Testspiele: Mariendorf schießt Makkabi ab, Torfestival bei USO

Ein paar letzte Testspiele stehen noch an.
SV Empor Berlin – FSV Berolina Stralau | 3:1
Tore: 1:0 Joris Möller (45.), 2:0 Daniel Alankus (48.), 2:1 Sebastian Stefan Zinke-Heßler (70.), 3:1 Stanley Schulz (73.)
Friedrichshagener SV 1912 – SV Empor Berlin II | 0:0
Tore: keine Tore
BSV Dersim 1993 – SV Adler Berlin 1950 | 3:1
Tore: 0:1 Timo Kluth (14.), 1:1 Denis Barcic (23.), 2:1 Can Eryigit (67.), 3:1 Argjent Krasniqi (88.)
Polar Pinguin Berlin – Türkiyemspor Berlin | 0:0
Tore: keine Tore
SC Westend 1901 – 1. Eintracht Spandau | abgesagt
TSV Mariendorf 1897 – TuS Makkabi Berlin | 6:0
Tore: 1:0 Jannis Krieger (3.), 2:0 Tugay Ulusoy (14.), 3:0 Benjamin Tutic (19.), 4:0 (36.), 5:0 Vincent Bühler (45.), 6:0 Pascal Jan Wedemann (79.)
SG Blankenburg – SG Union 1919 Klosterfelde II | 0:4
SC Union-Südost 1924 – SV Tasmania Berlin II | 5:4
Tore: 1:0 Mohamad Hammoud (6.), 2:0 Heidar Berjaoui (13.), 2:1 Hussein Berjaoui (35.), 3:1 Mohammed Zaher (41. Foulelfmeter), 3:2 Abubacarr Barrow (45.), 4:2 Mohamad Hammoud (46.), 4:3 Theeraphong Bangnoi (65.), 4:4 Hussein Berjaoui (84.), 5:4 Ernesto Nsue (90.+1 Eigentor)
BSV Dersim 1993 II – Sport-Union Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr
SG Blankenburg II – SV Buchholz II
Anstoß: 19:30 Uhr
BSC Comet – Hamburger GSV
Anstoß: 12:00 Uhr
FSV Hansa 07 III – Roter Stern Leipzig IV
Anstoß: 16:10 Uhr
Steglitz GB - SFC Friedrichshain
Anstoß: 15:00 Uhr
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
