Testspiele: Oberligist besiegt Verbandsligisten klar

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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SG Milmersdorf – F.C. Hansa Rostock II 0:14
Schiedsrichter: David Schrödter - Zuschauer: 651
Tore: 0:1 Kim Janke (6.), 0:2 (13.), 0:3 Kim Janke (22.), 0:4 (24.), 0:5 (29.), 0:6 Bennett Peters (42.), 0:7 (48.), 0:8 (51.), 0:9 (59.), 0:10 (60.), 0:11 Kim Janke (61.), 0:12 (75.), 0:13 (87.), 0:14 (90.)
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Greifswalder FC – TSG Neustrelitz 5:3
Schiedsrichter: Lennard Jasper Brenmoehl - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Colin Kroll-Thiel (2.), 2:0 (13.), 3:0 Janis Juckel (41.), 4:0 Laurin Schößler (59.), 4:1 Younes Laribi (76.), 4:2 (78.), 4:3 (86.), 5:3 Colin Kroll-Thiel (89.)
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FC Anker Wismar – MSV Pampow 5:0
Schiedsrichter: Tom Schröder - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 (4.), 2:0 (45.+1), 3:0 (53.), 4:0 (73.), 5:0 (79.)
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Kein Spiel geplant.
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Kein Spiel geplant.
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16:30 Uhr: Greifswalder FC – F.C. Hansa Rostock
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15:00 Uhr: Eintracht Braunschweig II – F.C. Hansa Rostock II
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