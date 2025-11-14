Testspiele: Minerva schlägt Tegel, Empor in Brandenburg abgesagt

SG Union 1919 Klosterfelde – SV Empor Berlin | abgesagt



SC Minerva 1893 Berlin III – FC Arminia Tegel II

Tore: 1:0 Jahmal Epp (47.), 1:1 Berke Ankara (72.), 2:1 Matias Nikolas Baico Peralta (88.)

__________________________________________________________________________________________________

Samstag, 15. November

SV Lichtenberg 47 – VfB Fortuna Biesdorf

Anstoß: 13:00 Uhr



Berlin Türkspor – Türkiyemspor Berlin

Anstoß: 14:00 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

Sonntag, 16. November

SFC Veritas 96 – Hertha BSC III

Anstoß: 11:00 Uhr



SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 II – SC Minerva 1893 Berlin II

Anstoß: 11:00 Uhr



FC Arminia Tegel – Steglitz Gencler Birligi 1982

Anstoß: 12:00 Uhr



1. FFV Spandau – SSC Teutonia Ü40

Anstoß: 12:30 Uhr



Anadoluspor Berlin 1970 II – FSV Hansa 07 II

Anstoß: 13:00 Uhr



SC Union-Südost 1924 – NFC Rot-Weiß 1932 II

Anstoß: 13:30 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

