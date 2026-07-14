Testspiele: Rudow siegt deutlich, Sparta schlägt Mariendorf

– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

VfB 1921 Krieschow – VSG Altglienicke :Tore: keine ToreSp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SG Union 1919 Klosterfelde abg.SC Staaken – Tennis Borussia Berlin :Tore: keine ToreSV Tasmania Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf :Tore: keine ToreTuS Makkabi Berlin – Berliner SC :Tore: keine ToreFC Liria 1985 Berlin – SG Blankenburg :Tore: keine ToreAdlershofer BC 08 – SV Germania 90 Schöneiche :Tore: keine ToreSV Grün-Weiß Bergfelde – VfB Hermsdorf Berlin II :Tore: keine ToreFC Internationale Berlin – SV Buchholz :Tore: keine ToreBSV Victoria 90 Friedrichshain – SV Sparta Lichtenberg II :Tore: keine ToreSFC Stern 1900 – FSV Hansa 07 :Tore: keine Tore

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