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Testspiele: Scherpenberg, Asterlagen und Unterrath gewinnen klar
Testspiele am Dienstag: SV Scherpenberg, TuS Asterlagen und SG Unterrath feiern klare Siege.
von André Nückel · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser
Die SG Unterrath gewinnt klar. – Foto: Andreas Bornewasser
Drei klare Testspielsiege am Dienstagabend: SV Scherpenberg gewann standesgemäß gegen SV Sevelen, TuS Asterlagen holte sich nach dem Fehlstart neues Selbstvertrauen, und SG Unterrath setzte sich in einem torreichen Landesliga-Test gegen den SV Solingen durch. Besonders auffällig: Joel Konadu und Adil Can Büyükimdat trafen jeweils dreifach.
Der SV Scherpenberg bleibt weiter gut in Form. Der Oberliga-Aufsteiger, der mit vier Punkten ordentlich in die Saison gestartet ist, gewann sein Testspiel gegen den A-LigistenSV Sevelen klar mit 5:0. Felix Gatner brachte Scherpenberg mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel legten Dario Gerling und Robin Fuhrmann nach. Für die Mannschaft von Sven Schützek war es ein souveräner Auftritt gegen den Klub aus dem Fußballkreis Kleve-Geldern.
TuS Asterlagen hat nach dem Fehlstart in der Bezirksliga Selbstvertrauen gesammelt. Beim B-LigistenSV Rot-Weiss Mülheim gewann die Mannschaft von Gökhan Ünlü mit 5:1. Der auffälligste Spieler war Adil Can Büyükimdat, der schon in der ersten halben Stunde dreimal traf und Asterlagen damit klar auf Kurs brachte. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 der Gastgeber sorgten Kilian Cüneyt Rabe und Julian Daniel Gardocki im zweiten Durchgang für den deutlichen Endstand.
Ein torreiches Landesliga-Testspiel lieferten sich die SG Unterrath und SV Solingen 08/10. Vor dem Ligaduell Ende Oktober setzte sich Unterrath mit 6:3 durch. Solingen führte durch Akin Müjde, danach drehte Joel Konadu die Partie mit seinen ersten beiden Treffern. Nach dem schnellen 2:2 durch Alexander Hendrik Schnittert übernahm Unterrath endgültig die Kontrolle. Konadu komplettierte seinen Dreierpack, Yigit Taha Siyak traf doppelt, Nicholas Horn erhöhte auf 6:2. Kevin Kassunga verkürzte per Foulelfmeter zum Endstand.