 2026-07-30T07:56:49.385Z

Testspiel

Testspiele: SCC gerät unter die Räder, Hertha gegen Köln 2:2

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser
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Archiv – Foto: Sascha Gernhardt

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Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Donnerstag, 30. Juli

SV Sparta Lichtenberg – TSG Einheit Bernau 6:2
Tore: 1:0 Nikolas Meyer (4.), 2:0 Nikolas Meyer (8.), 3:0 Robin Thomala (12.), 3:1 Ksawier Mlynski (39.), 4:1 Nikolas Meyer (41.), 5:1 Nikolas Meyer (43.), 5:2 Ksawier Mlynski (73.), 6:2 Berkay Uysal (85.)

TuS 1896 Sachsenhausen – Frohnauer SC 1946 0:3
Tore: 0:1 Arthur Rackwitz (58.), 0:2 Louis Benedikt Denner (64.), 0:3 (90.+1)

FC Viktoria 1889 Berlin Frauen II – SFC Stern 1900 Frauen II 11:0

VfB Fortuna Biesdorf – FSV Bernau 1:2
Tore: 1:0 Sioh Lim (28.), 1:1 Ousmane Kone (70.), 1:2 Maximilian Tutzschke (74.)

Adlershofer BC 08 – SV Teupitz/Groß Köris 4:2

SG Stern Kaulsdorf – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 7:0

TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 3:2

BSV Dersim 1993 II – SC Berliner Amateure 2:4

FC Internationale Berlin Frauen – SV BW Hohen Neuendorf Frauen 3:2

Türkiyemspor Berlin – SFC Stern 1900 II 10:1
Tore: 1:0 Atakan Gündogdu (7.), 1:1 (39.), 2:1 Batikan Yilmaz (41.), 3:1 Atakan Gündogdu (44.), 4:1 Prince Boakye (54.), 5:1 Batikan Yilmaz (55.), 6:1 Sefa Kahraman (62.), 7:1 Prince Boakye (63.), 8:1 Abdulkarim Mechlaoui (68.), 9:1 Sefa Kahraman (72.), 10:1 Serhii Honcharov (86.)

BSC Eintracht Südring – SC Minerva 1893 Berlin 6:3
Tore: 1:0 (11.), 2:0 (17.), 3:0 (39.), 3:1 Kubilay Köse (40.), 4:1 (52. Foulelfmeter), 4:2 (54.), 4:3 Mohammed Yaqoobi (68.), 5:3 (82.), 6:3 (88.)
Besondere Vorkommnisse: Mohammed Yaqoobi (SC Minerva 1893 Berlin) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (31.).

SV Askania Coepenick 1913 – BSV Victoria 90 Friedrichshain 0:5
Tore: 0:1 Janusz Tobias Alexander Buchner (27.), 0:2 Finn Paschke (37.), 0:3 Dennis Krüger (40.), 0:4 (51.), 0:5 Maximilian Hake (65.)

Freitag, 31. Juli 2026

1. FC Köln – Hertha BSC 2:2
Tore: 1:0 Ragnar Ache (7.), 1:1 Sebastian Grønning (65.), 2:1 Marius Bülter (90.+2), 2:2 Soufian Gouram (90.+15)

FV Erkner 1920 – BSV Eintracht Mahlsdorf II 1:1
Tore: 1:0 Eric Schulze (38.), 1:1 (85.)

SC Charlottenburg – SV Viktoria Potsdam 1:9

SSC Südwest 1947 – BFC Meteor 06 II 0:3

Spandauer BC 06 – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 0:3

Berlin Hilalspor – VfB Sperber Neukölln 1912 12:0

SG Blankenburg II – FSV Basdorf II 3:1

Sport-Union Berlin – NSF 1907 4:4
Tore: 1:0 Mansur Gireev (5.), 2:0 Dzevat Dzeladin (26.), 2:1 Louis Mailliet (39. Handelfmeter), 3:1 Mansur Gireev (45.+4 Foulelfmeter), 3:2 Umut Horoz (47. Eigentor), 4:2 (48.), 4:3 (53.), 4:4 (60.)

CONO SUR II – SFC Friedrichshain IV 1:3

Sport Klub Rapide Berlin III – Rosenthal FC abg.

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