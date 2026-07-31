Testspiele: SCC gerät unter die Räder, Hertha gegen Köln 2:2

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
SV Sparta Lichtenberg – TSG Einheit Bernau 6:2
Tore: 1:0 Nikolas Meyer (4.), 2:0 Nikolas Meyer (8.), 3:0 Robin Thomala (12.), 3:1 Ksawier Mlynski (39.), 4:1 Nikolas Meyer (41.), 5:1 Nikolas Meyer (43.), 5:2 Ksawier Mlynski (73.), 6:2 Berkay Uysal (85.)
TuS 1896 Sachsenhausen – Frohnauer SC 1946 0:3
Tore: 0:1 Arthur Rackwitz (58.), 0:2 Louis Benedikt Denner (64.), 0:3 (90.+1)
1. FC Köln – Hertha BSC 2:2
Tore: 1:0 Ragnar Ache (7.), 1:1 Sebastian Grønning (65.), 2:1 Marius Bülter (90.+2), 2:2 Soufian Gouram (90.+15)
FV Erkner 1920 – BSV Eintracht Mahlsdorf II 1:1
Tore: 1:0 Eric Schulze (38.), 1:1 (85.)
SC Charlottenburg – SV Viktoria Potsdam 1:9
SSC Südwest 1947 – BFC Meteor 06 II 0:3
Spandauer BC 06 – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 0:3
Berlin Hilalspor – VfB Sperber Neukölln 1912 12:0
SG Blankenburg II – FSV Basdorf II 3:1
Sport-Union Berlin – NSF 1907 4:4
Tore: 1:0 Mansur Gireev (5.), 2:0 Dzevat Dzeladin (26.), 2:1 Louis Mailliet (39. Handelfmeter), 3:1 Mansur Gireev (45.+4 Foulelfmeter), 3:2 Umut Horoz (47. Eigentor), 4:2 (48.), 4:3 (53.), 4:4 (60.)
CONO SUR II – SFC Friedrichshain IV 1:3
Sport Klub Rapide Berlin III – Rosenthal FC abg.
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________