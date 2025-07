Testspiele: Preussen und Dynamo gewinnen auswärts, TeBe verliert

Kaum ist die alte Saison vorbei, geht die neue schon wieder los. Diese Woche stehen einige Testspiele an.

FSV Optik Rathenow – BFC Dynamo | 0:6

Tore: 0:1 Can Karatas (9.), 0:2 Jamal Rogero (17.), 0:3 Leander Fritzsche (32.), 0:4 Can Karatas (34.), 0:5 Yona Sambale (51.), 0:6 Ilian Weber (59.)



FSV 63 Luckenwalde – Tennis Borussia Berlin | 3:1

Tore: 1:0 Nick Graupner (7.), 1:1 Marlon Kolobaric (15.), 2:1 Lucas Will (65.), 3:1 Simon Gollnack (82.)



SV Tasmania Berlin – BFC Preussen | 1:3

Tore: 0:1 Gobe Gouano (17.), 1:1 Konstantinos Grigoriadis (25.), 1:2 Shean Mensah (32. Foulelfmeter), 1:3 Ole Hoch (63.)

__________________________________________________________________________________________________

Freitag, 04. Juli

FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke

Anstoß: 17:00 Uhr



Hertha BSC II – SV Lichtenberg 47

Anstoß: 18:30 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

Samstag, 05. Juli

SV Tasmania Berlin – SV Babelsberg 03

Anstoß: 12:00 Uhr



Berliner AK – Union Sandersdorf

Anstoß: 13:30 Uhr



FC Hertha 03 Zehlendorf – SV Lichtenberg 47

Anstoß: 14:00 Uhr



SG Einheit Zepernick 1925 – Hertha BSC II

Anstoß: 15:00 Uhr



BFC Dynamo – Hertha BSC

Anstoß: 17:00 Uhr



1. FC Marzahn 1994 – BSV Oranke

Anstoß: 17:00 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

Sonntag, 06. Juli

SFC Veritas 96 – Teltower FV 1913

Anstoß: 12:00 Uhr



FSV Spandauer Kickers II – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953

Anstoß: 12:30 Uhr



FSV Budissa Bautzen – BFC Preussen

Anstoß: 14:00 Uhr



DJK Schwarz Weiß Neukölln II – BFC Germania 1888 II

Anstoß: 14:00 Uhr



1. FC Schöneberg 1913 – TSV Mariendorf 1897 II

Anstoß: 14:00 Uhr

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.