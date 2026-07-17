Testspiele: Oberligisten siegen knapp und auch ein 0:12

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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Kein Spiel geplant.
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Kein Spiel geplant.
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Greifswalder FC – F.C. Hansa Rostock 0:3 in Neuruppin
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 679
Tore: 0:1 Florian Carstens (3.), 0:2 Andreas Voglsammer (32.), 0:3 Bernie Lennemann (56.)
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Eintracht Braunschweig II – F.C. Hansa Rostock II 4:0
Schiedsrichter: Silas Dickmann
Tore: 1:0 Amer Buljubasic (8.), 2:0 Akram-Dine Mohamadou (22.), 3:0 Jona Renner (34.), 4:0 Akram-Dine Mohamadou (51.)
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FC Förderkader Rene Schneider – FC Anker Wismar 0:1
Tor: 0:1 John Lukas Sauer (17.)
1. FC Neubrandenburg 04 – TSG Neustrelitz 1:2
Schiedsrichter: Sven Hendrik Brandt
Tore: 0:1 (41.), 1:1 Paco Raasch (67.), 1:2 Max Lucas Schwenn (82.)
SG Wöpkendorf – SV Pastow 1:12
Schiedsrichter: Steve Kröger - Zuschauer: 60
SV Blau-Weiß 50 Baabe – VfL Bergen 94 1:4
Schiedsrichter: Hans-Erik Ewert (Grimmen) - Zuschauer: 80
FC Schönberg 95 II – SV Fortuna-St.Jürgen Lübeck 1:3
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12:30 Uhr: VfB Germania Halberstadt – F.C. Hansa Rostock II
13:30 Uhr: SFV Nossentiner-Hütte – Pankower SV Rot-Weiß 1921
14:00 Uhr: PSV Wismar – SpVgg Cambs-Leezen Traktor
14:00 Uhr: VfL Blau-Weiß Neukloster – TSG Gadebusch
14:00 Uhr: SC Parchim – FC Mecklenburg Schwerin
14:00 Uhr: FSV Testorf Upahl – Sereetzer SV II
15:00 Uhr: SV 90 Görmin – FSV Malchin
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13:00 Uhr: SV Börnsen – MSV Pampow
14:00 Uhr: FSV Veritas Wittenberge/Breese – FC Mecklenburg Schwerin
14:00 Uhr: Groß Salitzer FC – SV Sülte
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