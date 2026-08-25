Testspiele: Scherpenberg, Asterlagen und Unterrath gewinnen klar

Die SG Unterrath gewinnt klar. – Foto: Andreas Bornewasser

Drei klare Testspielsiege am Dienstagabend: SV Scherpenberg gewann standesgemäß gegen SV Sevelen, TuS Asterlagen holte sich nach dem Fehlstart neues Selbstvertrauen, und SG Unterrath setzte sich in einem torreichen Landesliga-Test gegen den SV Solingen durch. Besonders auffällig: Joel Konadu und Adil Can Büyükimdat trafen jeweils dreifach.

Der SV Scherpenberg bleibt weiter gut in Form. Der Oberliga-Aufsteiger, der mit vier Punkten ordentlich in die Saison gestartet ist, gewann sein Testspiel gegen den A-Ligisten SV Sevelen klar mit 5:0. Felix Gatner brachte Scherpenberg mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel legten Dario Gerling und Robin Fuhrmann nach. Für die Mannschaft von Sven Schützek war es ein souveräner Auftritt gegen den Klub aus dem Fußballkreis Kleve-Geldern.

Büyükimdat ragt bei Asterlagen heraus

TuS Asterlagen hat nach dem Fehlstart in der Bezirksliga Selbstvertrauen gesammelt. Beim B-Ligisten SV Rot-Weiss Mülheim gewann die Mannschaft von Gökhan Ünlü mit 5:1. Der auffälligste Spieler war Adil Can Büyükimdat, der schon in der ersten halben Stunde dreimal traf und Asterlagen damit klar auf Kurs brachte. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 der Gastgeber sorgten Kilian Cüneyt Rabe und Julian Daniel Gardocki im zweiten Durchgang für den deutlichen Endstand.

Unterrath dreht nach Rückstand auf