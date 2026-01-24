Testspiele: Mahlsdorf siegt, BFC Dynamo unterliegt Oberligisten

Es wird weiter fleißig getestet. Diese Partien stehen von Freitag bis Sonntag auf dem Programm.
Hertha BSC II – SV Babelsberg 03 | 4:0
Tore: 1:0 Oliver Rölke (13.), 2:0 Janne Berner (37.), 3:0 Oliver Rölke (39.), 4:0 Joel Richter (48.)
SC Minerva 1893 Berlin III – BFC Meteor 06 III
Anstoß: 20:00 Uhr
SV Süden 09 – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin III | 19:0
FC Hertha 03 Zehlendorf – F.C. Hansa Rostock II
Anstoß: 12:00 Uhr
TSV Rudow Berlin – FSV Union Fürstenwalde | 2:1
Tore: 0:1 Ingo Wunderlich (3.), 1:1 Ahmad Haj Youssef (48.), 2:1 Melih Hortum (76.)
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BFC Meteor 06 | 1:3
BFC Dynamo – VfB 1921 Krieschow | 2:4
Tore: 1:0 Rufat Dadashov (8.), 1:1 Philipp Knechtel (27.), 2:1 Rufat Dadashov (33.), 2:2 Andy Hebler (35. Foulelfmeter), 2:3 Arvin Krautz (54.), 2:4 Aaron Stephan (76.)
SC Charlottenburg – Tennis Borussia Berlin | 1:4
Tore: 0:1 Ebrima Jobe (4.), 1:1 Ahmad Selman (25.), 1:2 Ebrima Jobe (35.), 1:3 Ebrima Jobe (40.), 1:4 Bastian Kummerow (70.)
SV Tasmania Berlin – Hallescher FC | 0:4
Tore: 0:1 Malek Fakhro (21.), 0:2 Fatlum Elezi (90.), 0:3 Julien Damelang (90.), 0:4 Julien Damelang (90.)
Dynamo Dresden II - SV Lichtenberg 47
Anstoß: 13:00 Uhr
VSG Altglienicke II – RSV Eintracht 1949 II | 3:1
Tore: 0:1 Timon Rückwald (5.), 1:1 Devin Lieberam (20.), 2:1 Steve Klamkowski (50.), 3:1 Devin Lieberam (70.)
Grün-Weiss Ahrensfelde - BFC Dynamo U19
Anstoß: 13:00 Uhr
Berliner AK – MKS Polonia Slubice | 3:1
1. Eintracht Spandau – 1.FC PV Nord II | 1:4
BSV Victoria 90 Friedrichshain – FSV Hansa 07 | 2:8
Anstoß: 14:00 Uhr
Berlin Türkspor – BSG Stahl Brandenburg | 6:6
Tore: 0:1 Muhammed Lamin Jatta (3.), 1:1 Halit Bacak (24.), 2:1 Mapalo Korntreff (25.), 3:1 Malte Weise (31. Eigentor), 3:2 Romain Joel Siabe Tegefouet (41.), 4:2 Benjamin Heymann (46.), 4:3 Amar Roustm (50.), 4:4 Ibraima Cante (53.), 5:4 Mapalo Korntreff (58.), 6:4 Shawn Kauter (71.), 6:5 Ben Dayan Bleiß (77.), 6:6 Ben Dayan Bleiß (84.)
SV Empor Berlin – VfB Hermsdorf Berlin | 7:0
Tore: 1:0 Stanley Schulz (6.), 2:0 Paul Nickel (35.), 3:0 Timon Hätscher (50.), 4:0 Stanley Schulz (66.), 5:0 Roman Hübner (77.), 6:0 Stanley Schulz (78.), 7:0 Stanley Schulz (86.)
Füchse Berlin – BSC Fortuna Glienicke | 6:2
VfB Fortuna Biesdorf – Brandenburger SC Süd 05 | 4:2
Tore: 0:1 Justin Flint (3.), 1:1 Alex Steinke (49.), 2:1 Mika Friebe (62.), 3:1 Ibrahim Haj Youssef (89.), 3:2 (90.), 4:2 Jonas Maroske (90.+2)
BSV Eintracht Mahlsdorf – 1. FC Frankfurt (Oder) | 2:0
Tore: 1:0 Julian Mätzke (26.), 2:0 Nils Wilko Stettin (30.)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – S.D. Croatia Berlin
Anstoß: 14:00 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg – FC Karame 78 | 4:2
Anstoß: 14:10 Uhr
Pfeffersport II – SG Rotation Prenzlauer Berg II | 0:4
SFC Stern 1900 – TuS Makkabi Berlin
Anstoß: 15:00 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49 III – Hertha BSC III
Anstoß: 15:30 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain III – FSV Hansa 07 III
Anstoß: 16:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf II – SV BW Berolina Mitte 49
Anstoß: 16:30 Uhr
BSV Dersim 1993 – FC Liria 1985 Berlin
Anstoß: 10:00 Uhr
Berliner SV 92 III – Wittenauer SC Concordia II
Anstoß: 10:30 Uhr
BSV Heinersdorf – 1. FC Schöneberg 1913 II
Anstoß: 11:00 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf IV – SC Minerva 1893 Berlin II
Anstoß: 11:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim II – Hertha BSC Frauen
Anstoß: 11:00 Uhr
BSV Hürtürkel – Friedrichshagener SV 1912
Anstoß: 11:00 Uhr
Lichtenrader BC 1925 – FC Stern Marienfelde 1912
Anstoß: 11:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 III – Türkiyemspor Berlin II
Anstoß: 11:00 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912 II – VfB Sperber Neukölln 1912 III
Anstoß: 11:00 Uhr
FC Polonia Berlin – 1. FC Lübars 1962 II
Anstoß: 11:00 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 II – SC Staaken III
