Lichtenrader BC 1925 – Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Anstoß: 11:30 Uhr
SSC Teutonia - SV BW Hohen Neuendorf
Anstoß: 12:00 Uhr
SV Buchholz – 1.FC PV Nord
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Hellas Berlin 1984 – SV Deportivo Latino Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin – FC Nordost Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Treptow – Grünauer BC 1917 II | abgesagt
Anstoß: 12:00 Uhr
SFC Stern 1900 II – BFC Preussen II
Anstoß: 12:00 Uhr
Berliner SV 92 – BSV Eintracht Mahlsdorf II
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Union 06 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Staaken Ü32 – FC Brandenburg 03
Anstoß: 12:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers – S.D. Croatia Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
NFC Rot-Weiß - SV Sparta Lichtenberg II
Anstoß: 12:00 Uhr
BSC Rehberge 1945 – Borussia Pankow 1960
Anstoß: 12:15 Uhr
FSV Fortuna Pankow 46 – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 12:15 Uhr
SFC Veritas 96 II – SV Berlin-Chemie Adlershof II
Anstoß: 12:15 Uhr
FC Internationale Berlin II – SC Berliner Amateure
Anstoß: 12:30 Uhr
BSV Dersim 1993 – BSV Hürtürkel
Anstoß: 12:30 Uhr
SC Siemensstadt – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
Anstoß: 12:30 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – Berliner SV 92 II
Anstoß: 12:30 Uhr
BSC Eintracht Südring – NSF 1907
Anstoß: 12:30 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893 – SV Blau-Gelb Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr
Berlin Hilalspor – BSV GW Neukölln 1950
Anstoß: 13:00 Uhr
SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917
Anstoß: 13:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 – VfB Sperber Neukölln 1912 II
Anstoß: 13:00 Uhr
TSV Rudow Berlin – Delay Sports Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr
SC Gatow – FC Spandau 06
Anstoß: 13:00 Uhr
Spandauer SV – RFC Liberta 1914
Anstoß: 13:00 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912 – SSC Südwest 1947 II
Anstoß: 13:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin IV – SSC Südwest 1947 III
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Arminia Tegel II – BSC Eintracht Südring III | abgesagt
SC Union 06 II – TuS Makkabi Berlin II
Anstoß: 14:00 Uhr
1. Eintracht Spandau – 1. FFV Spandau | abgesagt
SV Buchholz II – 1.FC PV Nord II
Anstoß: 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin – Frohnauer SC 1946
Anstoß: 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin – SV BW Hohen Neuendorf II
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912 – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin II – Friedenauer TSC
Anstoß: 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal – Köpenicker FC
Anstoß: 14:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers II – SSC Teutonia II
Anstoß: 14:00 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49 – BSV Eintracht Mahlsdorf U19
Anstoß: 14:00 Uhr
SV Berlin-Chemie Adlershof – SV Askania Coepenick 1913
Anstoß: 14:15 Uhr
SG Blankenburg – Weißenseer FC
Anstoß: 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897 – FC Hertha 03 Zehlendorf
Anstoß: 14:30 Uhr
SV Stern Britz 1889 – VfB Concordia Britz 1916
Anstoß: 14:30 Uhr
SC Union-Südost - Club-Italia Berlin
Anstoß: 14:30 Uhr
Teltower FV 1913 – FV Wannsee
Anstoß: 15:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf – Pfeffersport
Anstoß: 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993 II – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin II
Anstoß: 15:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain III – SV Sparta Lichtenberg III
Anstoß: 15:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin IV – CSV Afrisko
Anstoß: 15:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 II – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin III
Anstoß: 15:00 Uhr
TSV Rudow Berlin II – BSV GW Neukölln 1950 II
Anstoß: 15:15 Uhr
VfB Berlin 1911 II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
Anstoß: 15:45 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49 II – BSV Hürtürkel II
Anstoß: 15:45 Uhr
SC Berliner Amateure II - FSV Hansa 07 II
Anstoß: 15:45 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain II – BW Friedrichshain II
Anstoß: 17:00 Uhr
