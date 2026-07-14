Testspiele: Rudow siegt deutlich, Sparta schlägt Mariendorf

2026-07-13T13:30:28.901Z
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0:1 Matteo Günther (21.), 0:2 Melih Hortum (31. Foulelfmeter), 0:3 Yannick Emanuel Wöhle (65.), 0:4 Hasan Iraqui (79.), 0:5 Mushakir Razeek (80.)
Mittwoch, 15. Juli 2026 1. FC Union Berlin U19 – SV Lichtenberg 47 : Tore: keine Tore VfB 1921 Krieschow – VSG Altglienicke : Tore:
keine Tore
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SG Union 1919 Klosterfelde abg. SC Staaken – Tennis Borussia Berlin : Tore:
keine Tore
SV Tasmania Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf : Tore:
keine Tore
TuS Makkabi Berlin – Berliner SC : Tore:
keine Tore
FC Liria 1985 Berlin – SG Blankenburg : Tore:
keine Tore
Adlershofer BC 08 – SV Germania 90 Schöneiche : Tore:
keine Tore
SV Grün-Weiß Bergfelde – VfB Hermsdorf Berlin II : Tore:
keine Tore
FC Internationale Berlin – SV Buchholz : Tore:
keine Tore
BSV Victoria 90 Friedrichshain – SV Sparta Lichtenberg II : Tore:
keine Tore
SFC Stern 1900 – FSV Hansa 07 : Tore:
keine Tore
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