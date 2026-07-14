 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Testspiele: Rudow siegt deutlich, Sparta schlägt Mariendorf

Testspiele im Überblick

von ser · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Dienstag, 14. Juli 2026

BSV Eintracht Mahlsdorf – FSV 63 Luckenwalde 1:1
Tore: 0:1 Len Neumann (51.), 1:1 Cederic Nils Becker (86.)

SV Sparta Lichtenberg – TSV Mariendorf 1897 3:2
Tore: 1:0 Marko Trojanovic (9.), 2:0 Marko Trojanovic (28.), 3:0 Khaled Akasha (56.), 3:1 (77.), 3:2 Yusuf Yorguner (78.)

VfB Concordia Britz 1916 – TSV Rudow Berlin 0:5
Tore: 0:1 Matteo Günther (21.), 0:2 Melih Hortum (31. Foulelfmeter), 0:3 Yannick Emanuel Wöhle (65.), 0:4 Hasan Iraqui (79.), 0:5 Mushakir Razeek (80.)

Mittwoch, 15. Juli 2026

1. FC Union Berlin U19 – SV Lichtenberg 47 :
Tore: keine Tore

VfB 1921 Krieschow – VSG Altglienicke :
Tore: keine Tore

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SG Union 1919 Klosterfelde abg.

SC Staaken – Tennis Borussia Berlin :
Tore: keine Tore

SV Tasmania Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf :
Tore: keine Tore

TuS Makkabi Berlin – Berliner SC :
Tore: keine Tore

FC Liria 1985 Berlin – SG Blankenburg :
Tore: keine Tore

Adlershofer BC 08 – SV Germania 90 Schöneiche :
Tore: keine Tore

SV Grün-Weiß Bergfelde – VfB Hermsdorf Berlin II :
Tore: keine Tore

FC Internationale Berlin – SV Buchholz :
Tore: keine Tore

BSV Victoria 90 Friedrichshain – SV Sparta Lichtenberg II :
Tore: keine Tore

SFC Stern 1900 – FSV Hansa 07 :
Tore: keine Tore

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________