Anstoß: 11:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916 II – BSC Rehberge 1945 III
Anstoß: 11:30 Uhr
SG Grün-Weiss Baumschulenweg – BSC Marzahn
Anstoß: 11:30 Uhr
Weißenseer FC II – SG Prenzlauer Berg 1990
Anstoß: 11:45 Uhr
United Teltow – FV Wannsee
Anstoß: 12:00 Uhr
Nordberliner SC – FC Brandenburg 03
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin IV – SC Berliner Amateure III
Anstoß: 12:00 Uhr
Hertha BSC IV – BSC Rehberge 1945 II
Anstoß: 12:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin III – SV BW Hohen Neuendorf III
Anstoß: 12:00 Uhr
FCK Frohnau 1975 – VfB Hermsdorf Berlin II
Anstoß: 12:00 Uhr
Berlin Lions FC II – BFC Germania 1888 II
Anstoß: 12:00 Uhr
S.D. Croatia Berlin II – BFC Preussen II
Anstoß: 12:00 Uhr
BSV Oranke – SC Alemannia 06 Haselhorst
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Internationale Berlin II – SC Charlottenburg II
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin – SV Stern Britz 1889
Anstoß: 12:00 Uhr
Weißenseer FC – JFC Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
BFC Germania 1888 – SSC Südwest 1947 III
Anstoß: 12:00 Uhr
SV Empor Berlin II – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 12:15 Uhr
SG Blankenburg II – FC Arminia Tegel II
Anstoß: 12:15 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901 – BSV Rot-Weiß Schönow
Anstoß: 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913 – Delay Sports Berlin
Anstoß: 12:30 Uhr
FSV Fortuna Pankow 46 II – SG Zühlsdorf 1951
Anstoß: 12:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897 II – SV Adler Berlin 1950 III
Anstoß: 12:30 Uhr
SV Grün-Weiß Brieselang II – SC Staaken U19
Anstoß: 13:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 – CSV Afrisko
Anstoß: 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970 II – WFC Corso Vineta
Anstoß: 13:00 Uhr
SG Prenzlauer Berg 1990 II – BSV Heinersdorf II
Anstoß: 13:00 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf II – SC Borsigwalde 1910 Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr
SV Nord Wedding 1893 – BSC Rehberge 1945
Anstoß: 13:00 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III – RFC Liberta 1914
Anstoß: 13:15 Uhr
SFC Stern 1900 II – TSV Rudow Berlin II
Anstoß: 13:15 Uhr
Friedenauer TSC – Berliner SC
Anstoß: 13:30 Uhr
SV Ruhlsdorf 1893 – Adlershofer BC 08 II
Anstoß: 14:00 Uhr
SFC Veritas 96 II – SV Süden 09 II
Anstoß: 14:00 Uhr
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde II – FSV Fortuna Pankow 46 III
Anstoß: 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin II – SC Westend 1901
Anstoß: 14:00 Uhr
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973 – Berliner SV 92 II
Anstoß: 14:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia – Bredower SV 47
Anstoß: 14:00 Uhr
SV Sparta Lichtenberg – TSV Mariendorf 1897
Anstoß: 14:00 Uhr
Spandauer SV – FC Spandau 06
Anstoß: 14:00 Uhr
Türkiyemspor Berlin – SV Bosna Berlin 94
Anstoß: 14:00 Uhr
SC Siemensstadt – FSV Spandauer Kickers II
Anstoß: 14:00 Uhr
SC Staaken – Berliner SV 92
Anstoß: 14:00 Uhr
VfB Concordia Britz 1916 – 1. Traber FC Mariendorf
Anstoß: 14:15 Uhr
SV Berlin-Chemie Adlershof – SSV Köpenick-Oberspree
Anstoß: 14:15 Uhr
BSV GW Neukölln 1950 – BFC Südring Amed
Anstoß: 14:15 Uhr
SpVgg Tiergarten 58 – Sport-Union Berlin
Anstoß: 14:30 Uhr
BSC Eintracht Südring – NFC Rot-Weiß 1932
Anstoß: 14:30 Uhr
SG Blankenburg – Berliner TSC
Anstoß: 14:30 Uhr
FV Wannsee II – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II
Anstoß: 14:30 Uhr
FC Nordost Berlin – Borussia Pankow 1960
Anstoß: 14:30 Uhr
FSV Fortuna Pankow 46 – FC Concordia Wilhelmsruh 1895
Anstoß: 14:30 Uhr
BFC Meteor 06 II – SFC Veritas 96
Anstoß: 14:30 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901 III – Weißenseer FC III
Anstoß: 15:00 Uhr
FC Internationale Berlin – SV Empor Berlin
Anstoß: 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993 II – SSC Südwest 1947
Anstoß: 15:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901 II – BW Friedrichshain
Anstoß: 15:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982 II – 1. FC Schöneberg 1913 III
Anstoß: 15:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – TSV Lichtenberg II
Anstoß: 15:00 Uhr
