Testspiele: Stern 1900 schlägt Croatia, Hertha II verliert in Dresden

Es wird weiter fleißig getestet.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Empor Berlin | 1:2
Friedrichshagener SV 1912 – SV Germania 90 Schöneiche II | 3:1
BSV Eintracht Mahlsdorf III – SG Stern Kaulsdorf II | 5:6
Weißenseer FC – Köpenicker FC | 4:2
FC Stern Marienfelde 1912 II – Fortuna Babelsberg II | 7:2
FV Erkner 1920 II – SV Nord Wedding 1893 II | 11:2
Berlin Türkspor - Berliner AK | 3:1
TSV Mariendorf - Türkiyemspor Berlin | 3:2
__________________________________________________________________________________________________
SG Dynamo Dresden – Hertha BSC II | 3:0
Friedrichshagener SV 1912 II – Friedrichshagener SV 1912 7er | abgesagt
BSV Rot-Weiß Schönow – VSG Rahnsdorf 1949 | 5:1
FSV Spandauer Kickers – Friedenauer TSC | 1:1
FC Viktoria 1889 Berlin II - SV Lichtenberg 47 II | 2:3
SFC Stern 1900 - S.D. Croatia Berlin | 2:1
SF Charlottenburg-Wilmersdorf - VSG Altglienicke II | 5:1
Adlershofer BC 08 – Lichtenrader BC 1925 | 3:5
FC Spandau 06 – SC Charlottenburg | abgesagt
1. FC Wacker 1921 Lankwitz II – SV Adler Berlin 1950 III | 4:3
TSV Rudow Berlin II – FC Horrido | abgesagt
MTV 1860 Altlandsberg – BSV Dersim 1993 II | 1:1
__________________________________________________________________________________________________
SV Germania 90 Schöneiche III – BSV Eintracht Mahlsdorf IV
Anstoß: 18:30 Uhr
Oranje Berlin – FC Flughafen Tempelhof
Anstoß: 19:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal II – BSV 1892
Anstoß: 19:00 Uhr
Eintracht Falkensee – Hertha BSC IV
Anstoß: 19:00 Uhr
FC Strausberg – BSV Eintracht Mahlsdorf II
Anstoß: 19:15 Uhr
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Sportfreunde Johannisthal
Anstoß: 19:30 Uhr
Friedenauer TSC II – SV Deportivo Latino Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr
NFC Rot-Weiß 1932 – NFC Rot-Weiß 1932 II
Anstoß: 20:00 Uhr
Nordberliner SC – FC Brandenburg 03 | abgesagt
Berliner SC III – FC Internationale Berlin 1980 III
Anstoß: 20:00 Uhr
