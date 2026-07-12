 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Testspiele: Oberligist besiegt Verbandsligisten klar

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Landesklasse I MV 25/26
Landesklasse IV MV 25/26
Landesliga Ost MV 25/26
Landesklasse II MV 25/26
Landesklasse III MV 25/26

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net

______________________________

Testspiele am Freitag, 10. Juli

SG Milmersdorf – F.C. Hansa Rostock II 0:14
Schiedsrichter: David Schrödter - Zuschauer: 651
Tore: 0:1 Kim Janke (6.), 0:2 (13.), 0:3 Kim Janke (22.), 0:4 (24.), 0:5 (29.), 0:6 Bennett Peters (42.), 0:7 (48.), 0:8 (51.), 0:9 (59.), 0:10 (60.), 0:11 Kim Janke (61.), 0:12 (75.), 0:13 (87.), 0:14 (90.)

______________________________

Testspiele am Samstag, 11. Juli

Greifswalder FC – TSG Neustrelitz 5:3
Schiedsrichter: Lennard Jasper Brenmoehl - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Colin Kroll-Thiel (2.), 2:0 (13.), 3:0 Janis Juckel (41.), 4:0 Laurin Schößler (59.), 4:1 Younes Laribi (76.), 4:2 (78.), 4:3 (86.), 5:3 Colin Kroll-Thiel (89.)

SV 90 Lohmen – F.C. Hansa Rostock II 1:6
Schiedsrichter: Mathias Gierke - Zuschauer: 498
Tore: 0:1 (28.), 0:2 Julian Hahnel (45.), 0:3 Bennett Peters (57.), 1:3 (69.), 1:4 Kim Janke (73.), 1:5 (82.), 1:6 Maximilian Heiden (90.)

F.C. Hansa Rostock – Hvidovre IF 2:2
Tore: 1:0 Tim Krohn (3.), 2:0 Fiete Bock (5.), 2:1 Maximilian Krauß (10. Eigentor), 2:2 (35.)

Greifswalder FC – VfB Lübeck 0:0
Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust) - Zuschauer: 160
Tore: Fehlanzeige

______________________________

Testspiele am Sonntag, 12. Juli

FC Anker Wismar – MSV Pampow 5:0
Schiedsrichter: Tom Schröder - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 (4.), 2:0 (45.+1), 3:0 (53.), 4:0 (73.), 5:0 (79.)

______________________________

Testspiele am Montag, 13. Juli

Kein Spiel geplant.

______________________________

Testspiele am Dienstag, 14. Juli

Kein Spiel geplant.

______________________________

Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

16:30 Uhr: Greifswalder FC – F.C. Hansa Rostock

______________________________

Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

15:00 Uhr: Eintracht Braunschweig II – F.C. Hansa Rostock II

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________