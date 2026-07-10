Testspiele: Rudow schlägt Delay Sports II, Friedrichshagen dreht Spiel

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
Chemnitzer FC – 1. FC Union Berlin | 1:1
Tore: 0:1 Marin Ljubičić (25.), 1:1 Jonas Marx (78.)
Nordberliner SC – SSC Teutonia II | 6:3
Tore: 1:1 David Kosevski (11.), 2:1 Jörn Erik Ruf (30.), 3:1 Jörn Erik Ruf (37.), 4:1 Jörn Erik Ruf (44.), 5:1 Alexander Kunath (61.), 5:2 Nazarii Melnyk (77.), 6:2 Jörn Erik Ruf (88.), 6:3 Nazarii Melnyk (90.)
Friedrichshagener SV 1912 – BSV Eintracht Mahlsdorf II | 3:1
Tore: 0:1 Konstantin Shukowski (8.), 1:1 Ergin Haupold (9.), 2:1 Adrian Pritzschke (16.), 3:1 Tim Pechardscheck (48.)
1. FC Lübars 1962 II – SV BW Hohen Neuendorf III | 4:0
Tore: 1:0 Maximilian Beck (22.), 2:0 Joona Cibis (50.), 3:0 Maximilian Beck (55.), 4:0 Cliff Bergmann (58. Eigentor)
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