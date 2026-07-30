Testspiele: Sparta in Torlaune, Türkiyemspor überrollt Stern 1900 II

Donnerstag, 30. Juli
SV Sparta Lichtenberg – TSG Einheit Bernau 6:2
Tore: 1:0 Nikolas Meyer (4.), 2:0 Nikolas Meyer (8.), 3:0 Robin Thomala (12.), 3:1 Ksawier Mlynski (39.), 4:1 Nikolas Meyer (41.), 5:1 Nikolas Meyer (43.), 5:2 Ksawier Mlynski (73.), 6:2 Berkay Uysal (85.)
TuS 1896 Sachsenhausen – Frohnauer SC 1946 0:3
Tore: 0:1 Arthur Rackwitz (58.), 0:2 Louis Benedikt Denner (64.), 0:3 (90.+1)
Adlershofer BC 08 – SV Teupitz/Groß Köris 4:2SG Stern Kaulsdorf – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 7:0TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 3:2BSV Dersim 1993 II – SC Berliner Amateure 2:4FC Internationale Berlin Frauen – SV BW Hohen Neuendorf Frauen 3:2Türkiyemspor Berlin – SFC Stern 1900 II 10:1Tore:
1:0 Atakan Gündogdu (7.), 1:1 (39.), 2:1 Batikan Yilmaz (41.), 3:1 Atakan Gündogdu (44.), 4:1 Prince Boakye (54.), 5:1 Batikan Yilmaz (55.), 6:1 Sefa Kahraman (62.), 7:1 Prince Boakye (63.), 8:1 Abdulkarim Mechlaoui (68.), 9:1 Sefa Kahraman (72.), 10:1 Serhii Honcharov (86.)BSC Eintracht Südring – SC Minerva 1893 Berlin 6:3Tore:
1:0 (11.), 2:0 (17.), 3:0 (39.), 3:1 Kubilay Köse (40.), 4:1 (52. Foulelfmeter), 4:2 (54.), 4:3 Mohammed Yaqoobi (68.), 5:3 (82.), 6:3 (88.)Besondere Vorkommnisse:
Mohammed Yaqoobi (SC Minerva 1893 Berlin) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (31.). SV Askania Coepenick 1913 – BSV Victoria 90 Friedrichshain 0:5Tore:
0:1 Janusz Tobias Alexander Buchner (27.), 0:2 Finn Paschke (37.), 0:3 Dennis Krüger (40.), 0:4 (51.), 0:5 Maximilian Hake (65.)
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