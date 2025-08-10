Testspiele: Staaken unterliegt Dersim, SSC Südwest überzeugt

Am Wochenende wird neben der Pokal-Quali auch weiter fleißig getestet.
SV Schönefeld 1995 – SV Berlin-Chemie Adlershof II | 3:1
FSV Basdorf II – SV Karow 96 | 1:4
Weißenseer FC – SV Lichtenberg 47 II | 3:4
FSV Spandauer Kickers II – SC Staaken II | 1:3
FC Stern Marienfelde 1912 – Köpenicker FC | 5:2
FC Marwitz 2009 – SC Borsigwalde 1910 Berlin II | 0:5
FSV Spandauer Kickers IV – FV Wannsee II | 1:5
TSV Rudow Berlin II – BSV GW Neukölln 1950 II | 3:2
BSV Eintracht Mahlsdorf II – Berliner SC II | abgesagt
BSV Victoria 90 Friedrichshain III – SFC Friedrichshain IV | 0:4
FC Stern Marienfelde 1912 II – FV Wannsee | abgesagt
FSV Spandauer Kickers – Frohnauer SC 1946 | 1:3
SV Grün-Weiß Bergfelde II – VfB Einheit zu Pankow 1893 III | 1:4
SG Lichtenow-Kagel 1949 – TSV Lichtenberg | 3:5
FSV Berolina Stralau 1901 III – FC Brandenburg 03 II
Anstoß: 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSV 1892 | 2:3
VfB Fortuna Biesdorf – Sportfreunde Johannisthal | abgesagt
VfB Fortuna Biesdorf - VfB Fortuna Biesdorf II
Anstoß: 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf II – Lichtenrader BC 1925 II | 9:0
SSC Teutonia II – Oranienburger FC Eintracht 1901 II | abgesagt
Füchse Berlin – SV Bosna Berlin 94 | 6:0
Lichtenrader BC 1925 – SV Adler Berlin 1950 | 8:2
VfB Concordia Britz 1916 – Grünauer BC 1917 | 1:3
Polar Pinguin Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf U19 | abgesagt
Berliner SC – TSV Rudow Berlin | 1:3
1. FC Union Berlin – Olympiakos Piräus | 0:1
VfB Fortuna Biesdorf III – SV Askania Coepenick 1913 II | 3:4
VfB Fortuna Biesdorf II – SC Berliner Amateure | abgesagt
BSC Rehberge 1945 – VfB Hermsdorf Berlin III
Anstoß: 10:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin IV – FC Hertha 03 Zehlendorf IV | 6:2
FC Stern Marienfelde 1912 – Delay Sports Berlin II | 3:3
FSV Hansa 07 II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 II | 5:2
SV Sparta Lichtenberg II – FSV Berolina Stralau 1901 II | 4:5
FC Arminia Tegel II – BSV 1892 III | 1:2
FC Internationale Berlin 1980 II – SC Berliner Amateure | 4:1
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – VfB Concordia Britz 1916 II | abgesagt
VfB Sperber Neukölln 1912 III – BFC Meteor 06 III | 6:1
Adlershofer BC 08 II – Köpenicker FC III | 4:2
Hertha BSC Frauen – SV BW Hohen Neuendorf Frauen | 6:0
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – SSC Teutonia | 2:2
Grünauer BC 1917 II – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II | 7:4
TSV Mariendorf 1897 III – SV Adler Berlin 1950 III | 3:5
SSC Südwest 1947 – BFC Preussen II | 7:0
FC Spandau 06 – 1. FC Wilmersdorf II | abgesagt
BSV Dersim 1993 II – Anadoluspor Berlin 1970 | 4:2
1. Traber FC Mariendorf – Berlin Hilalspor | 3:3
Wittenauer SC Concordia – Friedenauer TSC | 3:2
BW Friedrichshain II – NFC Rot-Weiß 1932 II | abgesagt
DJK Schwarz Weiß Neukölln – FSV Hansa 07 | 2:4
1. FC Lübars 1962 – SV BW Hohen Neuendorf | 0:5
FC Viktoria 1889 Berlin II – SC Charlottenburg | 0:4
Berlin Lions FC II – Delay Sports Berlin III | 1:1
FC Internationale Berlin 1980 – Polar Pinguin Berlin | 0:0
TSV Mariendorf 1897 II – 1. FC Schöneberg 1913 II | 2:2
SC Staaken Ü32 - BFC Meteor II | 5:2
1. FC Union Berlin Ü40 – SV Prötzel | 2:4
BSV Hürtürkel – 1. FC Wilmersdorf | abgesagt
FC Liria 1985 Berlin – Sport-Union Berlin | abgesagt
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – VfB Einheit zu Pankow 1893 | 2:3
BFC Meteor 06 – BSG Stahl Brandenburg | abgesagt
SC Borsigwalde 1910 Berlin – VfB Hermsdorf Berlin | 2:5
BSV 1892 II – SC Staaken III | 7:0
SV Empor Berlin – SV BW Berolina Mitte 49 | 8:0
SFC Stern 1900 II – BSV GW Neukölln 1950 | 4:0
1. FC Schöneberg 1913 III – FC Vorpommern | 4:3
BSC Marzahn II – BFC Germania 1888 II | 3:3
SFC Veritas 96 II – SC Berliner Amateure III | 1:2
1. FC Lübars 1962 II – SC Siemensstadt II | 3:3
SV Sparta Lichtenberg III – SV BW Berolina Mitte 49 III | 2:3
1. FC Köln U21 Frauen – 1. FC Union Berlin Frauen II | 4:1
FC Brandenburg 03 – Füchse Berlin Reinickendorf II | 6:2
TSV Mariendorf 1897 – FSV Berolina Stralau 1901 | 3:2
SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal II | 1:3
BSV Dersim 1993 – SC Staaken | 6:5
SV Süden 09 II – SC Lankwitz II | abgesagt
SV BW Hohen Neuendorf III – Frohnauer SC 1946 II | 5:2
Heideseer Sportverein – DJK Schwarz Weiß Neukölln II | 3:3
FC Internationale Berlin 1980 III – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 | 3:4
SC Berliner Amateure II – FC Viktoria 1889 Berlin III | 4:3
VfL Wolfsburg Frauen – 1. FC Union Berlin Frauen | 0:2
